Агент о восстановлении Кутицкого: «Его постепенно подводят, спешить ни к чему. Конкуренция в «Динамо» на высоком уровне» 

Агент Александра Кутицкого рассказал о восстановлении защитника «Динамо».

Из-за травмы последний раз выходил на поле в октябре прошлого года.

«Саша в строю, он уже сыграл за « -2» в товарищеском матче. Его постепенно подводят, спешить здесь ни к чему. Думаю, в матче с «Ростовом» он будет в заявке, но другое дело – конкуренция, а сейчас она в «Динамо» на высоком уровне.

Все нужно доказывать на тренировках», — сказал .