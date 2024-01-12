«Спасибо, Франц». «Бавария» провела акцию в память о Беккенбауэре перед игрой с «Хоффенхаймом»

Теги Бавария бундеслига Германия Франц Беккенбауэр Хоффенхайм Альянц Арена Футбол

«Бавария» почтила память Франца Беккенбауэра перед игрой с «Хоффенхаймом».

К матчу 17-го тура Бундеслиги мюнхенцы подготовили футболки с надписью «Спасибо, Франц», а также разместили такие же слова на различных элементах стадиона «Альянц Арена».

Перед началом игры прошла минута молчания. Между командами в центральном круге было растянуто изображение легендарного футболиста.

Беккенбауэр был воспитанником «Баварии» и выступал за основную команду с 1964 по 1977 год. Он ушел из жизни 7 января – в 78 лет.

Фото: twitter.com/FCBayern

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9 комментариев
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Очень трогательно… спасибо Франц!
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Прощай, Легенда.
+4
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Спасибо, Франц!
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Достойная акция, чтобы почтить память Кайзера. А ещё молодцы, что после гола Мусиалы включили на стадионе Gute Freunde, которую он исполнял.
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Ответ kacnep
Отлично сделали, но меня больше веселят арабы, сидящие буквой Т на трибуне
Это не арабы, а акция от оператора T-mobile, принять участие в ней может любой
+1
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+1
Ответ kacnep
Отлично сделали, но меня больше веселят арабы, сидящие буквой Т на трибуне
пару лет сидят уже
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Ответ kacnep
Отлично сделали, но меня больше веселят арабы, сидящие буквой Т на трибуне
Просвящайся и никогда такую дичь не пиши

https://www.sports.ru/tribuna/blogs/sirena/3202155.html?sl=1
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