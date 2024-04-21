Стефано Пиоли: «Не так много болельщиков «Милана» в этом году. Критика меня не интересует, важен результат, важна игра, а не Пиоли. Я отдавал клубу все силы с первого дня и могу еще многое дать»

Теги Интер Рома Милан Стефано Пиоли серия А Италия Лига Европы УЕФА Футбол

Стефано Пиоли высказался о положении «Милана» и своем будущем.

«Милан» вылетел от «Ромы» в 1/4 финала Лиги Европы, уступив 1:2 в ответном матче (0:1 – первый матч). Завтра «россонери» сыграют с «Интером» в 33-м туре Серии А.

«Это были тяжелые дни, мы вылетели и ничего не могли с этим поделать, мы не можем быть довольны. Сейчас мы сосредоточены на дерби, победа будет очень важна по многим причинам. Можно говорить любые слова: гордость, ответственность, принадлежность. За место в таблице, за вылет в четверг, за скудетто «Интера» – это шанс искупить вину, почувствовать гордость».

О будущем

«Давайте не будем говорить обо мне, и так обо мне много говорят, и это не принесло ничего хорошего. Критика меня не интересует, вы имеете на нее право, есть те, кто делает это с большим уважением, и те, кто с меньшим. В этом году не так много болельщиков «Милана», но это не то, что я могу контролировать.

Протест болельщиков против меня? Главное, чтобы они пришли завтра на стадион. Я постараюсь выложиться по максимуму, думаю, моя команда многого добилась, и завтра мы хотим не проиграть еще одно дерби. Они [«Интер»] заслуживают выиграть скудетто, но мы должны сделать все, чтобы завтра этого не произошло. Я отдавал «Милану» все силы с самого первого дня и до сих пор чувствую, что могу еще многое дать».

О том, что главные игроки подвели в ключевых матчах

«Если бы команда переживала сложный момент, это было бы возможно, но это не наш случай, с «Ромой» в двух играх мы были более сбалансированы, чем вы думаете, но они оказались лучше нас, эти ошибки завтра мы не можем себе позволить. Обидно, что мы не смогли пройти дальше в Европе, завтра мы должны выложиться по полной. Я не говорил, что они в отличной форме на тренировках, это было еще до «Ромы». Но они должны играть не ради меня, я не жду этого, они должны играть ради цветов команды, клуба и болельщиков. Важен результат, важна игра, а не Пиоли.

Я не даю оценок, я сделаю это в конце. В конце года я выставлю свои оценки, я обязательно вынесу что-то из этого опыта. Игроки знают это, они понимают всю важность, но должны доказать это на поле. Я уверен, что все подготовятся наилучшим образом», – сказал главный тренер «Милана» Стефано Пиоли.

«Милан» идет на 2-й строчке в Серии А с 69 очками, отставая от «Интера» на 14 очков.

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8 комментариев
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когда клопп закончит свой след отпуск, то пусть идёт в Милан, я бы хотел посмотреть на его работу в Италии
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Уже до болел добрался. Лысый позорник. Ну что, пиолифаны, что скажете?
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Спасибо за положительные эмоции, но пора уходить.
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Ответ Ящик пива
Так он первый и последний раз работает в великом клубе,и сам прекрасно это понимает,осознает в глубине души,что ему просто повезло так попасть) Конечно же он сам не уйдёт и ничего про себя не скажет,будет сидеть до последнего. Аллегри,7хаг,Маур из этой же когорты))
Если бы он уважал Милан, во первых, подал бы сам в отставку как Дженнаро. Во вторых, признал бы свои ошибки. Но он счас на стадии стресса, когда давление превысило его способность сопротивляться и полилась из него все более неприятная коричневая субстанция
+3
-3
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Ответ Клименко
Если бы он уважал Милан, во первых, подал бы сам в отставку как Дженнаро. Во вторых, признал бы свои ошибки. Но он счас на стадии стресса, когда давление превысило его способность сопротивляться и полилась из него все более неприятная коричневая субстанция
Завтра Интер пятак закинет,я думаю,оросив глупую Пёлю свежайшим золотым душем. Он же любит рекорды переписывать,вот завтра обновит один)
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