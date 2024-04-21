5:1 с «Ростовом» – крупнейшая гостевая победа «Спартака» с 2020 года

Теги Спартак Ростов премьер-лига Россия Владимир Слишкович Футбол

«Спартак» одержал крупнейшую победу за полтора года.

Московская команда под руководством Владимира Слишковича разгромила «Ростов» (5:1) в 25-м туре Мир РПЛ.

В последний раз до этого красно-белые выигрывали с разницей в 4 гола 23 октября 2022 года. Тогда в чемпионате со счетом 5:0 были разгромлены «Химки».

На выезде последняя подобная победа была 16 сентября 2020 года – 5:1 с «Родиной».

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71 комментарий
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Дорский выпускает статью, что Карпин - лучший тренер для Спартака...
Игроки Спартака, видимо, успели ознакомиться.
+107
-3
+104
Как бы то ни было Спартак в огне не остановить, заслуженно и красиво додавили лучшую команду весны на её поле, не оставив камня на камне!
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Всех с победой главного клуба страны!
+52
-27
+25
И как тут не поверить в слив тренера
+19
-1
+18
Ответ Sosamba
Комментарий скрыт
Очнитесь , боже мой
поэтому все и смеются над Вами , один матч сыграли нормально и начинается вот это )
в среду цска обыграет 2:0 и опять фууу уволить и тд
клоуны
+40
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+17
Абаскаль уехал,а багаж оставил)))
Главное было его найти…!
+17
-2
+15
Черчесов с таким видом радуется , как будто сейчас заплачет. Ждет своего шанса .Ну или его тошнит от бреда который несёт чердак
+12
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Черданцева Спартаку надо брать в штат. Будет демотивировать команду прогнозами о поражении - а та со злости постоянно побеждать.
+11
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Очень Слишкович. Оставьте дядьку
+13
-3
+10
Оставьте Слишковича. Пожалуйста
И сделайте чтонибудь с Черданцевым
+10
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+9
Тоже смотрю Чердака, устроили камасутру Спартаку - пихают Черчесова!!! По заказу Газпрома, видимо.
+9
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+8
Ответ Owen_the_Simple
Комментарий скрыт
Так забирайте себе его
+8
-2
+6
Бэать. на матчтв усатого приглашают. Что сделать с Черданцевым?
+6
0
+6
Ответ Bazelle
Тоже смотрю Чердака, устроили камасутру Спартаку - пихают Черчесова!!! По заказу Газпрома, видимо.
Да, чуть не стошнило
+5
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+4
Спартак с победой!!!
+4
0
+4
Ответ Рейтинг
Оставьте Слишковича. Пожалуйста И сделайте чтонибудь с Черданцевым
И с Геничем.
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У нас будет свой лысый шарлатан
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+4
При Черчесове такой уйни не будет
+4
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+3
Спартак!!!В который раз...!!! МОЛОДЦЫ!!!
+4
-1
+3
Ответ Саня Беляков
Очнитесь , боже мой поэтому все и смеются над Вами , один матч сыграли нормально и начинается вот это ) в среду цска обыграет 2:0 и опять фууу уволить и тд клоуны
Так, а завидовать не нужно) Я конечно, понимаю, что после зенит-оренбург, игра спартака, как услада для глаз, и хочется уколоть болельщика Спартака, но всё же призываю к спокойствию, до финала кубка со Спартаком еще месяц, нечего заранее растраиваться
+5
-2
+3
Сегодня все бегали, а не пешком ходили боясь ошибиться, и страховали, и боролись.. Короче, сегодня я вновь увидел СПАРТАК! Браво, достойная и красивая победа❤️‍🩹👍
+3
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Ответ Ебздрогыч
У нас будет свой лысый шарлатан
Нужно посмотреть, если сейчас так же вынесут ЦСКА, нужно посмотреть хотя бы до конца сезона.
+3
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неожиданно, но чертовски приятно.,
Слишкович на русском 👍
+2
0
+2
Лысый шарлатан
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Вот что прогноз Черданцева делает!
+3
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+2
Спартак исключил Карпина из числа претендентов на пост главного тренера Спартака
+2
0
+2
лицо абаскаля и представлять не надо
+3
-2
+1
Ответ Slavnov
Счет не по игре,3 мяча, чисто сам ростов себе привез, всего скорее это проклятие черданцева
всé по игре. могли и больше накидать. защита ростова, курила всю игру.
+1
0
+1
Ответ Abid_88
И как тут не поверить в слив тренера
Согласен. Противно в каком-то смысле это наблюдать. Вдруг заиграли...
+2
-1
+1
Счет не по игре,3 мяча, чисто сам ростов себе привез, всего скорее это проклятие черданцева
+1
0
+1
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