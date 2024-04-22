Беллингем забил 17-й гол в Ла Лиге – «Барселоне». Хавбек «Реала» вышел на 2-е место в гонке бомбардиров и уступает лишь Довбику

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига Жирона Артем Довбик Класико Джуд Беллингем Футбол

Джуд Беллингем забил победный гол «Реала» в класико.

В 32-м туре Ла Лиги «Реал» обыграл «Барселону» на «Сантьяго Бернабеу» со счетом 3:2. На 91-й минуте Беллингем вывел мадридскую команду вперед.

В текущем розыгрыше Ла Лиги полузащитник «Реала» забил 17 голов. Беллингем вышел на чистое 2-е место в списке лучших бомбардиров лиги и уступает лишь форварду «Жироны» Артему Довбику, на счету которого 18 мячей.

Подробная статистика Беллингема доступна здесь.

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119 комментариев
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Хорошие новости. Ригобер удалил аккаунт на Спортсе.
+113
-7
+106
Васкес выдал матч жизни, а MVP у бесполезного бегунка Ямаля 🤡
+111
-9
+102
Разница в классе на лицо. Уставший и выжатый Мадрид укатал в блин свежую и мотивированную бчк.
А визгу то было.
+71
-15
+56
Ответ PITT
Хорошие новости. Ригобер удалил аккаунт на Спортсе.
Правда?
Шикарно :))
+42
-1
+41
Джуд- 17
Барса- -11
+31
-3
+28
Джуд снова обос их!

Ямаль: Барселона победит 3-1. Один гол забью я!

😭😭😭😂😂😂😭😭😭
+25
-2
+23
Кстати, у Джуда уже больше голов в класико, чем у Левандовски )))))
+22
0
+22
вот и карма бчкашным, которые в матчах с мс больше всех писали "куда пропал Джуд?". а вот он 🤣
+22
-1
+21
Ответ SWS
Васкес выдал матч жизни, а MVP у бесполезного бегунка Ямаля 🤡
Пиар для голден бой,не заметил чтоли)
+21
-3
+18
Ответ Edil Nadyrbekov
можете кто-нибудь объяснить, почему вокруг этого Ригобера такой хайп? что он сделал?
Один из самых неадекватных и самовлюблённых провокаторов на спортсе, который любит строчить нелепейшие хэйтерские комментики в адрес Реала и причастных чуть ли не на всех возможных ветках, но традиционно исчезает, когда у Барселоны неудачные дни. Потом вновь всплывает как ни в чём не бывало. Человек-плевок, короче :)
+17
0
+17
4 класико в этом сезоне и все за Мадридом! Васкес 💪🔥👌👏! Беллингем победный! "Реал" сила!
+17
0
+17
Барса продолжает борьбу за кубок Гамперса.
+18
-2
+16
Беллингем только пришёл,а уже владеет бчк
Как же он исполнил третий,вышка прост)
+18
-4
+14
Ответ PITT
Хорошие новости. Ригобер удалил аккаунт на Спортсе.
Конечно, у него вполне крыша съехала, все надежды обрушились.
+13
0
+13
Хозяин класико.
+17
-6
+11
Джуд красавец, два раза в чемпионате принес в Класико победу!
+12
-1
+11
Почему MVP получил Ямаль? Их команда проиграла (это имеет большое значение), у Васкеса 1+1+ заработанный пенальти.Как они считают это просто непонятно.
+10
0
+10
Ответ PITT
Хорошие новости. Ригобер удалил аккаунт на Спортсе.
Потом снова 😭😭😭и его востоновят. Уже такое было
+10
0
+10
Ответ PITT
Хорошие новости. Ригобер удалил аккаунт на Спортсе.
можете кто-нибудь объяснить, почему вокруг этого Ригобера такой хайп? что он сделал?
+10
-1
+9
Адекватных болельщиков Реала, с победой.))
+9
-1
+8
Настоящий хозяин Барсы.
+10
-3
+7
Ответ Роман
Барса продолжает борьбу за кубок Гамперса.
чтобы уж точно победить в нем, пригласят торпедо Армавир
+6
0
+6
Только и может, что забивать всяким барселонам, пусть бы Лутону попробовал бы!
+6
0
+6
В первый же сезон отбил все бабки,крутой игрок
+5
0
+5
Лицо Ямаля и ригоберка пресавьте срочно. Вроде 1-3 обещали
+5
0
+5
Ответ сларк
Джуд снова обос их! Ямаль: Барселона победит 3-1. Один гол забью я! 😭😭😭😂😂😂😭😭😭
Это карма, они весь сезон балаболил и остались не с чем.
+4
0
+4
Ямаль, где твой гол?
+3
0
+3
Я ничего не понял. За что MVP дали игроку без единого голевого действия в матче со счётом 3:2?
+3
0
+3
Просто на классе))
+3
0
+3
Ответ Макс Смирнов
Барселона съела Реал. Однозначно засудили
Чем барса съела,открой стату прсмотри,посмотри по хg
+3
0
+3
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