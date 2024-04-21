Фрэнк Лэмпард: «Палмер доминировал в матче с «Сити». Потрясающе, как быстро Коул освоился. Кто знает, как далеко он пойдет в «Челси» и сборной»

Фрэнк Лэмпард оценил игру полузащитника «Челси» Коула Палмера.

«Челси» уступил в полуфинале Кубка Англии « » со счетом 0:1.

«Они показали несколько хороших выступлений против топ-команд. Они сделали это дважды против «Манчестер Сити», они сделали это против «Арсенала», против «Астон Виллы» в Кубке Англии.

Они хорошо организованы и у них есть желание. По ходу сезона им не хватало стабильности, но сегодня вы могли видеть хорошее выступление и увидеть маленькие ростки позитива, а просто расхаживал по полю и до некоторой степени доминировал в игре.

Это игрок, которого вы хотели бы видеть в атаке, потому что именно он раздавал все передачи. Сегодня было много положительных моментов, но в нынешней ситуации, когда у них переходный период, нужно дать им время, а дальше посмотрим, станут ли они лучше.

Коул Палмер пришел в клуб, который переживает трудный момент. Возможно, это пошло ему на пользу, так как он выделяется из-за этого, но не каждый приходит с такой уверенностью и небольшим нахальством.

Сегодняшний матч стал для него еще одной галочкой. Уэмбли», высокое давление, против «Ман Сити». То, что он так быстро освоился, просто потрясающе, и кто знает, как далеко он может пойти в «Челси» и сборной Англии», – сказал бывший игрок и тренер « » в интервью BBC.