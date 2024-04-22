«Аршавин будет президентом «Зенита». У него хорошее чувство юмора и понимание футбола, он легенда». Агент Сафонов про экс-игрока

Теги Зенит Андрей Аршавин премьер-лига Россия Сборная России по футболу Арсенал Алексей Сафонов Футбол

Агент Алексей Сафонов высказался о карьере и перспективах Андрея Аршавина.

Сейчас 42-летний экс-игрок сборной России занимает должность заместителя генерального директора по спортивному развитию в «Зените».

«Аршавина можно назвать одним из лучших игроков. Я не люблю понятие лучший, но реально был яркий и самобытный игрок. На него специально приходили болельщики и любили его. Классный игрок был. Кому-то от Бога дано что-то, кому-то нет.

Вообще футбол – это, наверное, 20 процентов таланта, остальное – работа. И просто даже один покер там, четыре мяча забить в ворота «Ливерпуля» – это, наверное, единицам дано. И вообще, он провел яркий период в Англии, играл достойно и ниже своего уровня не падал.

Аршавином интересовалась «Барселона». Его любимый клуб был. Я думаю, он потянул бы уровень «Барсы», тем более каталонцы ему по стилю игры больше подходили. Они играют в «тики-таку» и прочее. То есть как бы нет такого, как в Англии – борьбы на каждом клочке поля.

Он вообще уже хотел уехать в Европу тогда. То есть он перерос уровень чемпионата страны, поэтому когда там стали идти разговоры, что давайте нам Месси вместо Аршавина, ну, это, наверное, был такой не очень хороший юмор, и я думаю, что это слабость менеджмента «Зенита» в то время. То есть, в принципе, мечту его как бы в этом плане убили. Но что есть, то есть. У него великолепная карьера, поэтому есть что вспоминать.

Я думаю, что не за горами момент, когда Аршавин будет президентом футбольного клуба «Зенит». У него хорошее чувство юмора, понимание футбола. Он здравомыслящий человек, легенда. Его любят питерские болельщики, поэтому буду рад видеть его во главе такого клуба, как «Зенит», – сказал агент Алексей Сафонов

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23 комментария
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> Аршавин будет президентом «Зенита»
> У него хорошее чувство юмора

Вот эта сущность является агентом Тюкавина.
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Так и написано в резюме на hh.ru?
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Как в том анекдоте: нее, президентом Зенита он не будет. У Миллера свои дети есть
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Ответ stPieXIII
Так и написано в резюме на hh.ru?
Ага
Требуется сотрудник на должность: Президент Зенита.
Требования: чувство юмора и понимание футбола

Кандидаты: Аршавин, Дзюба, Мостовой
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Основное здесь чувство юмора.
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Винисиус может стать величайшим футболистом, он не любит расизм.

Зидан может возглавить любой клуб мира, он до сих пор не отрастил волосы.

Ямаль может дать фору Месси, Васкес сделал 1+1 в Классико.

Реал может взять лигу чемпионов в этом году, в голе Беллингема Хоселу пропустил мяч между ног.

Эти и ещё миллион гениальных умозаключений Сафонова читайте в его интервью.
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Бери выше )
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Не удивлюсь
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речь у Сафонова как у пятиклассника
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Чувство юмора самое главное
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Дерьмовая всё-таки это профессия - футбольный агент. Вот навыки лизуна, например...
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зачастили люди с чувством юмора в Президентах....хорошим не оканчивается это.
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Ответ Камбоджа Иванов
> Аршавин будет президентом «Зенита» > У него хорошее чувство юмора Вот эта сущность является агентом Тюкавина.
специалист!
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Ответ Смородская-Кикнадзе-Цорн
Как в том анекдоте: нее, президентом Зенита он не будет. У Миллера свои дети есть
Если думаете, что в Газпроме нет подводных течений и разных башен - ошибаетесь.
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