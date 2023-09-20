Смертин о Моуринью: «Жесткий, неприятный. Как человека я его не любил, но дико уважал как тренера»

Алексей Смертин рассказал о человеческих качествах Жозе Моуринью.

Бывший российский полузащитник играл под руководством португальского специалиста в « ».

«Чтобы быть тренером, нужно быть жестким. Добрый тренер — это не тренер.

Тот же был жестким, неприятным, как человека я его совсем не любил, но при этом дико уважал как тренера», – сказал .

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