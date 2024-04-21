Хотулев о падении в штрафной «Зенита»: «Стопроцентный пенальти, как по мне. Человек даже не идет смотреть и не слушает – для меня это непонятно»
Данила Хотулев недоволен судейством в матче «Зенита» и «Оренбурга».
В матче 25-го тура Мир РПЛ «Оренбург» уступил со счетом 0:1.
В одном из эпизодов 2-го тайма Хотулев упал в штрафной площади «Зенита» после подачи гостями углового. Арбитр Владислав Безбородов не зафиксировал нарушение правил.
– Что случилось в штрафной «Зенита», когда ты держался за лицо?
– По мне, это стопроцентный пенальти. Надо посмотреть видео. Это ощущение. Для меня непонятно, когда человек даже не идет смотреть и не слушает. Он просто говорит, якобы сам находится около эпизода, – сказал защитник «Оренбурга».
Сергеев играет в мяч, Хотулев играет в Сергеева. Он даже за мяч не боролся. Просто с разбега ткнулся в соперника. Если это и нарушение, то со стороны самого Хотулева. Но визг был знатный. Занятно что не то что судья, но и даже партнеры Хотулеву не поверили.