Гендиректор «Спартака» о поиске тренера: «Дедлайн есть, но говорить о нем не могу»

Гендиректор «Спартака» высказался о поиске нового главного тренера.

В настоящее время обязанности главного тренера красно‑белых исполняет , экс-ассистент Гильермо Абаскаля, который недавно был отправлен в отставку.

«У нас есть дедлайн, когда мы объявим нового главного тренера, но говорить о нем я не могу», — сказал .

После 24 матчей « » занимает в таблице Мир четвертое место.