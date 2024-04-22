Араухо о 2:3 от «Реала»: «Барса» не может использовать работу судей как оправдание. Мы упустили детали и снова проиграли» 

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига судьи Рональд Араухо Класико Футбол

Рональд Араухо оценил поражение от «Реала» (2:3) в Ла Лиге.

«Мы не можем использовать работу судей как оправдание. Мы упустили детали и снова проиграли.

Мы должны продолжать бороться и финишировать вторыми, чтобы принять участие в Суперкубке [Испании].

У нас одна из лучших лиг в мире, поэтому отсутствие системы определения гола – это нелепо.

Неделя выдалась невеселой, но я сильный ментально и усердно работаю, чтобы быть таким. Именно поэтому я играю в этом клубе», – сказал защитник «Барселоны».

Беллингем прибил «Барсу» и приблизил чемпионство «Реала». Волевые 3:2!

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59 комментариев
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Ответ Nike of FW
Комментарий скрыт
Анализ beIN Sports и Canal+Премиум Вам в помощь, они утверждают, что согласно их компьютерного анализа от 20 до 30% мяча было на линии и гола не было. Я не нашёл ни одного другого такого же глубоко анализа, который бы подтверждал, что гол был. Привидите, изучу. То, что тут ваша секта кидает такие видосы - это ни о чём, это не доказательство гола, потому что камеры стоят под слишком большим углом к линии ворот.
+79
-12
+67
Это 3 такой момент в сезоне в Ла Лиге, но пока он не случился в матчах Реала и Барселоны, никто проблемы не видел, это дискриминационно, конечно, по отношению к другим клубам. Как по мне гола не было, но сказать точно никто не может, сколько людей, столько и мнений.
+80
-18
+62
как фан Барселоны, я ответственно заявляю, что сейчас реал откровенно лучше Барселоны, и победил в этом матче заслуженно. Это обидно, но надо признать очевидное и работать дальше.
Посмотрите на каком лютом спокойняке Реал отыгрывался после каждого пропущенного мяча. Баланс между старичками и молодняком выстроен идеально. Игра вторым номером на выжидание ошибок налажена как швейцарский механизм.
+30
-5
+25
Ответ Назырбек Абдувалиев
Комментарий скрыт
Ага, поэтому у них в апл, что не тур то судейский скандал.
+14
0
+14
Все не нужно ничего говорить - проиграли значит проиграли..
Теперь только
+11
-3
+8
Ответ Nike of FW
анализ beIN Sports и Canal+ в студию очень интересно почитать
https://www.ua-football.com/foreign/spain/1713741194-yamal-vse-zhe-ne-zabil-luninu-v-skandalnom-yepizode-fotodokazatelstva.html
+9
-3
+6
Самое интересное что к судейству ноль вопросов. То что нету системы определения гола, судья не виноват, а это конечно позорище. Не было не одного ракурса, по которому можно было бы четко понять, пересёк мячь или нет, конечно никто в такой ситуации год не защитает.
+10
-4
+6
Ответ neuner
сейчас такие системы, со стоп-кадра по фото спокойно рисуют линии и там очевидно гола не было.. но конечно для такой лиги это позор крысить деньги на эту систему.. при этом Тебасу поднимают зарплату на 2 млн и Реал одна из двух команд, голосовавших против
Не спорю, но Реал, Бильбао и АТМ, например, были за систему, а вот бчк из-за позиции Лапорты был против. Я тоже по началу по традиции на Тебаса гнал, но оказалось, как я сегодня утром изучил вопрос, что сами клубы отказались от этой системы (в смысле большинство клубов), не захотев за неё платить деньги. Смешно, что вся Каталония орёт о каком-то позоре, а её клуб голосовал против внедрения этой системы в этом сезоне.
+8
-3
+5
Ответ Назырбек Абдувалиев
Комментарий скрыт
Ну ты сравнил конечно самых бездарных судей в мире (Апл) 😐В полуфинале КА Сити-Челси особенно и Ноттингем -Эвертон, где 3 пенки не поставили! Где Вар и судьи???
+5
0
+5
Ответ Меган Лайф
Ахах, опять на судей жалуется)
вообще то это ветка любителей спорта , а не школьников ,
+11
-6
+5
Ответ Антоша Спирин
Для меня самое поганое это то, что Реал теперь и мяч лучше контролирует, а это уже вообще беспредел. Да, они во втором тайме чаще играли на забросы, но когда переходили к контролю, делали это лучше. Да и ПСЖ (до удаления) лучше контролировал мяч. Я уж молчу про Сити и Баварию. Я болею за Барсу именно из за чисто футбольного аспекта - они всегда лучше соперника играли в футбол. А теперь нет! Из под прессинга выходят через пас на Леву, тьфу!
всё верно, но с одной поправкой, Реал,ПСЖ и другие ,не <<теперь>> мяч лучше контролируют,как вы говорите,а уже минимум 6-7 лет(к сожалению)
+3
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+3
Ответ Mortimer1
Комментарий скрыт
Каких ошибок😁 это что момент в добавленное время? У тебя ещё 1,5 тайма иди и забей, а не ной, что этот момент что то решил...а вот когда ты забываешь и судья якобы свистит и тебе не защитывают чистую победу, это да, но вы наверное все об этом позабыли
+5
-2
+3
Молодец, адекватно. Крепкий.
+2
0
+2
Ответ Антон Дёмин
Каких ошибок😁 это что момент в добавленное время? У тебя ещё 1,5 тайма иди и забей, а не ной, что этот момент что то решил...а вот когда ты забываешь и судья якобы свистит и тебе не защитывают чистую победу, это да, но вы наверное все об этом позабыли
истинные сектанты всегда найдут причину чтобы понять, не умеют достойно проиграть.
+2
0
+2
Ну тогда обсудите первый гол каталонцев, где кристенсен опирался на плечи крооса и не дал ему выпрыгнуть
+3
-1
+2
Ответ Nike of FW
Комментарий скрыт
Уже начертили гола нет
+4
-3
+1
Хави: - Нет, может
+1
0
+1
Ответ Руслан Лотоцкий
не увидел желтый карточки вальверде когда он леве локтями в лицо это 100% горчичник !Когда ямаль пасовал, модричу попал в руку отставленную это как минимум штрафной возможно жк!С пенкой когда рюдигер выставлял бедро 50/50 на усмотрение судьи который конешно в пользу маргарина!когда винисиус толкнул кубаси и они начали спорить дали кубаси жк как за провакацию, винисиусу не дали он тоже стоял спорил) даже штрафной не дали !Я думаю что так судили спецом типо побыстрее определить кабинету чемпионство чтоб они уже не мучались на два фронта так как кабинетный проект единственный в лч который может принести очки лалиге ну тут лалига сделает для этого всё!перенести матч кабинетным это цветочки!
Настолько однобоко смотреть футбол не скучно?)) про то, что Кристенсен двумя руками на Кроса опирался, когда забивал помолчим? Про Вальверде вообще молчу, там не было никакого удара, хоть локоть и выставил, если за такое же давать, то играть некому будет во втором тайме)) судейство не идеальное, но откровенной фигни не было, кроме руки Модрича, пожалуй, тут фол 100%
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Ответ musataev.adil
Воскресенье сам нашёл ногу Кубарси. Пенальти? Камавинга не заплел ноги Ямала? Не пенальти?
не увидел желтый карточки вальверде когда он леве локтями в лицо это 100% горчичник !Когда ямаль пасовал, модричу попал в руку отставленную это как минимум штрафной возможно жк!С пенкой когда рюдигер выставлял бедро 50/50 на усмотрение судьи который конешно в пользу маргарина!когда винисиус толкнул кубаси и они начали спорить дали кубаси жк как за провакацию, винисиусу не дали он тоже стоял спорил) даже штрафной не дали !Я думаю что так судили спецом типо побыстрее определить кабинету чемпионство чтоб они уже не мучались на два фронта так как кабинетный проект единственный в лч который может принести очки лалиге ну тут лалига сделает для этого всё!перенести матч кабинетным это цветочки!
+3
-2
+1
Ответ Nike of FW
Комментарий скрыт
На стоп-кадре видно, что гола не было
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са ое обидное, Барса не умеет удерживать счёт, забивает и почти сразу пропускает. Это ужасно!
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Ответ Антоша Спирин
Для меня самое поганое это то, что Реал теперь и мяч лучше контролирует, а это уже вообще беспредел. Да, они во втором тайме чаще играли на забросы, но когда переходили к контролю, делали это лучше. Да и ПСЖ (до удаления) лучше контролировал мяч. Я уж молчу про Сити и Баварию. Я болею за Барсу именно из за чисто футбольного аспекта - они всегда лучше соперника играли в футбол. А теперь нет! Из под прессинга выходят через пас на Леву, тьфу!
Ну да, главное мяч надрачивать в центре поля. Самое важное для барселонской секты
+2
-2
0
Для меня самое поганое это то, что Реал теперь и мяч лучше контролирует, а это уже вообще беспредел. Да, они во втором тайме чаще играли на забросы, но когда переходили к контролю, делали это лучше. Да и ПСЖ (до удаления) лучше контролировал мяч. Я уж молчу про Сити и Баварию.
Я болею за Барсу именно из за чисто футбольного аспекта - они всегда лучше соперника играли в футбол. А теперь нет! Из под прессинга выходят через пас на Леву, тьфу!
+1
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0
Ответ Старый Знакомый
как фан Барселоны, я ответственно заявляю, что сейчас реал откровенно лучше Барселоны, и победил в этом матче заслуженно. Это обидно, но надо признать очевидное и работать дальше. Посмотрите на каком лютом спокойняке Реал отыгрывался после каждого пропущенного мяча. Баланс между старичками и молодняком выстроен идеально. Игра вторым номером на выжидание ошибок налажена как швейцарский механизм.
В конкретно этом матче не соглашусь, а вообще по дистанции это очевидно по-моему, разные финансовые возможности, разные потолки зарплат…
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Ответ Yavich
Были ли в истории футбола матчи, где Барселона проиграла не из-за того, что её засудили? 😂
в истории футбола были любые матчи
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Ответ Vatikan
Комментарий скрыт
Это барса голосует за Тебаса и его правление и за повышение ему зарплаты. Вот пусть теперь и пожимают плоды
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Ответ Mortimer1
Комментарий скрыт
также как и фанаты Барселоны, сколько раз Суарес нырял с видом, что ему горло перерезали?..
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Ответ 10ABH10
Реал в этом сезоне сильнее , мощнее , уровень игры выше . Но .. если брать игру только в классико Барса смотрелась куда лучше , в обоих матчах спорные решения принимались в пользу Реала .
Что? Ты вообще матч-то смотрел?
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Ответ Александр Белоусов
вообще то это ветка любителей спорта , а не школьников ,
И любители спорта ржут над очередной попыткой притянуть за уши судью в неочевидных моментах при том, что доминирование реала подтверждается статистикой и счетом
+6
-6
0
Ответ 10ABH10
Реал в этом сезоне сильнее , мощнее , уровень игры выше . Но .. если брать игру только в классико Барса смотрелась куда лучше , в обоих матчах спорные решения принимались в пользу Реала .
Смотрите: что значит что-то спорное? Спорное бывает, когда 2 одинаковых эпизода в матче интерпретируют судьи по-разному. На мой взгляд такого в этих играх не было, чтобы к одинаковым эпизодам судьи подходили по-разному. Если бы вы не проиграли, то не говорили бы о них. Мы же выиграли и на этом не концентрируемся, хотя я могу привести то, что с моей стороны вызывает вопросы. Ну, например, как Кристиансен опёрся на Крооса. У Реала был похожий момент с голом-фантомом Рамоса в 1/4 ЛЧ против Вольфсбурга при к слову равном счёте по сумме двух матчей. Мы выиграли с нужным счётом и прошли дальше и всем стало всё равно был там гол или нет. И вопрос гола-фантома абсолютно понятен: судьи не видели чётких доказательств того, что гол был, а значит принять решение, что это гол по судейским правилам нельзя, даже если бы он вообще был. И ваш клуб проголосовал за то, чтобы системы, которая бы помогала судьям в этих моментах в этом сезоне бы не было. Более того, уверен, что Ляпорта и в этом сезоне проголосует против, несмотря на этот матч.

https://cdn.dailysports.net/sport-news/news/20240421/18d63ab6ea259a5c8bdbdaa78a8f53bb62a4170d6a4bda40f0179a4a70c7f85a.jpg
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