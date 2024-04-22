Форвард «Оренбурга» Воробьев о матче с «Зенитом»: «Действия арбитра – позор. На Хотулеве был чистый пенальти, но даже не просматривали, а момент с рукой Прохина изучали 10 минут. Бред»

Дмитрий Воробьев высказался о судействе в матче «Оренбурга» и «Зенита».

Матч 25-го тура Мир закончился победой петербуржской команды со счетом 1:0.

– Судейство было странное. Когда мяч попал в руку нашему игроку – причем отставленную назад, он ей не играл – судья пошел смотреть повтор. А когда человека ударили локтем по лицу в штрафной « », ничего не произошло.

Не знаю, чем арбитры ВАР занимаются, что творят, по мне это чистый пенальти. Посмотрим, что скажут судьи, какие комментарии будут по моментам. Но действия арбитра – позор.

– Это вы про эпизод с падением в штрафной «Зенита» во втором тайме?

– Да, его «вырубили». Судья даже не стал просматривать. Сразу подбежал, сказал: «Вставай». А момент с рукой изучали десять минут. Это бред, – сказал нападающий « ».

В одном из эпизодов 2-го тайма Хотулев упал в штрафной площади «Зенита» после подачи гостями углового. Арбитр Владислав Безбородов не зафиксировал нарушение правил.