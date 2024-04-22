Беллингем забил 17-й гол в Ла Лиге – «Барселоне». Хавбек «Реала» вышел на 2-е место в гонке бомбардиров и уступает лишь Довбику
Джуд Беллингем забил победный гол «Реала» в класико.
В 32-м туре Ла Лиги «Реал» обыграл «Барселону» на «Сантьяго Бернабеу» со счетом 3:2. На 91-й минуте Беллингем вывел мадридскую команду вперед.
В текущем розыгрыше Ла Лиги полузащитник «Реала» забил 17 голов. Беллингем вышел на чистое 2-е место в списке лучших бомбардиров лиги и уступает лишь форварду «Жироны» Артему Довбику, на счету которого 18 мячей.
Подробная статистика Беллингема доступна здесь.
А визгу то было.
Шикарно :))
Барса- -11
Ямаль: Барселона победит 3-1. Один гол забью я!
😭😭😭😂😂😂😭😭😭
Как же он исполнил третий,вышка прост)