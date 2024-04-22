Почеттино уверен, что «Челси» достигнет уровня «Арсенала»: «Когда Артета пришел, клуб был в иной ситуации. Подобное было и с Пепом, и с Клоппом. Главное – чтобы нам давали работать»
Маурисио Почеттино считает, что «Челси» ждет подъем, если ему дадут поработать.
– Вы отстаете от «Арсенала» в таблице на 27 очков. Уверены ли вы в том, что сможете вернуть «Челси» на тот уровень, на котором сейчас находится «Арсенал»?
– Уверены ли мы в том, что однажды достигнем того же уровня? Да, конечно. Мы настроены оптимистично и позитивно. В футболе всегда главное – верить, иметь стратегию и план, чтобы выйти на этот уровень.
«Арсенал» несколько лет назад, когда пришел Артета, был в иной ситуации, нежели сегодня. И благодаря предоставленному времени, вере в него и доверии клуб оказался там, где находится сейчас.
Подобное происходит с разными тренерами, такими как Пеп и Клопп. Здесь нет ничего особенного.
Главное, чтобы были доверие и уверенность, чтобы нам давали работать, – сказал главный тренер «Челси».
Ps А почему ты мне отвечаешь, если я сам у тебя в ЧС?