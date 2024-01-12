«Спасибо, Франц». «Бавария» провела акцию в память о Беккенбауэре перед игрой с «Хоффенхаймом»

«Бавария» почтила память Франца Беккенбауэра перед игрой с «Хоффенхаймом».

К матчу 17-го тура Бундеслиги мюнхенцы подготовили футболки с надписью «Спасибо, », а также разместили такие же слова на различных элементах стадиона « ».

Перед началом игры прошла минута молчания. Между командами в центральном круге было растянуто изображение легендарного футболиста.

Беккенбауэр был воспитанником «Баварии» и выступал за основную команду с 1964 по 1977 год. Он ушел из жизни 7 января – в 78 лет.

Фото: twitter.com/FCBayern

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