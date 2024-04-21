Фрэнк Лэмпард: «Палмер доминировал в матче с «Сити». Потрясающе, как быстро Коул освоился. Кто знает, как далеко он пойдет в «Челси» и сборной»

Теги Челси Фрэнк Лэмпард Манчестер Сити премьер-лига Англия Кубок Англии Коул Палмер Футбол

Фрэнк Лэмпард оценил игру полузащитника «Челси» Коула Палмера.

«Челси» уступил в полуфинале Кубка Англии «Манчестер Сити» со счетом 0:1.

«Они показали несколько хороших выступлений против топ-команд. Они сделали это дважды против «Манчестер Сити», они сделали это против «Арсенала», против «Астон Виллы» в Кубке Англии.

Они хорошо организованы и у них есть желание. По ходу сезона им не хватало стабильности, но сегодня вы могли видеть хорошее выступление и увидеть маленькие ростки позитива, а Коул Палмер просто расхаживал по полю и до некоторой степени доминировал в игре.

Это игрок, которого вы хотели бы видеть в атаке, потому что именно он раздавал все передачи. Сегодня было много положительных моментов, но в нынешней ситуации, когда у них переходный период, нужно дать им время, а дальше посмотрим, станут ли они лучше.

Коул Палмер пришел в клуб, который переживает трудный момент. Возможно, это пошло ему на пользу, так как он выделяется из-за этого, но не каждый приходит с такой уверенностью и небольшим нахальством.

Сегодняшний матч стал для него еще одной галочкой. Уэмбли», высокое давление, против «Ман Сити». То, что он так быстро освоился, просто потрясающе, и кто знает, как далеко он может пойти в «Челси» и сборной Англии», – сказал бывший игрок и тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард в интервью BBC.

Материалы по теме

7 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ответ Axs Men
Палмеру срочно к Артете в команду нужно
Зачем? Быть всегда где то рядом? Челси рано или поздно вылезет из ямы и будет выигрывать, а Арсенал так и будет «хорош по игре,но где то рядом с трофеями» если уж Палмер и уйдёт то обратно в Сити или Реал.
+7
-1
+6
Палмер крут, стал лидером Челси, и статистика отличная для его позиции. Очень хорош в этом сезоне
+5
0
+5
а как он в штрафной с места обыграл Родри и пробил
+2
0
+2
Игрок крутой и в правду, настанет время и он будет в Реале!
0
0
0
Еще деревяшка джексон не хочет давать ему бить пендаль
0
0
0
Ответ Покерный Футбол
Зачем? Быть всегда где то рядом? Челси рано или поздно вылезет из ямы и будет выигрывать, а Арсенал так и будет «хорош по игре,но где то рядом с трофеями» если уж Палмер и уйдёт то обратно в Сити или Реал.
То есть то, что Арсенал впервые с 2000…ну где-то с 2008 года набрал хороший ход, имеет стабильный состав и готов в долгую бороться за высочайшие титулы для тебя никого не значит?)
Где был Челси до 2004 года? Все когда-то начинается и когда-то заканчивается. Сейчас это не сопоставимые команды и вряд ли в ближайшие года будут.

Если без шуток, предпосылок к тому, что Челси вновь заиграет пока нет. Это объективно. Но, все может быть.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий