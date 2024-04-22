Краснодар — Балтика: прогноз на матч 24 апреля 2024, МИР Российская Премьер-лига

Теги премьер-лига Россия Балтика Ставки на спорт Краснодар Ставки на футбол прогнозы на футбол Футбол

24 апреля, в среду, «Краснодар» на своем поле сыграет с калининградской «Балтикой» в матче 21-го тура Мир Российской Премьер-лиги. Встреча пройдет на стадионе «Краснодар» и начнется в 20:30 по московскому времени.

🎁 Оставляйте свои прогнозы на матчи 💰💰💰

Рекомендуемые ставки: П1; ТМ 2,5.

Краснодар

 

«Краснодар» — один из главных ньюсмейкеров этого сезона в российском футболе. Команда под руководством сербского тренера Владимира Ивича лидировала большую часть сезона и ушла на зимний перерыв на первом месте турнирной таблицы.

У краснодарцев был реальный шанс навязать борьбу за чемпионство «Зениту», поэтому от команды ждали серьезных трансферов в зимнее окно. Но краснодарцы ограничились лишь двумя не самыми дорогими покупками — Виктора Са, который пришел из «Ботафого», игрока сборной Колумбии Кевина Кастаньо.

При этом только Виктор Са получил место в составе, а Кастаньо постоянно находился запасе. Вкупе с неудачными результатами в чемпионате после рестарта, потерей первого места и вылетом из Кубка России это стало причиной увольнения Ивича в самый разгар чемпионской гонки.

Многих решение владельца «Краснодара» Сергея Галицкого удивило, но, по слухам, руководству клуба очень не нравился стиль игры, который ставил Ивич. Да еще и были натянутые отношения с тренером, поэтому серб в Краснодаре не задержался.

На смену Ивичу пришел Мурад Мусаев, который вернулся в родной клуб после командировки в Азербайджан. Там Мусаев плодотворно поработал и приводил «Сабах» к медалям чемпионата и выходу в еврокубки. Однако в какой то момент «Сабах» покинули лидеры, а новые игроки не смогли быстро привыкнуть к требованиям российского тренера. Поэтому специалист решил подать в отставку, а уже через несколько недель его снова позвали в «Краснодар».

Свой первый новый старый тренер проводил в Москве против «Локомотива». Краснодарцы вышли вперед в самом начале встречи после автогола Тимура Сулейманова, но во втором тайме гости победный счет не удержали, позволив Максиму Глушенкову сравнять счет.

В следующем туре «Краснодар» выдал веселый матч в Нижнем Новгороде. Подопечные Мусаева выиграли у Пари НН» со счетом 4:3, хотя также могли упустить три очка.

Гости быстро повели 2:0, но еще до перерыва хозяева отыгрались. Во втором тайме краснодарцы снова оторвались на два мяча, но нижегородцы не сдались, опять сократили отставание и сохраняли интригу до самого конца встречи.

В итоге Мусаев одержал свою первую победу после возвращения и с хорошим настроением подходил к главному матчу весны — против «Зенита».

Краснодарцы до матча отставали всего на одно очко от сине-бело-голубых и в случае победы могли снова вернуть себе первую строчку в турнирной таблице.

В этом матче снова начиналось все хорошо, и на 16-й минуте уругваец Лукас Оласа открыл счет.

Однако во втором Сергей Семак сделал ряд перестановок, в том числе выпустил на поле Артура. С выходом бразильца игра перевернулась, и петербуржцы за 15 минут забили два мяча.

Счет в игре сравнял колумбиец Матео Кассьерра, который отмечал день рождения и сам себе сделал отличный подарок.

А через несколько минут Артур ворвался в штрафную, убрал на замахе защитника хозяев и отправил мяч в дальний угол ворота Матвея Сафонова.

Проиграв «Зениту», «Краснодар» теперь отстает от лидера на четыре очка, и по мнению многих чемпионская гонка на этом закончилась.

Краснодарцы постарались реанимировать борьбу за золото в в следующем туре, обыграв на своем поле воронежский «Факел». Первый тайм закончился нулевой ничьей, а после перерыва Виктор Са и Джон Кордоба забили по голу и принесли своей команде победу.

 

Теперь в активе команды Мусаева 46 очков. Южане отстают от действующего чемпиона на одно очко, но петербуржцы имеют игру в запасе.

Джон Кордоба действительно важная фигура этого «Краснодара». Колумбиец забил 12 мячей в чемпионате и является лучшим по этому показателю в своей команде. Поэтому, когда колумбиец заработал длительную дисквалификацию за нецензурную брань в подтрибунном помещении после игры, краснодарцам пришлось нелегко.

Сам Кордоба после победы над «Факелом» еще верит, что команда может побороться за чемпионство. Главное, по мнению колумбийца, продолжать делать свою работу, а там уж что будет.

Также в этом составе «Краснодара» ключевую роль играет воспитанник клуба Эдуард Сперцян. Полузащитник сам забил девять мячей, а еще и сделал две голевые передачи. По слухам за Сперцянном уже охотятся ведущие клубы Европы, так что летом, возможно, он сменит клуб.

Балтика

 

«Балтика» потихоньку выбирается из зоны вылета — в последних двух турах балтийцы одержали две победы и набрали шесть очков, которые существенно повысили шансы команды Сергея Игнашевича остаться в Премьер-лиге.

После первой части сезона многие «Балтику» уже похоронили. Особенно тяжело давались калининградцам игры в гостях. Балтийцы проиграли первые семь матчей на выезде и только в восьмой игре в Нижнем Новгороде против «Пари НН» (0:0) сумели набрать первое очко.

Также команде очень тяжело давались голы. В восьми играх подряд — с октября по конец марта — калининградцы не забили ни одного мяча. Прорвало балтийцев в домашнем матче против того же «Пари НН», когда «Балтика» выиграла 2:0. Долгожданные голы забили новички команды, перешедшие из казанского «Рубина», Джоэл Фамейе и Виталий Лисакович.

Далее «Балтика» ожидаемо съездила за поражением в Санкт-Петербург, где уступила «Зениту» 0:1.

А далее «Балтика» сотворила настоящее чудо в Грозном, забив семь мячей «Ахмату». Балтийцы забили три гола уже в первые десять минут. Отличились Анхело Энрикес, Алекс Фернандес и Юрий Ковалев. Еще до перерыва гости забили два мяча и окончательно лишили матч интриги.

Во втором тайме Фернандес оформил хет-трик, а еще один гол калининградцев забил Максим Кузьмин. Грозненцы ответили только одним забитым мячом.

Прогноз на матч Аль-Хилаль – Аль-Айн

Эта победа позволила «Балтике» догнать «Ахмат» и приблизиться к другим конкурентам. Но почивать на лаврах самой западной команде России не стоило — вся борьба за выживание была только впереди.

И балтийцы сделали еще один важный шаг к сохранению места в Премьер-лиге, обыграв на своем самарские «Крылья Советов» 2:1. При эта концовка матча получилась драматичной: калининградцы повели 1:0 после гола Энрикеса на 84-й минуте, но самарцы, казалось, ушли от поражения на 92-й минуте, когда босниец Амар Рахманович реализовал пенальти.

Однако футболисты «Балтики» проявили характер, и спустя несколько минут Дмитрий Рыбчинский принес вторую подряд победу своей команде.

Таким образом, «Балтика» набрала 23 очка и впервые за долгое время покинула зону вылета. Впрочем, балтийцам это ничего не гарантирует, и концовка сезона у подопечных Игнашевича будет жаркой.

После неудачной первой части тренерский штаб и руководство поняли, что надо усиливаться, и зимой команду пополнило много игроков. «Балтика» подписала бразильца Алекса Фернандеса, венесуэльца Диего Флореса, а также уже упомянутых Фамейе и Лисаковича.

Также «Балтика» взяла в команду Дмитрия Рыбчинского, который и принес победу над «Крыльями Советов».

Еще одним хорошим приобретением стал молодой полузащитник и воспитанник «Зенита» Данила Козлов. Игрок 2005 года рождения сразу завоевал место в стартовом составе и уже является ключевой фигурой в центре поля. Козлов и сам забивал «Локомотиву» в Кубке России, а еще и сделал голевую передачу Лисаковичу в матче против «Пари НН».

Краснодар — Балтика: история личных встреч

 

История противостояния двух клубов насчитывает всего пять матчей. Первая игра прошла в 2009 году в рамках ФНЛ: тогда калининградцы дома выиграли 1:0.

Далее команды дважды сыграли вничью, а в 2010 году краснодарцы одержали пока единственную свою победу над балтийцами 3:1.

На матч первого круга «Краснодар» приехал в ранге лидера, но «Балтика» не стушевалась, сыграв с южанами вничью — 2:2. Кордоба быстро забил за гостей, но еще в первом тайме Кузьмин и Энрикес вывели хозяев вперед. Во втором тайме Сперцян реализовал пенальти и спас свою команду от поражения.

Краснодар — Балтика: прогноз на матч

 

Букмекерская компания BetBoom дает следующие коэффициенты на предстоящий поединок 21-го тура российской Премьер-лиги:

  • Победа «Краснодара» — 1.62
  • Ничья — 3.88
  • Победа «Балтики» — 5.92

Обе команды сейчас находятся на ходу и в хорошей форме, так что игра, несмотря на то, что соперники находятся на разных полюсах турнирной таблицы, должна получиться боевой.

Но все-таки фактор своего поля, тяжелая дорога в Краснодар и более высокий класс футболистов краснодарской команды должны сказаться, и хозяева выиграют. Так что можно просто взять победу хозяев поля.

При этом аналитики мало верят в то, что игра получится результативной — тут резонно поставить на на ТМ 2,5 за 1.77.

Где смотреть матч Краснодар – Балтика

💰 Кто победит в матче? Угадывай результат! 🎁🎁🎁

Краснодар – Балтика
Дата проведения
24 апреля, 20.30, «стадион Краснодар»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий