Слишкович о 5:1: «Игроки «Спартака» должны увидеть, что могут обыграть каждую команду в России. Эта победа – игроков, они показали все, что умеют»

Теги Спартак Ростов премьер-лига Россия Матч ТВ Владимир Слишкович Футбол

Владимир Слишкович дал комментарий после победы над «Ростовом».

«Спартак» разгромил «Ростов» (5:1) в матче 25-го тура РПЛ.

«Я, если честно, такого ответа от команды не ожидал. Был уверен, что мы проведем хорошую игру, но ребята сделали свою работу и заслужили эту победу. Просто они должны сейчас увидеть, что могут обыграть каждую команду в России, если отдаются на 100%.

«Ростов» был опасным на стандартных положениях, но в первом тайме мы создали больше моментов. После гола во втором тайме стало легче. Я сказал ребятам: эта победа – игроков.

Думаю, что тренерский штаб сделал свою работу хорошо, но все зависело от игроков, они показали все, что умеют», – сказал исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович.

«Спартак» набрал 38 очков и поднялся на четвертое место в таблице РПЛ.

Аршавин о 5:1: «Спартак» после увольнения Абаскаля немного скинул оковы – слушают Слишковича, играют как одна команда. «Ростов» во 2-м тайме развалился – повлияли ошибки Песьякова»

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17 комментариев
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мне очень импонирует своей игрой Угальде, правда, пока не везёт в завершающей стадии, но уверен в дерби ближайших он обязательно будет забивать...
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Багаж Абаскаля же
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Может как то эта победа встряхнет Спартак! поверят в себя и все оставшиеся матчи пройдут без поражения!
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Ответ Николай Горнаков
Может как то эта победа встряхнет Спартак! поверят в себя и все оставшиеся матчи пройдут без поражения!
Вряд ли, это как вспышка на планете Луна
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Слишковичу удачи и фарта....
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В плане психологии это была важная победа. Если Слишкович сможет вернуть команде уверенность, ошибок станет меньше, а желания у ребят и раньше хватало. Просто полтора года экспериментов, даром не прошли. Не знаю какой тренер Слишкович, но сегодня было понятно как он строил игру и замены были понятные.
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Для начала нужно было сдержать Зенит на её его поле на ноль, потом крупно обыграть лидера весенней части Ростов на его поле, хорошая раскачка для начала тренерской карьеры по пути Карреры у Слишковича ...
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Лещук. Песьяков.
Начинают терзать мутные сомнения.
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Неожиданный счёт. Теперь всё Спартак будет бороться за чемпионство. 😀
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Ответ Lisnil
Багаж Абаскаля же
Ну если проводить аналогию, то сына «Балканского Марадоны» надо делать следующим тренером Спартака☝️
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Ответ Николай Горнаков
Может как то эта победа встряхнет Спартак! поверят в себя и все оставшиеся матчи пройдут без поражения!
Думаю, у Байера беспроигрышная серия закончится раньше, чем у Спартака 😎😎😎
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Ответ Олег Сагайдачный
Лещук. Песьяков. Начинают терзать мутные сомнения.
да песьяков и ранее в Спартаке привозами занимался. но упертому лётчику - он был лучшим. т.к. хорошо играет ногами. с его же, карпинских слов.
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