Краснодар — Балтика: прогноз на матч 24 апреля 2024, МИР Российская Премьер-лига

24 апреля, в среду, «Краснодар» на своем поле сыграет с калининградской «Балтикой» в матче 21-го тура Мир Российской Премьер-лиги. Встреча пройдет на стадионе «Краснодар» и начнется в 20:30 по московскому времени.

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Рекомендуемые ставки: П1; ТМ 2,5.

Краснодар

«Краснодар» — один из главных ньюсмейкеров этого сезона в российском футболе. Команда под руководством сербского тренера Владимира Ивича лидировала большую часть сезона и ушла на зимний перерыв на первом месте турнирной таблицы.

У краснодарцев был реальный шанс навязать борьбу за чемпионство «Зениту», поэтому от команды ждали серьезных трансферов в зимнее окно. Но краснодарцы ограничились лишь двумя не самыми дорогими покупками — Виктора Са, который пришел из «Ботафого», игрока сборной Колумбии Кевина Кастаньо.

При этом только Виктор Са получил место в составе, а Кастаньо постоянно находился запасе. Вкупе с неудачными результатами в чемпионате после рестарта, потерей первого места и вылетом из Кубка России это стало причиной увольнения Ивича в самый разгар чемпионской гонки.

Многих решение владельца «Краснодара» Сергея Галицкого удивило, но, по слухам, руководству клуба очень не нравился стиль игры, который ставил Ивич. Да еще и были натянутые отношения с тренером, поэтому серб в Краснодаре не задержался.

На смену Ивичу пришел Мурад Мусаев, который вернулся в родной клуб после командировки в Азербайджан. Там Мусаев плодотворно поработал и приводил «Сабах» к медалям чемпионата и выходу в еврокубки. Однако в какой то момент «Сабах» покинули лидеры, а новые игроки не смогли быстро привыкнуть к требованиям российского тренера. Поэтому специалист решил подать в отставку, а уже через несколько недель его снова позвали в «Краснодар».

Свой первый новый старый тренер проводил в Москве против «Локомотива». Краснодарцы вышли вперед в самом начале встречи после автогола Тимура Сулейманова, но во втором тайме гости победный счет не удержали, позволив Максиму Глушенкову сравнять счет.

В следующем туре «Краснодар» выдал веселый матч в Нижнем Новгороде. Подопечные Мусаева выиграли у Пари НН» со счетом 4:3, хотя также могли упустить три очка.

Гости быстро повели 2:0, но еще до перерыва хозяева отыгрались. Во втором тайме краснодарцы снова оторвались на два мяча, но нижегородцы не сдались, опять сократили отставание и сохраняли интригу до самого конца встречи.

В итоге Мусаев одержал свою первую победу после возвращения и с хорошим настроением подходил к главному матчу весны — против «Зенита».

Краснодарцы до матча отставали всего на одно очко от сине-бело-голубых и в случае победы могли снова вернуть себе первую строчку в турнирной таблице.

В этом матче снова начиналось все хорошо, и на 16-й минуте уругваец Лукас Оласа открыл счет.

Однако во втором Сергей Семак сделал ряд перестановок, в том числе выпустил на поле Артура. С выходом бразильца игра перевернулась, и петербуржцы за 15 минут забили два мяча.

Счет в игре сравнял колумбиец Матео Кассьерра, который отмечал день рождения и сам себе сделал отличный подарок.

А через несколько минут Артур ворвался в штрафную, убрал на замахе защитника хозяев и отправил мяч в дальний угол ворота Матвея Сафонова.

Проиграв «Зениту», «Краснодар» теперь отстает от лидера на четыре очка, и по мнению многих чемпионская гонка на этом закончилась.

Краснодарцы постарались реанимировать борьбу за золото в в следующем туре, обыграв на своем поле воронежский «Факел». Первый тайм закончился нулевой ничьей, а после перерыва Виктор Са и Джон Кордоба забили по голу и принесли своей команде победу.

Теперь в активе команды Мусаева 46 очков. Южане отстают от действующего чемпиона на одно очко, но петербуржцы имеют игру в запасе.

Джон Кордоба действительно важная фигура этого «Краснодара». Колумбиец забил 12 мячей в чемпионате и является лучшим по этому показателю в своей команде. Поэтому, когда колумбиец заработал длительную дисквалификацию за нецензурную брань в подтрибунном помещении после игры, краснодарцам пришлось нелегко.

Сам Кордоба после победы над «Факелом» еще верит, что команда может побороться за чемпионство. Главное, по мнению колумбийца, продолжать делать свою работу, а там уж что будет.

Также в этом составе «Краснодара» ключевую роль играет воспитанник клуба Эдуард Сперцян. Полузащитник сам забил девять мячей, а еще и сделал две голевые передачи. По слухам за Сперцянном уже охотятся ведущие клубы Европы, так что летом, возможно, он сменит клуб.

Балтика

«Балтика» потихоньку выбирается из зоны вылета — в последних двух турах балтийцы одержали две победы и набрали шесть очков, которые существенно повысили шансы команды Сергея Игнашевича остаться в Премьер-лиге.

После первой части сезона многие «Балтику» уже похоронили. Особенно тяжело давались калининградцам игры в гостях. Балтийцы проиграли первые семь матчей на выезде и только в восьмой игре в Нижнем Новгороде против «Пари НН» (0:0) сумели набрать первое очко.

Также команде очень тяжело давались голы. В восьми играх подряд — с октября по конец марта — калининградцы не забили ни одного мяча. Прорвало балтийцев в домашнем матче против того же «Пари НН», когда «Балтика» выиграла 2:0. Долгожданные голы забили новички команды, перешедшие из казанского «Рубина», Джоэл Фамейе и Виталий Лисакович.

Далее «Балтика» ожидаемо съездила за поражением в Санкт-Петербург, где уступила «Зениту» 0:1.

А далее «Балтика» сотворила настоящее чудо в Грозном, забив семь мячей «Ахмату». Балтийцы забили три гола уже в первые десять минут. Отличились Анхело Энрикес, Алекс Фернандес и Юрий Ковалев. Еще до перерыва гости забили два мяча и окончательно лишили матч интриги.

Во втором тайме Фернандес оформил хет-трик, а еще один гол калининградцев забил Максим Кузьмин. Грозненцы ответили только одним забитым мячом.

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Эта победа позволила «Балтике» догнать «Ахмат» и приблизиться к другим конкурентам. Но почивать на лаврах самой западной команде России не стоило — вся борьба за выживание была только впереди.

И балтийцы сделали еще один важный шаг к сохранению места в Премьер-лиге, обыграв на своем самарские «Крылья Советов» 2:1. При эта концовка матча получилась драматичной: калининградцы повели 1:0 после гола Энрикеса на 84-й минуте, но самарцы, казалось, ушли от поражения на 92-й минуте, когда босниец Амар Рахманович реализовал пенальти.

Однако футболисты «Балтики» проявили характер, и спустя несколько минут Дмитрий Рыбчинский принес вторую подряд победу своей команде.

Таким образом, «Балтика» набрала 23 очка и впервые за долгое время покинула зону вылета. Впрочем, балтийцам это ничего не гарантирует, и концовка сезона у подопечных Игнашевича будет жаркой.

После неудачной первой части тренерский штаб и руководство поняли, что надо усиливаться, и зимой команду пополнило много игроков. «Балтика» подписала бразильца Алекса Фернандеса, венесуэльца Диего Флореса, а также уже упомянутых Фамейе и Лисаковича.

Также «Балтика» взяла в команду Дмитрия Рыбчинского, который и принес победу над «Крыльями Советов».

Еще одним хорошим приобретением стал молодой полузащитник и воспитанник «Зенита» Данила Козлов. Игрок 2005 года рождения сразу завоевал место в стартовом составе и уже является ключевой фигурой в центре поля. Козлов и сам забивал «Локомотиву» в Кубке России, а еще и сделал голевую передачу Лисаковичу в матче против «Пари НН».

Краснодар — Балтика: история личных встреч

История противостояния двух клубов насчитывает всего пять матчей. Первая игра прошла в 2009 году в рамках ФНЛ: тогда калининградцы дома выиграли 1:0.

Далее команды дважды сыграли вничью, а в 2010 году краснодарцы одержали пока единственную свою победу над балтийцами 3:1.

На матч первого круга «Краснодар» приехал в ранге лидера, но «Балтика» не стушевалась, сыграв с южанами вничью — 2:2. Кордоба быстро забил за гостей, но еще в первом тайме Кузьмин и Энрикес вывели хозяев вперед. Во втором тайме Сперцян реализовал пенальти и спас свою команду от поражения.

Краснодар — Балтика: прогноз на матч

Букмекерская компания BetBoom дает следующие коэффициенты на предстоящий поединок 21-го тура российской Премьер-лиги:

Победа «Краснодара» — 1.62

Ничья — 3.88

Победа «Балтики» — 5.92

Обе команды сейчас находятся на ходу и в хорошей форме, так что игра, несмотря на то, что соперники находятся на разных полюсах турнирной таблицы, должна получиться боевой.

Но все-таки фактор своего поля, тяжелая дорога в Краснодар и более высокий класс футболистов краснодарской команды должны сказаться, и хозяева выиграют. Так что можно просто взять победу хозяев поля.

При этом аналитики мало верят в то, что игра получится результативной — тут резонно поставить на на ТМ 2,5 за 1.77.

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