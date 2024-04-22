Почеттино уверен, что «Челси» достигнет уровня «Арсенала»: «Когда Артета пришел, клуб был в иной ситуации. Подобное было и с Пепом, и с Клоппом. Главное – чтобы нам давали работать»

Теги Челси Ливерпуль Микель Артета Манчестер Сити Юрген Клопп Арсенал Пеп Гвардиола Маурисио Почеттино Футбол

Маурисио Почеттино считает, что «Челси» ждет подъем, если ему дадут поработать.

– Вы отстаете от «Арсенала» в таблице на 27 очков. Уверены ли вы в том, что сможете вернуть «Челси» на тот уровень, на котором сейчас находится «Арсенал»?

– Уверены ли мы в том, что однажды достигнем того же уровня? Да, конечно. Мы настроены оптимистично и позитивно. В футболе всегда главное – верить, иметь стратегию и план, чтобы выйти на этот уровень.

«Арсенал» несколько лет назад, когда пришел Артета, был в иной ситуации, нежели сегодня. И благодаря предоставленному времени, вере в него и доверии клуб оказался там, где находится сейчас.

Подобное происходит с разными тренерами, такими как Пеп и Клопп. Здесь нет ничего особенного.

Главное, чтобы были доверие и уверенность, чтобы нам давали работать, – сказал главный тренер «Челси».

Материалы по теме

8 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
У Пепа и близко не было того, с чего в Англии начинали Клопп и Артета. Он пришёл в команду, которая 2 сезона назад АПЛ взяла и стабильно попадала в топ-4
+2
0
+2
Кстати, у Артеты, хоть были токсичными, в составе играли Озил, Обамеянг, Ляказетт... не стоит их сравнить с Джексоном, Мудриком и т.д.
+1
0
+1
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Только вот Артете первое время не давали крупные деньги, в отличие от тебя
Почу дали игроков, которых не он выбирал. Артете со временем купили тех игроков, которые ему подходят
+1
0
+1
Только вот Артете первое время не давали крупные деньги, в отличие от тебя
+2
-2
0
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Только вот Артете первое время не давали крупные деньги, в отличие от тебя
Арсенал тоже на 12 месте шёл тогда.

Ps А почему ты мне отвечаешь, если я сам у тебя в ЧС?
0
0
0
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Арсенал тоже на 12 месте шёл тогда. Ps А почему ты мне отвечаешь, если я сам у тебя в ЧС?
Он со мной так же делает
0
0
0
Ответ QWertY
В отличие от Артетки Почеттино взял клуб, который финишировал на 11 месте, а не на 5м и финалиста ЛЕ как Арсенал до Артетки
Любишь минусы собирать своим экспертным мнением?
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий