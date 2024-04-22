Слишкович о 5:1: «Игроки «Спартака» должны увидеть, что могут обыграть каждую команду в России. Эта победа – игроков, они показали все, что умеют»

Владимир Слишкович дал комментарий после победы над «Ростовом».

«Спартак» разгромил «Ростов» (5:1) в матче 25-го тура .

«Я, если честно, такого ответа от команды не ожидал. Был уверен, что мы проведем хорошую игру, но ребята сделали свою работу и заслужили эту победу. Просто они должны сейчас увидеть, что могут обыграть каждую команду в России, если отдаются на 100%.

«Ростов» был опасным на стандартных положениях, но в первом тайме мы создали больше моментов. После гола во втором тайме стало легче. Я сказал ребятам: эта победа – игроков.

Думаю, что тренерский штаб сделал свою работу хорошо, но все зависело от игроков, они показали все, что умеют», – сказал исполняющий обязанности главного тренера « » .

«Спартак» набрал 38 очков и поднялся на четвертое место в таблице РПЛ.

Аршавин о 5:1: «Спартак» после увольнения Абаскаля немного скинул оковы – слушают Слишковича, играют как одна команда. «Ростов» во 2-м тайме развалился – повлияли ошибки Песьякова»