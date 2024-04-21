Хотулев о падении в штрафной «Зенита»: «Стопроцентный пенальти, как по мне. Человек даже не идет смотреть и не слушает – для меня это непонятно»

Теги Зенит премьер-лига Россия судьи Владислав Безбородов Оренбург Чемпионат.com Данила Хотулев Футбол

Данила Хотулев недоволен судейством в матче «Зенита» и «Оренбурга».

В матче 25-го тура Мир РПЛ «Оренбург» уступил со счетом 0:1.

В одном из эпизодов 2-го тайма Хотулев упал в штрафной площади «Зенита» после подачи гостями углового. Арбитр Владислав Безбородов не зафиксировал нарушение правил.

– Что случилось в штрафной «Зенита», когда ты держался за лицо?

– По мне, это стопроцентный пенальти. Надо посмотреть видео. Это ощущение. Для меня непонятно, когда человек даже не идет смотреть и не слушает. Он просто говорит, якобы сам находится около эпизода, – сказал защитник «Оренбурга».

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19 комментариев
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По мне. А по правилам?
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Надо тренировать вопли, тут главное знать меру, а то орал как-будто паяльник в зад вставили. Переборщил, ненатурально как-то.
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Ну, и клоун. О руке Прохина мы, конечно же, не будем
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То что Хотулев не самый умный было понятно по недавней заметке, где его давние спортсовские комментарии откопали.

Сергеев играет в мяч, Хотулев играет в Сергеева. Он даже за мяч не боролся. Просто с разбега ткнулся в соперника. Если это и нарушение, то со стороны самого Хотулева. Но визг был знатный. Занятно что не то что судья, но и даже партнеры Хотулеву не поверили.
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Ответ Роман Грожан
судья очень странный, хотулев так орал будто ему оторвали что-то, тот даже не подумал игру останавливать
но когда понял, что его крики никому не интересны, даже его команда не стала останавливать игру и продолжила владение мячом, вскочил и побежал... но кричал страшно, по ощущениям, ему аппендицит без наркоза удаляли.
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Хотулев: я хочу быть похожим на Соболева...
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Совсем обнаглел.
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Как же он орал!!! Я бы запись этого вопля ему по утрам вместо будильника включал. Этот позорник сухим из постели не вставал бы.
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Ответ fil_spb
То что Хотулев не самый умный было понятно по недавней заметке, где его давние спортсовские комментарии откопали. Сергеев играет в мяч, Хотулев играет в Сергеева. Он даже за мяч не боролся. Просто с разбега ткнулся в соперника. Если это и нарушение, то со стороны самого Хотулева. Но визг был знатный. Занятно что не то что судья, но и даже партнеры Хотулеву не поверили.
занятно, что вроде свой. Сами воспитали. Но врядли в академии учат так орать, как девочка.
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Он живой?)
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Так он орал , как будто ему , минимум,что нибудь оторвали. В ,, Спартак " , видимо очень хочет,там таких любят
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Орал то он как будто на программу " Голос" собирался.
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Ответ Andre Dimanche
Надо тренировать вопли, тут главное знать меру, а то орал как-будто паяльник в зад вставили. Переборщил, ненатурально как-то.
Либо до последнего корчится после таких воплей, чтобы вывозили с поля. А то как-то ненатурально )
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Хотулев вроде как воспитанник из Петербурга, а претензии "краснодарские". пусть пересмотрит видео, где действительно надо было пенальти дать. А не за вокальные упражнения "аааа, меня расстреляли"
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А что там смотреть и слушать, кому этот стресс нужен?
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Да даже если бы позвали, не помогло бы)
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циркач! заорал как будто ему голову проломили!
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