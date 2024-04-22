Колосков о Слишковиче в «Спартаке»: «У Карреры тоже не было опыта, но он стал чемпионом. Зачем кого-то искать, если есть готовый тренер, который знает команду»

Вячеслав Колосков рассказал об изменениях в «Спартаке» при Владимире Слишковиче.

«Изменил ли уже что-то Слишкович в « »? На это лучше ответят те, кто находится внутри, кто с ним работает. Но со стороны видно, что Слишкович успокоил игроков, команда стала играть в более осмысленный футбол, а не в суматошный и судорожный, как раньше.

Это спокойствие передалось ребятам – они стали лучше использовать свой потенциал. Задор остался, боевитость осталась. Но выводы пока рано делать, это все ведь может быть последствием шоковой терапии после ухода тренера. До конца сезона нужно доиграть, а там уже делать выводы.

Если так дело пойдет и дальше, то какой смысл кого-то искать, если уже есть готовый тренер, который знает команду. Отсутствие опыта у Слишковича? У Карреры тоже не было опыта, но он же стал чемпионом.

Бывают опытные тренеры, которые болтаются со своей командой в конце турнирной таблицы. Дело не в опыте, а в том, как ты в конкретной команде с конкретными игроками работаешь. А случиться может что угодно», – сказал почетный президент РФС.

«Спартак» провел 2 матча под руководством после увольнения Гильермо Абаскаля – 0:0 против «Зенита» в Кубке России и 5:1 с «Ростовом» в Мир .

На данный момент красно-белые занимают четвертое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 38 очков в 24 матчах.

Слишкович – супер! Тактически взбодрил «Спартак» и провоцировал ошибки «Ростова»