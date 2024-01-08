Линекер о Беккенбауэре: «Один из величайших в нашей игре. Кайзер был самым прекрасным футболистом среди тех, кто выиграл все»

Теги Бавария премьер-лига Англия бундеслига Германия Сборная Германии по футболу Франц Беккенбауэр Гари Линекер Футбол

Гари Линекер выразил соболезнования в связи со смертью Франца Беккенбауэра.

Бывший защитник «Баварии» и сборной Германии, двукратный обладатель «Золотого мяча» умер сегодня в возрасте 78 лет.

«Очень расстроен смертью Франца Беккенбауэра. Один из величайших в нашей игре. Кайзер (прозвище Беккенбауэра – Sports.ru) был самым прекрасным футболистом среди тех, кто выиграл все – с изяществом и очарованием.

Покойся с миром», – написал бывший нападающий сборной Англии в твиттере.

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8 комментариев
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Таких игроков, как Франц Беккенбауэр будут помнить вечно, еще при жизни его имя стало нарицательным. Светлая память 🕊️
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Величайшая футбольная единица. Покойся с миром
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В точку. Зидан+барези, такого уровня и скилла был кайзер
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Очень сильно опечалила новость, покойся с миром Кайзер.
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Светлая память...
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Когда мне было 6-12 лет, эти футболисты Беккенбауэр, Пеле, Марадона или более молодые Виалли, Михайлович были как бы частью моего детства. Дедушки, бабушки,родители, соседи, родители друзей все они были частью моего детства. С каждым годом они уходят навсегда, мы взрослеем с их уходом и сейчас мы часть детства наших детей. Не знаю почему-то грустно стало от этой новости...излил душу немного
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Великий Кайзер Франц.
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КАК ИГРОК:
🥇 Чемпион Мира 1974
🥇 Чемпион Европы 1972
🥈 Серебряный призёр чемпионата мира: 1966
🥉 Бронзовый призёр чемпионата мира: 1970
🥈 Серебряный призёр чемпионата Европы: 1976

▪️Кубок Чемпионов — 3 (1974,1975,1976)
▪️Кубок обладателей кубков УЕФА 1967
▪️Межконтинентальный Кубок 1976
▪️Чемпион Германии — 5 (1969,1972,1973,1974,1982)
▪️Кубок Германии — 4 (1966, 1967, 1969, 1971)
▪️Чемпион США – 3 (1977, 1978, 1980)

КАК ТРЕНЕР:
🥇Чемпион мира: 1990
🥈Серебряный призёр чемпионата мира 1986
▪️Обладатель Кубка УЕФА: 1996
▪️Чемпион Германии: 1994
▪️Чемпион Франции: 1991
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