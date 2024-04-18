Боссам «Ромы» нравится, что де Росси не ведет себя как Моуринью, жаловавшийся на судей (Sky Sport)

Теги Рома Даниэле де Росси Жозе Моуринью серия А Италия судьи Футбол

Руководству «Ромы» нравится, что Даниэле де Росси не жалутся на судей.

По словам корреспондента Sky Sport Italia Анджело Манджанте, владельцы «Ромы» были недовольны Жозе Моуринью не только из-за результатов команды, но и из-за его постоянных жалоб на судей.

В этом плане стиль Даниэле де Росси на поле и вне его сильно отличается от стиля португальца, что импонирует руководству римлян.

40-летний итальянец возглавил «Рому» в январе текущего года, сменив Жозе Моуринью.

Текущий контракт де Росси заканчивается в июне этого года и ранее клуб подтвердил, что тренер продолжит работать в «Роме» в следующем сезоне.

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14 комментариев
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прикольно, а мне вот нравятся чебуреки и что бы были с хрустящим тестом по краям!
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Судить по Де Росси надо по следующему сезону. Сейчас вся физ. подготовка на Моуриньо, да и календарь хороший был. Ну и не надо забывать, что это 3й сезон у Моуриньо. Интересно посмотреть доработано ли Де Росси до 3 сезона в Риме и какие будут результаты тогда
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Ответ Igor Shalamov
Судить по Де Росси надо по следующему сезону. Сейчас вся физ. подготовка на Моуриньо, да и календарь хороший был. Ну и не надо забывать, что это 3й сезон у Моуриньо. Интересно посмотреть доработано ли Де Росси до 3 сезона в Риме и какие будут результаты тогда
Вся физ. подготовка на тренерах по физ. подготовке – Моуринью только за общие тренировки отвечает и тактику. И мне казалось, что спустя три месяца секта Моуринью с аргументом про календарь уже самоустранилась – а нет.
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Проиграет - начнет!
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Все впереди, боссы. Подождите следующий сезон.
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Помнится, Моуринью будучи в Реале жаловался даже на высоту и влажность травы. Мол, это помогает Барсе.
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Просто судьи Серии А завидовали величайшему тренеру в истории и засуживали его, сейчас такого нет, вот Рома и побеждает.
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Глоры особенного и через двадцать лет будут рассказывать про багаж Моуриньо ,Моуриньо с таким составом был девятым, сейчас команда борется за 4 место и играет в Ле.
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Ответ Aleksey Yashin
А тренерские качества Де Росси нравятся боссам Ромы?
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