Моуринью о тактике Артеты против «Сити»: «СМИ говорят о волшебной стратегии «Арсенала». Это называлось припаркованным автобусом в мое время. Точка зрения была другой»

Теги Жозе Моуринью Микель Артета Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал тактика Футбол

Жозе Моуринью высказался о тактике Микеля Артеты в матчах с «Манчестер Сити».

В 1-м круге нынешнего сезона АПЛ «Арсенал» обыграл «Манчестер Сити» со счетом 1:0. Матч 2-го круга завершился вничью (0:0).

«Я рад за него, потому что мне нравится этот парень. И я счастлив, что у него все складывается удачно.

Но то, как «Арсенал» сыграл, чтобы добиться этого, и то, как СМИ говорили о волшебной стратегии... В мое время это было не так.

Я несколько раз выигрывал у «Манчестер Сити». Но это называлось не потрясающей стратегией, а оборонительной игрой. Припаркованным автобусом. Двухэтажным автобусом. Точка зрения была другой», – сказал Моуринью.

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15 комментариев
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Так это и сейчас автобус, просто раньше не знали, что Артета умеет так виртуозно его парковать
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воу воу, по Мадриду не попади-ка так, Жозе
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Ответ rusik krasav4ik
воу воу, по Мадриду не попади-ка так, Жозе
игра с Сити конечно полный "икарус" была
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Доминирующий автобус, попрошу отметить.
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Простите за оффтоп, но реклама это уже полный п****ц. Я нажимаю «больше новостей», и меня через эту кнопку перекидывает на какой-то скам постоянно. Мало того, что это мешает, так я и более старые новости не могу посмотреть.
+2
-1
+1
Раньше от "автобуса" все плевались (Челси, Атлетико) и считали ненавистным большинству анти-футболом, но в этом сезоне ЛЧ это вдруг считается чем-то очень крутым и супер-тактическим)) лол
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-2
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Ахаха
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Ответ Number_2
Раньше от "автобуса" все плевались (Челси, Атлетико) и считали ненавистным большинству анти-футболом, но в этом сезоне ЛЧ это вдруг считается чем-то очень крутым и супер-тактическим)) лол
Если ты про Реал, то это "автобус" 4 мяча забил Сити за два матча.
Челси и Атлетико в таком стиле играли постоянно, что действительно надоедало.
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не автобус а машина доминирования
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Грустно,когда Жозе Моуриньо говорит "в моё время". Похоже,сам уже смирился с тем,что его время больше не настанет
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Абсолютная правда. Когда Сульшер и Мавр так побеждали это был позорный автобус, а как Артетка так в ничью сыграл то такая тактика превратилась в "филигранную и умную стратегию"
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Ответ RiFF RAFF
Мауринью парковал автобус вобще против всех, даже команд чемпионшипа
Особенно я помню его автобус против аутсайдера Арсенала Венгера, когда португалец грохнул их 6-0 в юбилейном матче Арсенки)
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Ответ FRANCHSZZZ
Простите за оффтоп, но реклама это уже полный п****ц. Я нажимаю «больше новостей», и меня через эту кнопку перекидывает на какой-то скам постоянно. Мало того, что это мешает, так я и более старые новости не могу посмотреть.
Согласен. Переходим на трибуну, дружище.)
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Ответ Number_2
Раньше от "автобуса" все плевались (Челси, Атлетико) и считали ненавистным большинству анти-футболом, но в этом сезоне ЛЧ это вдруг считается чем-то очень крутым и супер-тактическим)) лол
еще проиграть 4-1 ПСЖ и 3-2 Реалу считается как доминирование и контролированием игры)
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