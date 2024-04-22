Васкес о 3:2 с «Барсой»: «Сегодня был финал в борьбе за лигу, мы сделали большой шаг к титулу. Вот что олицетворяют этот клуб и эта эмблема: мы боремся до конца и никогда не сдаемся»

Лукас Васкес дал комментарий после игры с «Барселоной».

«Реал» одержал победу над «Барсой» в матче 32-го тура Ла Лиги со счетом 3:2.

«Это было зрелищно. Сегодня был отличный вечер с нашими фанатами, и мы это заслужили. Мы сделали большой шаг на пути к чемпионству.

Команда, несмотря на оставленные силы в Манчестере, снова показала себя с лучшей стороны. Мы снова провели отличную игру, отдали все силы, чтобы добиться этой победы, которая дает нам преимущество в лиге и приближает к титулу.

За пять минут до конца мы получили право на штрафной и сказали себе: «Давайте забьем, давайте победим». Вот что олицетворяют этот клуб и эта эмблема: мы всегда хотим победить, мы боремся до конца и никогда не сдаемся.

Мы знали, что сегодня финал в борьбе за лигу. Понимали, что команде нужна эта победа. Мы проделали большую работу и очень счастливы. Я очень рад, что смог помочь команде. Сегодня многое получилось, и это важно для всех.

Мы провели очень хороший сезон в чемпионате, мы на правильном пути. Теперь нам нужно его завершить, и мы выкладываемся по полной», – сказал вингер « » .

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