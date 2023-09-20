Смертин о Моуринью: «Жесткий, неприятный. Как человека я его не любил, но дико уважал как тренера»

Теги Рома Челси Жозе Моуринью Алексей Смертин премьер-лига Россия премьер-лига Англия серия А Италия Футбол

Алексей Смертин рассказал о человеческих качествах Жозе Моуринью.

Бывший российский полузащитник играл под руководством португальского специалиста в «Челси».

«Чтобы быть тренером, нужно быть жестким. Добрый тренер — это не тренер.

Тот же Жозе Моуринью был жестким, неприятным, как человека я его совсем не любил, но при этом дико уважал как тренера», – сказал Смертин

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18 комментариев

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Джанлука Нальюка
Хорошие парни приходят на финиш последними (с)
+16
-1
+15
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Давид Agabekyan
Ответ melowchi
зидан, анчик, клопп? я не в курсах за внутр кухню, но жалоб игроков не слышал
При Зидане Бейл и Иско в футбол играть закончили
+14
-3
+11
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Я всех их сделал
Ответ melowchi
зидан, анчик, клопп? я не в курсах за внутр кухню, но жалоб игроков не слышал
Зидан точно не добрый, ну то есть как человек он может хороший, но как тренер и футболист - довольно жёсткий, держащий дистанцию с игроками. С Анчелотти не сравнить, у которого приоритет - семейная атмосфера, а сам он в роли заботливого главы семейства. Даже позитивный Клопп, уверен, никому не позволит сесть себе на шею и быть на равных с собой, авторитет тренера должен быть несокрушим, в меру строгий, но честный и справедливый - вот за такими людьми идут в бой. Начнёшь прогибаться под игроков и быстро потеряешь контроль над ними. Опять же как говорил тот же Слуцкий в маленьких клубах работают одни методы, а в больших другие. С игроками ФК Москва он был очень близок, совместный досуг и всё такое, там было больше дружеское общение. А в ЦСКА уже отношения начальник - подчинённый, потому что там другой масштаб и другие требования.
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charly_54
Моуриньо мастер мотивации, соответственно разбирается в человеческой психологии
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всёотлично
Ответ Agent Smith
Комментарий удален пользователем
ну он тоже про тебя не очень мнения!
+1
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the80dream
Ответ Джанлука Нальюка
Хорошие парни приходят на финиш последними (с)
Скажи это Уркидесу
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Agent Smith
Комментарий удален пользователем
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serginn
Ответ Джанлука Нальюка
Хорошие парни приходят на финиш последними (с)
В том числе и на последний финиш, так что...
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akaAzazello
Ответ Давид Agabekyan
При Зидане Бейл и Иско в футбол играть закончили
В ковидный/травматичный сезон Мадрида Иско играл центер-форварда против Аталанты Гасперини в ЛЧ у неё дома - уверен - это был его лучший матч по задумке и красоте. Бейл тоже блеснул в Киеве в финале ЛЧ - но они оба ленивые, а Зидан - требовательный. Ну и оба закончили играть в футбол именно при Анчелоти (последний тренер, которого можно назвать злым)
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akaAzazello
Ответ Я всех их сделал
Зидан точно не добрый, ну то есть как человек он может хороший, но как тренер и футболист - довольно жёсткий, держащий дистанцию с игроками. С Анчелотти не сравнить, у которого приоритет - семейная атмосфера, а сам он в роли заботливого главы семейства. Даже позитивный Клопп, уверен, никому не позволит сесть себе на шею и быть на равных с собой, авторитет тренера должен быть несокрушим, в меру строгий, но честный и справедливый - вот за такими людьми идут в бой. Начнёшь прогибаться под игроков и быстро потеряешь контроль над ними. Опять же как говорил тот же Слуцкий в маленьких клубах работают одни методы, а в больших другие. С игроками ФК Москва он был очень близок, совместный досуг и всё такое, там было больше дружеское общение. А в ЦСКА уже отношения начальник - подчинённый, потому что там другой масштаб и другие требования.
Касательно Зидана - скорее требовательный. В один из ЛЧ сезонов у него больше всего игр отрыграл Лукас Васкес - далеко не самый талантливый игрок Мадрида, но самый, пожалуй, исполнительный (и меньше всего ноющий) - запомнился момент, когда он играл левого защитника, будучи(тогда) правым вингером..
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dimamak10
Ответ Я всех их сделал
Зидан точно не добрый, ну то есть как человек он может хороший, но как тренер и футболист - довольно жёсткий, держащий дистанцию с игроками. С Анчелотти не сравнить, у которого приоритет - семейная атмосфера, а сам он в роли заботливого главы семейства. Даже позитивный Клопп, уверен, никому не позволит сесть себе на шею и быть на равных с собой, авторитет тренера должен быть несокрушим, в меру строгий, но честный и справедливый - вот за такими людьми идут в бой. Начнёшь прогибаться под игроков и быстро потеряешь контроль над ними. Опять же как говорил тот же Слуцкий в маленьких клубах работают одни методы, а в больших другие. С игроками ФК Москва он был очень близок, совместный досуг и всё такое, там было больше дружеское общение. А в ЦСКА уже отношения начальник - подчинённый, потому что там другой масштаб и другие требования.
Мне кажется Клопп пихает будь здоров. Он по сути позитивный с журналистами, но на судей норм так орет
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Chris "Birdman" Andersen
Ответ Давид Agabekyan
При Зидане Бейл и Иско в футбол играть закончили
И что??
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Snafu
Ответ melowchi
зидан, анчик, клопп? я не в курсах за внутр кухню, но жалоб игроков не слышал
вполне логично, что не слышал, кстати. если игроки начинают публично жаловаться на тренера, то обычно это плохо заканчивается. один большой игрок тут не так давно пожаловался, что тренер некрасивый, при том, что даже не на Зидана или Клоппа - вылетел моментально.
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adenaden
А Анчелотти и тренер топовый, и к человеческим качествам вопросов ни у кого не было
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ArboCs
Отчасти согласен, именно поэтому феномен Анчелотти так показателен.
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Гамаль Хайдаров
какие же в России добрые тренера
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melowchi
зидан, анчик, клопп? я не в курсах за внутр кухню, но жалоб игроков не слышал
+1
-1
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