Гендиректор «Спартака» о поиске тренера: «Дедлайн есть, но говорить о нем не могу»

Теги Спартак премьер-лига Россия Олег Малышев Владимир Слишкович Футбол

Гендиректор «Спартака» высказался о поиске нового главного тренера.

В настоящее время обязанности главного тренера красно‑белых исполняет Владимир Слишкович, экс-ассистент Гильермо Абаскаля, который недавно был отправлен в отставку.

«У нас есть дедлайн, когда мы объявим нового главного тренера, но говорить о нем я не могу», — сказал Олег Малышев.

После 24 матчей «Спартак» занимает в таблице Мир РПЛ четвертое место.

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41 комментарий
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Как бы то ни было до конца сезона дедлайн, главное без лишних глаз и ушей вести переговоры и принимать решения по итогам сезона, там может и самого генерального директора нужно будет менять ...
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Если допустим выбор стоит: назначить отечественного или оставить Слишковича, то я за второй вариант.
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Дедлайн дедлайн …. Физиономия у тебя Малышев не футбольная . Как там Промес поживает ? Дубайский загар у самого не сошёл ещё? Нового агронома нашёл ?
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Оставьте Слишковича, нормальный тренер. И переплачивать не придётся. Хотя если цель именно переплатить и напилить, то тогда конечно)
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дедлайн дело хорошее, но тут внезапно новый кандидат образовался. в такой ситуации я бы не спешил. надо к челу присмотреться. тут дело не только во вчерашней победе, - а вообще. хорошо себя ведет, скромно, но уверенно. и на Пепа похож.😉серьезно, стоит присмтреться.
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Что ты вообще можешь, говорящий бухгалтер?
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Пускай себя покажет нынешний ИО тренер.
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Пока дедлайн рук-ву не мешает заняться одним излишне обнаглевшим журналюшей, которая в своей программе объяснила нам, что у Спартака может быть только два тренера - эстонское хамло и усатый овцебык. Где реакция клуба на мерзкую программу, где унизили в том числе руководства, если на сам клуб им плевать? Я бы прекратил все отношения с Матчем и отозвал их аккредитации, пока Чердака с позором не выгонят с ТВ.
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Ответ Николай Повалюхин
Оставьте Слишковича, нормальный тренер. И переплачивать не придётся. Хотя если цель именно переплатить и напилить, то тогда конечно)
Во всяком случае сейчас,Слишкович лучше всех знает эту команду и ее проблемы.Я бы до конца сезона его не трогал принципиально,а если и придет новый тренер,то если возможно,оставить Слишковича в команде.
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Ответ petgusev917@gmail.com
Вот его точно нужно.
Он в клубе меньше года. С чего бы его увольнять?) Спортдира взял, Эшуорта уволил, тренера меняют. Что вам ещё нужно то??
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Ответ Ксяоми Ноутов
Слишкович в этом штабе 2 года работал, что же он не помог тренеру эти проблемы решить и с чего вдруг сейчас их решит? И с какой радости новый тренер должен его в штабе оставлять, он вообще кто? Его и Абаскалю то навязали.
Потому,что помощник и главный тренер это разное.Вот я и предлагаю посмотреть на него до конца чемпионата.
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Ответ Николай Повалюхин
Оставьте Слишковича, нормальный тренер. И переплачивать не придётся. Хотя если цель именно переплатить и напилить, то тогда конечно)
За два матча увидели его квалификацию? Новый цикл начался?
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Ответ Fuji69
Дедлайн дедлайн …. Физиономия у тебя Малышев не футбольная . Как там Промес поживает ? Дубайский загар у самого не сошёл ещё? Нового агронома нашёл ?
Управленцы - дебилоиды.Прям карма какая-то
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Слишкович наш тренер!
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В отставку собирайся, дедлайн когда?
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Спартачи уже полюбили Слишковича. После вчерашней победы. 😅
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Ответ Fuji69
Дедлайн дедлайн …. Физиономия у тебя Малышев не футбольная . Как там Промес поживает ? Дубайский загар у самого не сошёл ещё? Нового агронома нашёл ?
Это не карма , а естественный отбор !
Или даже инволюция :
Эволюция наоборот ))
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Принтер зарядил или тоже дедлайн есть ?
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Ответ SGS55
При "заходе" Абаскаля - то же "набрасывались", "рвали жилы"... И где мы сейчас? Слишкович кое-какие умения показал, но нужен тренер "в долгую", а не на отрезок в 5 матчей. Хватит, может, уже вторых тренеров и прочих ноунеймов наигрывать/обкатывать? Рулетка это, а Спартаку в рулетку - не везёт. Проходили неоднократно.
Иностранные -высокооплачеваемые тренеры не приезжают в РПЛ в долгую.Иностарнец елси и будет то неизветсный.Но я не уверен,что и Юраны и т.д сильнее Слишковича.
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Ответ natetinain
да. команда играет совершенно по-другому. набрасываются как шакалы, а не пасутся как олени. еще с зенитом отрезки были хороши. а щас лучшая игра за полтора года. по крайней мере видно, что тренер придумал, как использовать сильные стороны. в отличие от предыдущего.
При "заходе" Абаскаля - то же "набрасывались", "рвали жилы"... И где мы сейчас?
Слишкович кое-какие умения показал, но нужен тренер "в долгую", а не на отрезок в 5 матчей.
Хватит, может, уже вторых тренеров и прочих ноунеймов наигрывать/обкатывать? Рулетка это, а Спартаку в рулетку - не везёт. Проходили неоднократно.
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Ответ 6kMz
За два матча увидели его квалификацию? Новый цикл начался?
да. команда играет совершенно по-другому. набрасываются как шакалы, а не пасутся как олени. еще с зенитом отрезки были хороши. а щас лучшая игра за полтора года. по крайней мере видно, что тренер придумал, как использовать сильные стороны. в отличие от предыдущего.
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Ответ Caniball
Если допустим выбор стоит: назначить отечественного или оставить Слишковича, то я за второй вариант.
Впечатлился одним матчем?
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Ответ Victor Pavlovuch
Валера верим! Так болелы?
Валеру вчера размазали,верь.
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Есть тренер, команда выглядит хорошо, зачем непонятно кого опять приглашать?
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Счас Слишкович одержит еще победы две, и дедлайн обретет свое лицо.🤣
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Как Федун: У меня есть компромата на два чемодана, но я их никому не покажу.
Так же и здесь. Никто не хочет идти в это шапито! В итоге подпишут ноунейма на год-полтора и будут пиарить, как рыжего!
А потом снова наступит круговорот тренеров в ФКСМе.
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В данный момент акционеры определяются с дедлайном! В шортлисте Спартака дедлайны: день/неделя/месяц/год 🤣
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Правильно, Спартаку нужен новый боевой дух!
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Слишкович, слишком - слишко начал! Может пусть работает, как и.о......
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когда выгонят этих гендиров и спортивных диров
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