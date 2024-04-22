Гендиректор «Спартака» о поиске тренера: «Дедлайн есть, но говорить о нем не могу»
Гендиректор «Спартака» высказался о поиске нового главного тренера.
В настоящее время обязанности главного тренера красно‑белых исполняет Владимир Слишкович, экс-ассистент Гильермо Абаскаля, который недавно был отправлен в отставку.
«У нас есть дедлайн, когда мы объявим нового главного тренера, но говорить о нем я не могу», — сказал Олег Малышев.
После 24 матчей «Спартак» занимает в таблице Мир РПЛ четвертое место.
Или даже инволюция :
Эволюция наоборот ))
Слишкович кое-какие умения показал, но нужен тренер "в долгую", а не на отрезок в 5 матчей.
Хватит, может, уже вторых тренеров и прочих ноунеймов наигрывать/обкатывать? Рулетка это, а Спартаку в рулетку - не везёт. Проходили неоднократно.
Так же и здесь. Никто не хочет идти в это шапито! В итоге подпишут ноунейма на год-полтора и будут пиарить, как рыжего!
А потом снова наступит круговорот тренеров в ФКСМе.