Смертин о Моуринью: «Жесткий, неприятный. Как человека я его не любил, но дико уважал как тренера»
Алексей Смертин рассказал о человеческих качествах Жозе Моуринью.
Бывший российский полузащитник играл под руководством португальского специалиста в «Челси».
«Чтобы быть тренером, нужно быть жестким. Добрый тренер — это не тренер.
Тот же Жозе Моуринью был жестким, неприятным, как человека я его совсем не любил, но при этом дико уважал как тренера», – сказал Смертин.
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