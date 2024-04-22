Рэтклифф считает «МЮ» «явным аутсайдером» финала Кубка Англии с «Сити»: «Понадобится время. Нельзя просто все повернуть, это не выключатель»

Теги Манчестер Юнайтед Манчестер Сити премьер-лига Англия Кубок Англии Ковентри Джим Рэтклифф Футбол

Джим Рэтклифф высказался о  матче «МЮ» против «Ман Сити» в финале Кубка Англии.

В полуфинале турнира «Манчестер Юнайтед» обыграл «Ковентри» в серии пенальти (3:3, пен. 4:2).

По словам совладельца «МЮ», команда Эрика тен Хага будет «явным аутсайдером» в дерби с «Манчестер Сити» в финале Кубка.

«Это не выключатель, нельзя просто так все повернуть. Понадобится немного времени», – сказал Рэтклифф.

Рэтклифф о перестройке «МЮ»: «Болельщики должны быть терпеливы. Это долгий путь»

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5 комментариев
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Ответ Black Phoenix
МЮ на перестройку глобальную уже почти 11 лет тратит с момента ухода САФа, и каждый сезон слышно одно и то же: нужно немного больше времени на то, чтобы что-то построить. Цикл стремится к бесконечности.
На самом деле никакой перестройки нет. Это натурально эпоха безвременья имени бестолковых менеджеров, которые не могут принимать правильных стратегических решений.
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Надо это проговаривать четко, пристально глядя в глаза вашему Патологическому Оптимисту..
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