Линекер о Беккенбауэре: «Один из величайших в нашей игре. Кайзер был самым прекрасным футболистом среди тех, кто выиграл все»
Гари Линекер выразил соболезнования в связи со смертью Франца Беккенбауэра.
Бывший защитник «Баварии» и сборной Германии, двукратный обладатель «Золотого мяча» умер сегодня в возрасте 78 лет.
«Очень расстроен смертью Франца Беккенбауэра. Один из величайших в нашей игре. Кайзер (прозвище Беккенбауэра – Sports.ru) был самым прекрасным футболистом среди тех, кто выиграл все – с изяществом и очарованием.
Покойся с миром», – написал бывший нападающий сборной Англии в твиттере.
🥇 Чемпион Мира 1974
🥇 Чемпион Европы 1972
🥈 Серебряный призёр чемпионата мира: 1966
🥉 Бронзовый призёр чемпионата мира: 1970
🥈 Серебряный призёр чемпионата Европы: 1976
▪️Кубок Чемпионов — 3 (1974,1975,1976)
▪️Кубок обладателей кубков УЕФА 1967
▪️Межконтинентальный Кубок 1976
▪️Чемпион Германии — 5 (1969,1972,1973,1974,1982)
▪️Кубок Германии — 4 (1966, 1967, 1969, 1971)
▪️Чемпион США – 3 (1977, 1978, 1980)
КАК ТРЕНЕР:
🥇Чемпион мира: 1990
🥈Серебряный призёр чемпионата мира 1986
▪️Обладатель Кубка УЕФА: 1996
▪️Чемпион Германии: 1994
▪️Чемпион Франции: 1991