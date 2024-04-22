Алексей Смертин: «Футбол – это не только спортивный, но и социальный феномен. Молодежь копирует не только твою прическу и бренд одежды, но и поведение»

Теги Алексей Смертин премьер-лига Россия Сборная России по футболу РФС Футбол

Алексей Смертин высказался о социальной роли футбола.

«Футбол может являться локомотивом, потому что это спорт номер один, у него наибольшее количество зрителей, влияние на аудиторию высоко. Мне, как игроку, всегда было важно то, как ты действуешь на футбольном поле, что ты говоришь. Молодежь копирует не только прическу и бренд одежды, который ты носишь, но и твое поведение – оно влияет на подрастающее поколение.

Футбол – это хороший инструментарий, чтобы менять жизнь людей к лучшему. Я так вижу, я так живу. Футбол – это не только спортивный, но и социальный феномен, я глубоко в этом убежден. У меня это скорее миссия, чем деятельность и работа.

Я профессионально, честно, самоотверженно служил футболу, он мне отплатил медалями, трофеями, самореализацией, начальным капиталом. Он закрыл мои базовые потребности. Человек, чтобы для кого-то что-то сделать, прежде всего должен подумать о себе.

Отец меня научил – чтобы получить передачу, тебе сначала надо отдать пас. Но когда ты отдаешь пас, тебе не обязательно ждать передачу назад. Ты все равно разгоняешь атаку – ради командной игры. Чем раньше ты это понимаешь, тем лучше.

Футбол очень коварная игра – ты всегда можешь спрятаться за спину партнера. Если ты хорошо сыграл, забил, отдал, кучу подкатов сделал, а команда проиграла – вратарь пенку пустил, ты думаешь «ну оценка-то хорошая, проиграли не из-за меня» – но это неправильный подход. Соблазн разделить ответственность при неудаче и взять все лавры себе при успехе – очень велик. Этого делать не нужно.

Но человек эгоцентричен и эгоистичен. Чтобы мы просто так кому-то что-то отдали – да конечно. Но, когда у тебя есть определенный свод правил, привитый тебе в детстве, ты понимаешь, что ты реально можешь что-то сделать, не прося взамен», – сказал бывший игрок сборной России и руководитель проектного офиса устойчивого развития и социальной ответственности РФС.

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16 комментариев
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Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Что-то не видно тех кто копирует причëску Смертина и Мостового. Разве только Байрамян, так он кучерявый.
Когда играли Смертин с Мостовым, вполне себе причёски были.
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Ответ [ADO]
Смертин накидал каких-то банальных клише в надежде, что его сочтут футбольным интеллектуалом. Но нет
Всё по делу и здорово сказал. Весь текст читал?
+6
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+4
Главное Соболева не копировать и Широкова…
+6
-3
+3
Ответ T622222
Главное Соболева не копировать и Широкова…
И стульями людей не бить по голове!👆
+3
0
+3
Что-то не видно тех кто копирует причëску Смертина и Мостового. Разве только Байрамян, так он кучерявый.
+5
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Ответ Magic13
Он это серьёзно? Я думаю у каждого зравомыслящего человека свой взгляд на то, что ему носить и как стричься. И уж тем более, как себя вести. Вы в большинстве своём те ещё клоуны. Копируют обычно идолопоклонники.🤷‍♂️
Дети в футболках с любимыми игроками на спине идолопоклонники? Речь не о взрослых, сложившихся людях.
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Ответ Magic13
Там чётко написано "молодёжь копирует". Молодёжь,- явно не о детях.
Ну ладно вам. Школьники. Мы сами такие были когда-то. 😊
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Ответ Magic13
Я не о детях, и не о их футболках. Очевидно же, я даже упомянул то, о чём я. И это относится не к детям. Дети на то и дети, чтобы прибывать в детстве и учиться уму-разуму.
Хорошо. 😊
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Все больше девушек с косами, - добавил Смертин
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Ответ Чебурашка от Гены
Ну ладно вам. Школьники. Мы сами такие были когда-то. 😊
Школьники - тоже дети! Студенты - молодёжь!
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