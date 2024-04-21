Хотулев о падении в штрафной «Зенита»: «Стопроцентный пенальти, как по мне. Человек даже не идет смотреть и не слушает – для меня это непонятно»

Данила Хотулев недоволен судейством в матче «Зенита» и «Оренбурга».

В матче 25-го тура Мир « » уступил со счетом 0:1.

В одном из эпизодов 2-го тайма упал в штрафной площади «Зенита» после подачи гостями углового. Арбитр Владислав не зафиксировал нарушение правил.

– Что случилось в штрафной « », когда ты держался за лицо?

– По мне, это стопроцентный пенальти. Надо посмотреть видео. Это ощущение. Для меня непонятно, когда человек даже не идет смотреть и не слушает. Он просто говорит, якобы сам находится около эпизода, – сказал защитник «Оренбурга».