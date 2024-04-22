Чернов о Слишковиче: «Он расслабил игроков – все смеются и улыбаются. У нас очень добрые и душевные тренировки, давно такого не было – потихоньку приносит результат»

Теги Спартак премьер-лига Россия Никита Чернов Чемпионат.com Владимир Слишкович Футбол

Никита Чернов рассказал об изменениях в «Спартаке» при Владимире Слишковиче.

Московская команда под руководством боснийского специалиста разгромила «Ростов» (5:1) в 25-м туре Мир РПЛ – это крупнейшая победа «Спартака» за полтора года

«Слишкович как-то расслабил игроков. У нас очень эмоциональные, добрые и душевные тренировки – все смеются и улыбаются. Давно такого не было.

Надеюсь, что это принесет результат. Потихоньку приносит», – сказал защитник «Спартака».

По итогам 24 туров Мир РПЛ «Спартак» занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 38 очков. В следующем туре красно-белые сыграют на выезде с ЦСКА, занимающим шестую строчку с 37 баллами. Матч состоится 25 апреля. 

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19 комментариев
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Очередной цикл во всей красе . Такой зашквар
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еще не хватает добавить, что много тренируемся с мячом
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под палкой работать наши нежные не могут, давно доказано...главное сейчас отлично провести три ближайших дерби, проверка на зрелость я бы так эти матчи охарактеризовал...
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Ответ OldRedWhite
А какого им было напрягаться в нашем то Чемпионате ? Первое место взять хотели , серьезно ? )) А между 2-м и 7-м разницы никакой !
По такой логике давайте теперь вообще оставим только первые топ 4 лиги и пусть они одни играют, ведь другие за победы в еврокубках как правило не борятся
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А где-то за улыбки отстраняют... Эх...
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Ну нам и с Абаскалем было смешно. 😊
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Щас аджикия пару раз вне старта окажется и опять воду мутить начнет😂
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ну классика)
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добрые и душевные тренировки...наверное, - конфетки перебирают и печеньки складывают...
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Так они и так улыбались. Любые фото предматчевые посмотрите, что в дороге, что уже на разминке перед игрой.
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очень тонкая ранимая душа у каждого футболиста-миллионера
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Никитка, рановато еще петь и осанну босняку и целовать его в попу. Надо ждать, не изменится ли направление ветра тура через три?))
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Вот он, тот легендарный цикл, о котором говорят все знатоки РПЛ. А ведь я о нем с 2008 года слышу)
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Ну и оставьте его, может у мужика получится
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Чтобы не говорили, но с Ростовом Спартак задачу свою
выполнил. Он нейтрализовал стратегию Ростова. Тренер угадал с составом и заменами.
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