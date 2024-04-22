Араухо о 2:3 от «Реала»: «Барса» не может использовать работу судей как оправдание. Мы упустили детали и снова проиграли»
Рональд Араухо оценил поражение от «Реала» (2:3) в Ла Лиге.
«Мы не можем использовать работу судей как оправдание. Мы упустили детали и снова проиграли.
Мы должны продолжать бороться и финишировать вторыми, чтобы принять участие в Суперкубке [Испании].
У нас одна из лучших лиг в мире, поэтому отсутствие системы определения гола – это нелепо.
Неделя выдалась невеселой, но я сильный ментально и усердно работаю, чтобы быть таким. Именно поэтому я играю в этом клубе», – сказал защитник «Барселоны».
Беллингем прибил «Барсу» и приблизил чемпионство «Реала». Волевые 3:2!
Посмотрите на каком лютом спокойняке Реал отыгрывался после каждого пропущенного мяча. Баланс между старичками и молодняком выстроен идеально. Игра вторым номером на выжидание ошибок налажена как швейцарский механизм.
Теперь только
Я болею за Барсу именно из за чисто футбольного аспекта - они всегда лучше соперника играли в футбол. А теперь нет! Из под прессинга выходят через пас на Леву, тьфу!
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