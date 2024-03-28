Агент о восстановлении Кутицкого: «Его постепенно подводят, спешить ни к чему. Конкуренция в «Динамо» на высоком уровне»
Агент Александра Кутицкого рассказал о восстановлении защитника «Динамо».
Из-за травмы Кутицкий последний раз выходил на поле в октябре прошлого года.
«Саша в строю, он уже сыграл за «Динамо-2» в товарищеском матче. Его постепенно подводят, спешить здесь ни к чему. Думаю, в матче с «Ростовом» он будет в заявке, но другое дело – конкуренция, а сейчас она в «Динамо» на высоком уровне.
Все нужно доказывать на тренировках», — сказал Алексей Сафонов.