Алексей Смертин: «Футбол – это не только спортивный, но и социальный феномен. Молодежь копирует не только твою прическу и бренд одежды, но и поведение»

Алексей Смертин высказался о социальной роли футбола.

«Футбол может являться локомотивом, потому что это спорт номер один, у него наибольшее количество зрителей, влияние на аудиторию высоко. Мне, как игроку, всегда было важно то, как ты действуешь на футбольном поле, что ты говоришь. Молодежь копирует не только прическу и бренд одежды, который ты носишь, но и твое поведение – оно влияет на подрастающее поколение.

Футбол – это хороший инструментарий, чтобы менять жизнь людей к лучшему. Я так вижу, я так живу. Футбол – это не только спортивный, но и социальный феномен, я глубоко в этом убежден. У меня это скорее миссия, чем деятельность и работа.

Я профессионально, честно, самоотверженно служил футболу, он мне отплатил медалями, трофеями, самореализацией, начальным капиталом. Он закрыл мои базовые потребности. Человек, чтобы для кого-то что-то сделать, прежде всего должен подумать о себе.

Отец меня научил – чтобы получить передачу, тебе сначала надо отдать пас. Но когда ты отдаешь пас, тебе не обязательно ждать передачу назад. Ты все равно разгоняешь атаку – ради командной игры. Чем раньше ты это понимаешь, тем лучше.

Футбол очень коварная игра – ты всегда можешь спрятаться за спину партнера. Если ты хорошо сыграл, забил, отдал, кучу подкатов сделал, а команда проиграла – вратарь пенку пустил, ты думаешь «ну оценка-то хорошая, проиграли не из-за меня» – но это неправильный подход. Соблазн разделить ответственность при неудаче и взять все лавры себе при успехе – очень велик. Этого делать не нужно.

Но человек эгоцентричен и эгоистичен. Чтобы мы просто так кому-то что-то отдали – да конечно. Но, когда у тебя есть определенный свод правил, привитый тебе в детстве, ты понимаешь, что ты реально можешь что-то сделать, не прося взамен», – сказал бывший игрок сборной России и руководитель проектного офиса устойчивого развития и социальной ответственности .