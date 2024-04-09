«Ливерпуль» устно договорился с Аморимом. Тренер может подписать контракт до 2027-го (Флориан Плеттенберг)
Рубен Аморим близок к назначению в «Ливерпуль».
Английский клуб достиг устной договоренности с 39-летним специалистом, сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг. Аморим хочет руководить «Ливерпулем» в следующем сезоне, клуб активно работал над приглашением португальца.
Стороны могут заключить контракт до 2027 года.
Отмечается, что Аморим также входит в шорт-лист «Баварии», но мюнхенцы не предпринимали конкретных шагов для приглашения тренера. Справки о португальце наводил «Челси».
В данный момент Рубен возглавляет «Спортинг». В этом сезоне команда под его руководством вышла в финал Кубка Португалии и лидирует в чемпионате страны.