Орлов о неназначенном пенальти «Зенита»: «Нарушение неумышленное, но рука-то оставлена. Безбородов из Питера, может, опасался, что на него общественность повесит всех собак?»

Теги Зенит премьер-лига Россия судьи Геннадий Орлов Владислав Безбородов Оренбург Спорт-Экспресс Данила Прохин Густаво Мантуан Футбол

Геннадий Орлов высказался об эпизоде с неназначенным пенальти «Зенита».

«Зенит» дома победил «Оренбург» (1:0) в 25-м туре Мир РПЛ.

На 77-й минуте игры мяч, летевший в створ после удара Густаво Мантуана, попал в руку защитника гостей Данилы Прохина, находившуюся за корпусом игрока. Главный арбитр Владислав Безбородов не зафиксировал фол и не изменил решение после просмотра видеоповтора.

«Сегодня в концовке матча мяч после удара Мантуана попал в руку защитнику «Оренбурга». Безбородова позвали посмотреть эпизод на экране. Он упрямый. Не стал менять своего решения.

Но ведь в современном футболе за такие вещи ставятся 11-метровые. Да, нарушение правил, конечно, неумышленное. Но рука-то оставлена. И мяч ведь летел в створ! А для Безбородова это все равно не 11-метровый...

Может быть, подумал, что о нем будут говорить болельщики? Безбородов же родом из Питера. Может, опасался, что на него общественность повесит всех собак? Но надо же судить по правилам. Думаю, в советском футболе за такое судья не указал бы на «точку». Но сейчас уже другие трактовки.

Иногда у футболиста рука находится даже ближе к туловищу – все равно назначают 11-метровые. И потом, повторюсь: Мантуан же пробивал в створ, голкипер сделал движение в этот угол. Где логика? Еще раз. Мяч летит в ворота. Защитник не хотел играть рукой, но так получилось... Он преградил мячу путь в ворота. Какие еще могут быть сомнения? Это пенальти», – сказал комментатор Геннадий Орлов.

Лапочкин о неназначенном 11-метровом «Зенита»: «Очевидная ошибка, защитник «Оренбурга» сыграл отставленной рукой. Необъяснимо, почему Безбородов не поставил пенальти»

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10 комментариев
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Зачем нужен судья, который руководствуется не правилами, а понятиями, как бы чего не вышло?
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Пенальти 100%. Всех же купили. Кроме него )))
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+4
Ответ Дядя ТУРА
Причем тут Газзаев?
Согласен. Газзаев вам не какой-то там "всех"....
Он породистый
+2
0
+2
Пенальти был, а вот административного ресурса не было 🤣
+3
-2
+1
Теперь при обороне ворот официально можно убирая руки за спину при блокировании удара соперника, не прижимать, а раскидывать руки. Лучший вариант это встать полубоком, расставить руки и тем самым увеличить площадь блокирования
Все что за спиной происходит не пенальти.
+1
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Безбородов поставил, что пенальти не будет.
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скорее всего так и было арбитры тупо бояться что то поставить, иначе их сожрут в москве
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Увижу в метро , леща дам …
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Ну да одна собака точно бы повесилась, Геннадий:)))
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