Беллингем забил 17-й гол в Ла Лиге – «Барселоне». Хавбек «Реала» вышел на 2-е место в гонке бомбардиров и уступает лишь Довбику

Джуд Беллингем забил победный гол «Реала» в класико.

В 32-м туре « » обыграл «Барселону» на «Сантьяго Бернабеу» со счетом 3:2. На 91-й минуте Беллингем вывел мадридскую команду вперед.

В текущем розыгрыше Ла Лиги полузащитник «Реала» забил 17 голов. Беллингем вышел на чистое 2-е место в списке лучших бомбардиров лиги и уступает лишь форварду «Жироны» , на счету которого 18 мячей.

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