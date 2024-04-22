Араухо о 2:3 от «Реала»: «Барса» не может использовать работу судей как оправдание. Мы упустили детали и снова проиграли» 

Рональд Араухо оценил поражение от «Реала» (2:3) в Ла Лиге.

«Мы не можем использовать работу судей как оправдание. Мы упустили детали и снова проиграли.

Мы должны продолжать бороться и финишировать вторыми, чтобы принять участие в Суперкубке [ ].

У нас одна из лучших лиг в мире, поэтому отсутствие системы определения гола – это нелепо.

Неделя выдалась невеселой, но я сильный ментально и усердно работаю, чтобы быть таким. Именно поэтому я играю в этом клубе», – сказал защитник «Барселоны».

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