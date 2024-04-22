Рюдигер пытался испугать полицейского перед класико. После матча игрок подарил ему футболку

Антонио Рюдигер попытался напугать полицейского перед матчем с «Барселоной».

31-летний защитник сделал это во время выхода на разминку.

Рюдигер решил разыграть полицейского, охранявшего раздевалку «Реала». Игрок выскочил на него и попытался напугать. Сотрудник отреагировал на это улыбкой.

После матча Рюдигер подарил ему игровую футболку. Затем в социальных сетях подразделения полиции была опубликована фотография сотрудника с футболкой и подписью: «Не всех можно напугать».

«Реал» победил «Барселону» дома со счетом 3:2 и оторвался от каталонцев на 11 очков.

Фото: кадр Real Madrid TV, instagram.com/uip_spain

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