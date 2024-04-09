«Ливерпуль» устно договорился с Аморимом. Тренер может подписать контракт до 2027-го (Флориан Плеттенберг)

Теги Бавария Челси Ливерпуль высшая лига Португалия Спортинг премьер-лига Англия бундеслига Германия Рубен Аморим Футбол

Рубен Аморим близок к назначению в «Ливерпуль».

Английский клуб достиг устной договоренности с 39-летним специалистом, сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг. Аморим хочет руководить «Ливерпулем» в следующем сезоне, клуб активно работал над приглашением португальца. 

Стороны могут заключить контракт до 2027 года. 

Отмечается, что Аморим также входит в шорт-лист «Баварии», но мюнхенцы не предпринимали конкретных шагов для приглашения тренера. Справки о португальце наводил «Челси». 

В данный момент Рубен возглавляет «Спортинг». В этом сезоне команда под его руководством вышла в финал Кубка Португалии и лидирует в чемпионате страны. 

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19 комментариев
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Неплохой вариант
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Интересное назначение, но главное в первом сезоне вообще не давить и не ждать результатов. После эры Клоппа похмелье может быть жесточайшим
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Удачи ему, будет непросто, болельщики поддержат однозначно, это только маргариновые могут освистывать на стадионе своих коучев и легенд клубов.
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Ответ illest
Я надеюсь, Уорд знает что делает. Но чувствую, что нас ждет период забвения.
Эдвардс?
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Ну после Алонсо это был второй самый интересный кандидат. Надеюсь все сложится и у Аморима все получится.
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Кто знает, а почему Линдерса никто всерьез не рассматривает? Так будет приемственность, т.к. он знает Ливер изнутри.
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Ливерпуль на следующий сезон вычеркиваем
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Лучше Нагельсман
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Хороший выбор и Ливерпуля, и Аморима.
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Ответ QWertY
Тен Хаг со своим Аяксом громил его 5--1 и 4-2, причем Спортинг тогда был на пике своей формы)
Вот вот) большие вопросы по амориму в принципе
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