«Аршавин будет президентом «Зенита». У него хорошее чувство юмора и понимание футбола, он легенда». Агент Сафонов про экс-игрока
Агент Алексей Сафонов высказался о карьере и перспективах Андрея Аршавина.
Сейчас 42-летний экс-игрок сборной России занимает должность заместителя генерального директора по спортивному развитию в «Зените».
«Аршавина можно назвать одним из лучших игроков. Я не люблю понятие лучший, но реально был яркий и самобытный игрок. На него специально приходили болельщики и любили его. Классный игрок был. Кому-то от Бога дано что-то, кому-то нет.
Вообще футбол – это, наверное, 20 процентов таланта, остальное – работа. И просто даже один покер там, четыре мяча забить в ворота «Ливерпуля» – это, наверное, единицам дано. И вообще, он провел яркий период в Англии, играл достойно и ниже своего уровня не падал.
Аршавином интересовалась «Барселона». Его любимый клуб был. Я думаю, он потянул бы уровень «Барсы», тем более каталонцы ему по стилю игры больше подходили. Они играют в «тики-таку» и прочее. То есть как бы нет такого, как в Англии – борьбы на каждом клочке поля.
Он вообще уже хотел уехать в Европу тогда. То есть он перерос уровень чемпионата страны, поэтому когда там стали идти разговоры, что давайте нам Месси вместо Аршавина, ну, это, наверное, был такой не очень хороший юмор, и я думаю, что это слабость менеджмента «Зенита» в то время. То есть, в принципе, мечту его как бы в этом плане убили. Но что есть, то есть. У него великолепная карьера, поэтому есть что вспоминать.
Я думаю, что не за горами момент, когда Аршавин будет президентом футбольного клуба «Зенит». У него хорошее чувство юмора, понимание футбола. Он здравомыслящий человек, легенда. Его любят питерские болельщики, поэтому буду рад видеть его во главе такого клуба, как «Зенит», – сказал агент Алексей Сафонов.
> У него хорошее чувство юмора
Вот эта сущность является агентом Тюкавина.
Требуется сотрудник на должность: Президент Зенита.
Требования: чувство юмора и понимание футбола
Кандидаты: Аршавин, Дзюба, Мостовой
Зидан может возглавить любой клуб мира, он до сих пор не отрастил волосы.
Ямаль может дать фору Месси, Васкес сделал 1+1 в Классико.
Реал может взять лигу чемпионов в этом году, в голе Беллингема Хоселу пропустил мяч между ног.
Эти и ещё миллион гениальных умозаключений Сафонова читайте в его интервью.