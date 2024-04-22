Рюдигер пытался испугать полицейского перед класико. После матча игрок подарил ему футболку

Теги Реал Мадрид Ла Лига Антонио Рюдигер игровая форма Класико ахахаха Футбол

Антонио Рюдигер попытался напугать полицейского перед матчем с «Барселоной».

31-летний защитник сделал это во время выхода на разминку.

Рюдигер решил разыграть полицейского, охранявшего раздевалку «Реала». Игрок выскочил на него и попытался напугать. Сотрудник отреагировал на это улыбкой. 

После матча Рюдигер подарил ему игровую футболку. Затем в социальных сетях подразделения полиции была опубликована фотография сотрудника с футболкой и подписью: «Не всех можно напугать».

«Реал» победил «Барселону» дома со счетом 3:2 и оторвался от каталонцев на 11 очков.

Фото: кадр Real Madrid TV, instagram.com/uip_spain

Рюдигер ущипнул Грилиша за сосок. И такое уже не в первый раз

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49 комментариев
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Рюдигер шикарен в этом сезоне
Надеюсь и Кейна сожрёт в полуфинале)
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В Штатах полицейский мог бы не оценить такую шутку от темнокожего)
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Я впервые увидел Рюдигера на финале Кубка конфедераций в Питере. Немцы тогда после матча поставили кубок около нашей трибуны, и этот весельчак бегал, всех подначивал и снимал все это на селфи-камеру телефона😂 Прошло уже 7 лет, а он все такой же веселый
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Такой игрок любой команде приносит пользу не только игрой, но и заводным характером.
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Ответ ss_podonok
Комментарий скрыт
Волшебник без титулов,так и запишем)
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Надо было ещё за соски покрутить
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А в Америке бы застрелили.
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Ответ Ислам Магомедов
Просто всегда вокруг него 10 бездарей на поле и 1 на бровке. Вот и причина отсутствия у него какого-либо трофея, да ведь?)
Нет конечно, вся причина в одном единственном Кейне. Таков твой вариант, да ведь?) Много там трофеев Суарес до Барселоны набил? Бездарем, наверное, был, не дал Ливерпулю взять лигу. Ах да, великий кубок лиги есть.
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Ответ Bazilic
Комментарий скрыт
Видимо за нырок получил от немца)
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Рюдигер просто зверь
Его свирепые эмоции иногда поражают в хорошем смысле
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Ответ Ванька-Манька
какие же в риале все тупые
Долго же ты будешь отходить от 4-1, 3-2
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Ответ Bazilic
Там касание было такое же слабое, как и во время «фола» Кубарси на Васкесе)
В Каталонии минус 11)
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Смайликом лицо закрыли чтоб не сглазить?
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Ответ DonaldBrashear 2.0
в России Дзюба в каждой команде лидер, шутит, веселится, подколы все время. И да, пользу приносит (кроме последнего сезона). Все - ууу, клоун, ко-ко-ко. Рюдигер также ведет себя, даже хуже, приколы иногда за гранью. Все - уу, он шикарен, лидер команды, приносит пользу заводным характером. М-да. Что узнал на этом сайте за много лет пользования это явно то, что люди лицемерны и двуличны.
Сколько раз Рюдигер про тренеришек говорил?
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Ответ OldRedWhite
А какие титулы могут быть у волшебника ? ))
Орден Мерлина, или что там было у Дамблдора)
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Ответ войд
Рюдигер шикарен в этом сезоне Надеюсь и Кейна сожрёт в полуфинале)
Реально Антонио Рюдигер Сожрёт Харри секса
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Ответ ss_podonok
Комментарий скрыт
Кейн волшебник, а ты фантазёр
+1
0
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Ответ DRR DRR
В Каталонии минус 11)
помни, что ты не имеешь к этому никакого отношения)))
+2
-1
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Ответ ss_podonok
Комментарий скрыт
Просто всегда вокруг него 10 бездарей на поле и 1 на бровке. Вот и причина отсутствия у него какого-либо трофея, да ведь?)
+4
-3
+1
Ответ Bazilic
Там касание было такое же слабое, как и во время «фола» Кубарси на Васкесе)
Кубарси выставил шлагбаум и зацепил левую ногу Васкеза,можешь ныть сколько угодно,однако вчера распиаренный брус привёз железную пенку,а Я говорил тебе не пиарить своих ламасийцев)
+3
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Выбрал самый неподходящий объект для шутки
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Грилишу повезло меньше
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я бы испугался
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Забавный дядька, иногда правда грязь делает не самую красивую, но как игрок просто шикарен )
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Ответ войд
Рюдигер шикарен в этом сезоне Надеюсь и Кейна сожрёт в полуфинале)
Рюдигер красавчик конечно, ни только на поле и детям помогает. Кейна может и сожрет , но вот Баварии удавиться Реал. Пора долги возвращать
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Ответ войд
Рюдигер шикарен в этом сезоне Надеюсь и Кейна сожрёт в полуфинале)
Кейн любит борьбу, а не пространство, на мой взгляд, с ним будет сложнее. К тому же англичанин очень здорово играет спиной к воротам, ему не нужно какой-то диапазон пустых метров вокруг себя, чтобы противоборствовать. Холланд как раз на рывках сильнее выглядит, лучше бежит, поэтому будет немного другая борьба между ними.
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Потная, грязная футболка. Нормальный человек сразу бы подумал : куда выкинуть эту грязь, а он стоит еще и довольный)). Наверное будет нюхать целыми днями.

То есть крестьянам можно впарить абсолютно любую дичь, любую идею, главное чтобы ее форсили сверху "авторитетами".
У людей реально нет своего мнения и хотя бы минимального анализа происходящего. Это обычные болванчики NPC.

Они даже не задумываются в каком больном мире живут. Круто наверное там сверху придумывать все новые извращения для людишек. Когда уже легализуют каннибализм и сатанинские ритуалы? Видимо создание Лгбт-бесполого общества и подразумевается как начало реализации этого проекта.

Ну а обосраная футболка рюдигера в руках полицейского - отличный пример того как человек перестает себя ценить и уважать, символ разрушения личности и своего Я. Ну а с разрушением личности, в нашу эпоху постмодернизма, к нам плавно подкрадется реализация проекта дьяволопоклонничества, чего и добиваются мосоны.

Именно поэтому Фифа папики нам впаривают главного разрушителя всех положительных сильных качеств человека - Легонесси. В нашем лгбт-пространстве такие маленькие, злобные и жадные хоббитсы с ограниченностями считаются нормой и предметом гордости.
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Ответ войд
Волшебник без титулов,так и запишем)
А какие титулы могут быть у волшебника ? ))
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Ответ DonaldBrashear 2.0
в России Дзюба в каждой команде лидер, шутит, веселится, подколы все время. И да, пользу приносит (кроме последнего сезона). Все - ууу, клоун, ко-ко-ко. Рюдигер также ведет себя, даже хуже, приколы иногда за гранью. Все - уу, он шикарен, лидер команды, приносит пользу заводным характером. М-да. Что узнал на этом сайте за много лет пользования это явно то, что люди лицемерны и двуличны.
Да-да, одного уровня шутки же, даааа.
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Ответ DonaldBrashear 2.0
в России Дзюба в каждой команде лидер, шутит, веселится, подколы все время. И да, пользу приносит (кроме последнего сезона). Все - ууу, клоун, ко-ко-ко. Рюдигер также ведет себя, даже хуже, приколы иногда за гранью. Все - уу, он шикарен, лидер команды, приносит пользу заводным характером. М-да. Что узнал на этом сайте за много лет пользования это явно то, что люди лицемерны и двуличны.
Почему двуличны?
Если блевать хочется от Дзюбы, так и говорят.
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