Колосков о Слишковиче в «Спартаке»: «У Карреры тоже не было опыта, но он стал чемпионом. Зачем кого-то искать, если есть готовый тренер, который знает команду»

Теги Спартак премьер-лига Россия Вячеслав Колосков Массимо Каррера Владимир Слишкович Футбол

Вячеслав Колосков рассказал об изменениях в «Спартаке» при Владимире Слишковиче.

«Изменил ли уже что-то Слишкович в «Спартаке»? На это лучше ответят те, кто находится внутри, кто с ним работает. Но со стороны видно, что Слишкович успокоил игроков, команда стала играть в более осмысленный футбол, а не в суматошный и судорожный, как раньше.

Это спокойствие передалось ребятам – они стали лучше использовать свой потенциал. Задор остался, боевитость осталась. Но выводы пока рано делать, это все ведь может быть последствием шоковой терапии после ухода тренера. До конца сезона нужно доиграть, а там уже делать выводы.

Если так дело пойдет и дальше, то какой смысл кого-то искать, если уже есть готовый тренер, который знает команду. Отсутствие опыта у Слишковича? У Карреры тоже не было опыта, но он же стал чемпионом.

Бывают опытные тренеры, которые болтаются со своей командой в конце турнирной таблицы. Дело не в опыте, а в том, как ты в конкретной команде с конкретными игроками работаешь. А случиться может что угодно», – сказал почетный президент РФС.

«Спартак» провел 2 матча под руководством Владимира Слишковича после увольнения Гильермо Абаскаля – 0:0 против «Зенита» в Кубке России и 5:1 с «Ростовом» в Мир РПЛ.

На данный момент красно-белые занимают четвертое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 38 очков в 24 матчах.

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19 комментариев
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Я тоже склонен считать, что Слишкович лучший вариант для Спартака прямо сейчас. Но хочется, сказать дайте просто Слишковичу поработать, ничего от него не ждя
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От создателей «у Абаскаля нет опыта, он нигде не работал, Спартак не место для экспериментов»
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За Слишковича 1.Знает игроков,принят командой 2.Начал хорошо 3.Думаю бюджетный контракт 4.Имеет соответствующие лицензии 5.Понимает,что если не сейчас,то может и никогда.6.Нет любимчиков,все по делу .Против:1.Нет громкого имени 2.Неясно как на дистанции.....
+7
-2
+5
Ответ Леонид Вилькин
За Слишковича 1.Знает игроков,принят командой 2.Начал хорошо 3.Думаю бюджетный контракт 4.Имеет соответствующие лицензии 5.Понимает,что если не сейчас,то может и никогда.6.Нет любимчиков,все по делу .Против:1.Нет громкого имени 2.Неясно как на дистанции.....
Как имя поможет в игре?
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Чтобы сложилось как у Карреры недостаточно условий. Но в принципе пусть работает, что логично, до конца сезона.
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Слишковиц наш главный тренер навсегда ! Мы Чемпионами будем с ним !!! Оставьте нам его.
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летом нужна свежая кровь на трансферах, только так мы можем прибавить...
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До конца сезона Слишковича однозначно нужно оставлять, но на перспективу нужен топ тренер, хватит учиться на Спартаке!
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Выгнать одного тренера по сути без опыта чтобы дать рулить другому такому же.
Все довольны. Ничему жизнь не учит.
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Ответ Spartacus Pro
Он не прыгает на бровке - сразу видно, серьезный, опытный тренер. Он же антипод Абаскаля, придется хвалить.
Тедеско ?
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Ответ OldRedWhite
Тедеско ?
Я думал, все о Слишковиче пишут. Не?
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Ответ Karpins
Я тоже склонен считать, что Слишкович лучший вариант для Спартака прямо сейчас. Но хочется, сказать дайте просто Слишковичу поработать, ничего от него не ждя
Пусть работает , какая разница по большому счёту как закончится этот сезон ?
А там будет видно !
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Ответ В небе над Калининградом
Царь Мостовой этого не переживёт хД
Переживёт, папа Слишковича покруче Мостового - "Балканский Марадона", кумир юного Зидана.
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Ответ Леонид Вилькин
За Слишковича 1.Знает игроков,принят командой 2.Начал хорошо 3.Думаю бюджетный контракт 4.Имеет соответствующие лицензии 5.Понимает,что если не сейчас,то может и никогда.6.Нет любимчиков,все по делу .Против:1.Нет громкого имени 2.Неясно как на дистанции.....
из минусов нет стабильно играющего состава...летом нужна закупка игроками и сброс очень большого количества балласта, тогда возможно будет толк...
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Ответ Вячеслав Припузов
До конца сезона Слишковича однозначно нужно оставлять, но на перспективу нужен топ тренер, хватит учиться на Спартаке!
Что за топ и кто поедет?
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Ответ bot7
Что за топ и кто поедет?
Моуриньо
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