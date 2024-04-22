Рэтклифф считает «МЮ» «явным аутсайдером» финала Кубка Англии с «Сити»: «Понадобится время. Нельзя просто все повернуть, это не выключатель»

Джим Рэтклифф высказался о матче «МЮ» против «Ман Сити» в финале Кубка Англии.

В полуфинале турнира «Манчестер Юнайтед» обыграл «Ковентри» в серии пенальти (3:3, пен. 4:2).

По словам совладельца «МЮ», команда Эрика тен Хага будет «явным аутсайдером» в дерби с «Манчестер Сити» в финале Кубка.

«Это не выключатель, нельзя просто так все повернуть. Понадобится немного времени», – сказал Рэтклифф.

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