Рюдигер пытался испугать полицейского перед класико. После матча игрок подарил ему футболку
Антонио Рюдигер попытался напугать полицейского перед матчем с «Барселоной».
31-летний защитник сделал это во время выхода на разминку.
Рюдигер решил разыграть полицейского, охранявшего раздевалку «Реала». Игрок выскочил на него и попытался напугать. Сотрудник отреагировал на это улыбкой.
После матча Рюдигер подарил ему игровую футболку. Затем в социальных сетях подразделения полиции была опубликована фотография сотрудника с футболкой и подписью: «Не всех можно напугать».
«Реал» победил «Барселону» дома со счетом 3:2 и оторвался от каталонцев на 11 очков.
Фото: кадр Real Madrid TV, instagram.com/uip_spain
Рюдигер ущипнул Грилиша за сосок. И такое уже не в первый раз
Надеюсь и Кейна сожрёт в полуфинале)
Его свирепые эмоции иногда поражают в хорошем смысле
То есть крестьянам можно впарить абсолютно любую дичь, любую идею, главное чтобы ее форсили сверху "авторитетами".
У людей реально нет своего мнения и хотя бы минимального анализа происходящего. Это обычные болванчики NPC.
Они даже не задумываются в каком больном мире живут. Круто наверное там сверху придумывать все новые извращения для людишек. Когда уже легализуют каннибализм и сатанинские ритуалы? Видимо создание Лгбт-бесполого общества и подразумевается как начало реализации этого проекта.
Ну а обосраная футболка рюдигера в руках полицейского - отличный пример того как человек перестает себя ценить и уважать, символ разрушения личности и своего Я. Ну а с разрушением личности, в нашу эпоху постмодернизма, к нам плавно подкрадется реализация проекта дьяволопоклонничества, чего и добиваются мосоны.
Именно поэтому Фифа папики нам впаривают главного разрушителя всех положительных сильных качеств человека - Легонесси. В нашем лгбт-пространстве такие маленькие, злобные и жадные хоббитсы с ограниченностями считаются нормой и предметом гордости.
Если блевать хочется от Дзюбы, так и говорят.