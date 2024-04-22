Чернов о Слишковиче: «Он расслабил игроков – все смеются и улыбаются. У нас очень добрые и душевные тренировки, давно такого не было – потихоньку приносит результат»

Никита Чернов рассказал об изменениях в «Спартаке» при Владимире Слишковиче.

Московская команда под руководством боснийского специалиста разгромила «Ростов» (5:1) в 25-м туре Мир РПЛ – это крупнейшая победа « » за полтора года

« как-то расслабил игроков. У нас очень эмоциональные, добрые и душевные тренировки – все смеются и улыбаются. Давно такого не было.

Надеюсь, что это принесет результат. Потихоньку приносит», – сказал защитник «Спартака».

По итогам 24 туров Мир «Спартак» занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 38 очков. В следующем туре красно-белые сыграют на выезде с ЦСКА, занимающим шестую строчку с 37 баллами. Матч состоится 25 апреля.