«Ливерпуль» устно договорился с Аморимом. Тренер может подписать контракт до 2027-го (Флориан Плеттенберг)

Рубен Аморим близок к назначению в «Ливерпуль».

Английский клуб достиг устной договоренности с 39-летним специалистом, сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг. Аморим хочет руководить « » в следующем сезоне, клуб активно работал над приглашением португальца.

Стороны могут заключить контракт до 2027 года.

Отмечается, что также входит в шорт-лист «Баварии», но мюнхенцы не предпринимали конкретных шагов для приглашения тренера. Справки о португальце наводил « ».

В данный момент Рубен возглавляет « ». В этом сезоне команда под его руководством вышла в финал Кубка Португалии и лидирует в чемпионате страны.