Форвард «Оренбурга» Воробьев о матче с «Зенитом»: «Действия арбитра – позор. На Хотулеве был чистый пенальти, но даже не просматривали, а момент с рукой Прохина изучали 10 минут. Бред»
Дмитрий Воробьев высказался о судействе в матче «Оренбурга» и «Зенита».
Матч 25-го тура Мир РПЛ закончился победой петербуржской команды со счетом 1:0.
– Судейство было странное. Когда мяч попал в руку нашему игроку – причем отставленную назад, он ей не играл – судья пошел смотреть повтор. А когда человека ударили локтем по лицу в штрафной «Зенита», ничего не произошло.
Не знаю, чем арбитры ВАР занимаются, что творят, по мне это чистый пенальти. Посмотрим, что скажут судьи, какие комментарии будут по моментам. Но действия арбитра – позор.
– Это вы про эпизод с падением Данилы Хотулева в штрафной «Зенита» во втором тайме?
– Да, его «вырубили». Судья даже не стал просматривать. Сразу подбежал, сказал: «Вставай». А момент с рукой Прохина изучали десять минут. Это бред, – сказал нападающий «Оренбурга».
В одном из эпизодов 2-го тайма Хотулев упал в штрафной площади «Зенита» после подачи гостями углового. Арбитр Владислав Безбородов не зафиксировал нарушение правил.
Я понимаю, оба зенитовские, но путать-то не надо😁
Я имею ввиду то, что как-то интересно этот Воробьёв работу арбитра комментирует.
Там у него нарушение, а про Прохина/Мантуана - тишина.
Хотулев,если уж на то пошло, Оренбургом выкуплен.Как и Прохин Ростовом.