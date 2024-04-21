5:1 с «Ростовом» – крупнейшая гостевая победа «Спартака» с 2020 года
«Спартак» одержал крупнейшую победу за полтора года.
Московская команда под руководством Владимира Слишковича разгромила «Ростов» (5:1) в 25-м туре Мир РПЛ.
В последний раз до этого красно-белые выигрывали с разницей в 4 гола 23 октября 2022 года. Тогда в чемпионате со счетом 5:0 были разгромлены «Химки».
На выезде последняя подобная победа была 16 сентября 2020 года – 5:1 с «Родиной».
Игроки Спартака, видимо, успели ознакомиться.
поэтому все и смеются над Вами , один матч сыграли нормально и начинается вот это )
в среду цска обыграет 2:0 и опять фууу уволить и тд
клоуны
Главное было его найти…!
И сделайте чтонибудь с Черданцевым
Слишкович на русском 👍