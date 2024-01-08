Линекер о Беккенбауэре: «Один из величайших в нашей игре. Кайзер был самым прекрасным футболистом среди тех, кто выиграл все»

Гари Линекер выразил соболезнования в связи со смертью Франца Беккенбауэра.

Бывший защитник «Баварии» и сборной Германии, двукратный обладатель «Золотого мяча» умер сегодня в возрасте 78 лет.

«Очень расстроен смертью . Один из величайших в нашей игре. Кайзер (прозвище Беккенбауэра – Sports.ru) был самым прекрасным футболистом среди тех, кто выиграл все – с изяществом и очарованием.

Покойся с миром», – написал бывший нападающий сборной Англии в твиттере.