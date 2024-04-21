Орлов о неназначенном пенальти «Зенита»: «Нарушение неумышленное, но рука-то оставлена. Безбородов из Питера, может, опасался, что на него общественность повесит всех собак?»

Геннадий Орлов высказался об эпизоде с неназначенным пенальти «Зенита».

« » дома победил «Оренбург» (1:0) в 25-м туре Мир .

На 77-й минуте игры мяч, летевший в створ после удара , попал в руку защитника гостей , находившуюся за корпусом игрока. Главный арбитр не зафиксировал фол и не изменил решение после просмотра видеоповтора.

«Сегодня в концовке матча мяч после удара Мантуана попал в руку защитнику «Оренбурга». Безбородова позвали посмотреть эпизод на экране. Он упрямый. Не стал менять своего решения.

Но ведь в современном футболе за такие вещи ставятся 11-метровые. Да, нарушение правил, конечно, неумышленное. Но рука-то оставлена. И мяч ведь летел в створ! А для Безбородова это все равно не 11-метровый...

Может быть, подумал, что о нем будут говорить болельщики? Безбородов же родом из Питера. Может, опасался, что на него общественность повесит всех собак? Но надо же судить по правилам. Думаю, в советском футболе за такое судья не указал бы на «точку». Но сейчас уже другие трактовки.

Иногда у футболиста рука находится даже ближе к туловищу – все равно назначают 11-метровые. И потом, повторюсь: Мантуан же пробивал в створ, голкипер сделал движение в этот угол. Где логика? Еще раз. Мяч летит в ворота. Защитник не хотел играть рукой, но так получилось... Он преградил мячу путь в ворота. Какие еще могут быть сомнения? Это пенальти», – сказал комментатор .

Лапочкин о неназначенном 11-метровом «Зенита»: «Очевидная ошибка, защитник «Оренбурга» сыграл отставленной рукой. Необъяснимо, почему Безбородов не поставил пенальти»