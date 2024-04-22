Моуринью о тактике Артеты против «Сити»: «СМИ говорят о волшебной стратегии «Арсенала». Это называлось припаркованным автобусом в мое время. Точка зрения была другой»
Жозе Моуринью высказался о тактике Микеля Артеты в матчах с «Манчестер Сити».
В 1-м круге нынешнего сезона АПЛ «Арсенал» обыграл «Манчестер Сити» со счетом 1:0. Матч 2-го круга завершился вничью (0:0).
«Я рад за него, потому что мне нравится этот парень. И я счастлив, что у него все складывается удачно.
Но то, как «Арсенал» сыграл, чтобы добиться этого, и то, как СМИ говорили о волшебной стратегии... В мое время это было не так.
Я несколько раз выигрывал у «Манчестер Сити». Но это называлось не потрясающей стратегией, а оборонительной игрой. Припаркованным автобусом. Двухэтажным автобусом. Точка зрения была другой», – сказал Моуринью.
Челси и Атлетико в таком стиле играли постоянно, что действительно надоедало.