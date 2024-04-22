Форвард «Оренбурга» Воробьев о матче с «Зенитом»: «Действия арбитра – позор. На Хотулеве был чистый пенальти, но даже не просматривали, а момент с рукой Прохина изучали 10 минут. Бред»

Теги Зенит премьер-лига Россия судьи Владислав Безбородов Оренбург видеоповторы Дмитрий Воробьев Данила Прохин Данила Хотулев Футбол

Дмитрий Воробьев высказался о судействе в матче «Оренбурга» и «Зенита».

Матч 25-го тура Мир РПЛ закончился победой петербуржской команды со счетом 1:0.

– Судейство было странное. Когда мяч попал в руку нашему игроку – причем отставленную назад, он ей не играл – судья пошел смотреть повтор. А когда человека ударили локтем по лицу в штрафной «Зенита», ничего не произошло.

Не знаю, чем арбитры ВАР занимаются, что творят, по мне это чистый пенальти. Посмотрим, что скажут судьи, какие комментарии будут по моментам. Но действия арбитра – позор.

– Это вы про эпизод с падением Данилы Хотулева в штрафной «Зенита» во втором тайме?

– Да, его «вырубили». Судья даже не стал просматривать. Сразу подбежал, сказал: «Вставай». А момент с рукой Прохина изучали десять минут. Это бред, – сказал нападающий «Оренбурга». 

В одном из эпизодов 2-го тайма Хотулев упал в штрафной площади «Зенита» после подачи гостями углового. Арбитр Владислав Безбородов не зафиксировал нарушение правил.

Материалы по теме

20 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Какой же клоун, господи
+42
-5
+37
То есть вопросов по пенальти в ворота Оренбурга у него нет?
+20
-2
+18
Ответ Дмитрий Калибабчук
Не на Хотулеае, а на Прохине) Я понимаю, оба зенитовские, но путать-то не надо😁
Хотулёв - это тот, которого чуть не вырубил Сергеев (по мнению больных душой людей), Прохин - не дал мячу зайти в ворота после удара Мантуана, сыграв естественно ( опять-таки по мнению больных душой людей), отставленной на добрый метр от деревянного туловища рукой... Да, оба зенитовские, но речь идёт о разных эпизодах... Воробьёв болен .
+19
-1
+18
Не на Хотулеае, а на Прохине)

Я понимаю, оба зенитовские, но путать-то не надо😁
+15
-2
+13
Ответ </c/>
Комментарий скрыт
По моменту с Хотулевым ещё можно подискутировать, но на Прохине даже не обсуждается - рука отставлена на 0,5 метра в сторону, мяч направлен в створ, но попадает в руку. Судья около 3 минут стоит у монитора, показов 10 - 12 с разных точек. Вердикт - "руки не было". Какие ещë комментарии...
+13
0
+13
А Хотулев сильно переиграл, поверить такому дикому крику домашнего животного - ну не один судья такому не поверит.
+8
0
+8
Лучше бы молчал - сошёл бы за умного.
+5
0
+5
Ответ Архитектор Мендисабаль
Хотулёв - это тот, которого чуть не вырубил Сергеев (по мнению больных душой людей), Прохин - не дал мячу зайти в ворота после удара Мантуана, сыграв естественно ( опять-таки по мнению больных душой людей), отставленной на добрый метр от деревянного туловища рукой... Да, оба зенитовские, но речь идёт о разных эпизодах... Воробьёв болен .
Спасибо, но я их отличаю.

Я имею ввиду то, что как-то интересно этот Воробьёв работу арбитра комментирует.
Там у него нарушение, а про Прохина/Мантуана - тишина.
+5
0
+5
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Прохин не зенитовский, полноценная продажа в Ростов. Оренбургом арендован.
И он, и Хотулев - воспитанники Газпром-Академии.Я говорил только об этом.
Хотулев,если уж на то пошло, Оренбургом выкуплен.Как и Прохин Ростовом.
+4
0
+4
Ответ </c/>
Комментарий скрыт
И что это меняет?
+3
0
+3
Ответ </c/>
Комментарий скрыт
У Барриоса кончик мизинца нашли.
+2
0
+2
Хотулев, это который заорал очень громко . Повтор не внятный, но с локтем контакт был. Как это получилось, хотелось бы посмотреть в хорошем повторе. Потому тут и сказать по существу нечего.
+3
-2
+1
И это говорит футболист. Чего уж говорить про интернет-комментаторов... Подтверждение того что разговоры о судьях это пустая трата времени.
0
0
0
Ответ </c/>
Комментарий скрыт
Подавляющее число пенальти от попадания в руку, это случайное попадание, а не умышленное желание игрока сыграть рукой в своей штрафной. И тем не менее их ставят.
0
0
0
Ответ Валерий Анташов
Подавляющее число пенальти от попадания в руку, это случайное попадание, а не умышленное желание игрока сыграть рукой в своей штрафной. И тем не менее их ставят.
надо учитывать, что рука была в естественном положении за спиной, не прижата во время движения игроком, но тут нужно мнение по нюансам от профессиональных арбитров...
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий