Боссам «Ромы» нравится, что де Росси не ведет себя как Моуринью, жаловавшийся на судей (Sky Sport)

Руководству «Ромы» нравится, что Даниэле де Росси не жалутся на судей.

По словам корреспондента Sky Sport Italia Анджело Манджанте, владельцы «Ромы» были недовольны Жозе Моуринью не только из-за результатов команды, но и из-за его постоянных жалоб на судей.

В этом плане стиль на поле и вне его сильно отличается от стиля португальца, что импонирует руководству римлян.

40-летний итальянец возглавил «Рому» в январе текущего года, сменив .

Текущий контракт де Росси заканчивается в июне этого года и ранее клуб подтвердил, что тренер продолжит работать в «Роме» в следующем сезоне.