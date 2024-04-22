Аль-Хилаль – Аль-Айн: прогноз на матч 1/2 финала Лиги чемпионов АФК, 23 апреля

Во вторник, 23 апреля, «Аль-Хилаль» и «Аль-Айн» сыграют в ответном матче полуфинала Азиатской Лиги чемпионов. Игра начнется в 21:00 по московскому времени. В первой встрече полуфинала престижного кубкового турнира Азии, «Аль-Айн» обыграл «Аль-Хилаль» со счетом 4:2.

Хозяева довольно сенсационно проиграли в первом полуфинальном поединке – до этого подопечные Жорже Жезуша не проигрывали на протяжении 28 матчей кряду. Что же касается «Аль-Айна», то клуб из ОАЭ в четвертьфинале азиатской Лиги чемпионов сумел пройти «Аль-Наср» – команда выиграла встречу дома, а на выезде уступила с минимально разницей мячей, но смогла взять свое в серии пенальти.

Рекомендованные варианты ставок на игру:

победа «Аль-Хилаля» (1,30);

ТБ 2.5 (1,37);

ОЗ да (1,84).

В предстоящем матче, очевидно, хозяева – фаворит матча. Впрочем, для заключения осмысленного пари на игру, нужно сформировать точный прогноз матча «Аль-Хилаль» – «Аль-Айн». Обратимся к статистике выступления команд в последних пяти матчах, коротко поговорим о турнирном положении коллективов в национальном первенстве, вспомним историю встреч команд, а также изучим списки лучших бомбардиров, ассистентов. Кроме того, приведем информацию о травмированных и дисквалифицированных игроках, а при формировании прогноза будем учитывать котировки аналитического отдела букмекерской конторы «БетБум».

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«Аль-Хилаль»

Команда в последних пяти матчах выиграла четыре игры, забила 15 голов и пропустила 7 голов. «Аль-Хилаль» владеет мячом на протяжении 62,6% игрового времени. Примечательно, но дома команда не проигрывает на протяжении пяти поединков кряду.

Представляем итоги последних матчей команд:

17.04.24 «Аль-Айн» – «Аль-Хилаль» 4:2;

11.04.24 «Аль-Иттихад» – «Аль-Хилаль» 1:4;

08.04.24 «Аль-Хилаль» – «Аль-Наср» 2:1;

05.04.24 «Аль-Халидж» – «Аль-Хилаль» 1:4;

02.04.24 «Аль-Хилаль» – «Аль-Охдуд» 3:0.

В чемпионате Саудовской Аравии команда идет на первом месте в турнирной таблице, имеет в своем активе 77 очков, и на солидные девять баллов обгоняет «Аль-Наср». В Лиге чемпионов АФК команда довольно ударно провела групповой этап – заняла первое место, на три балла обогнала «Навбахор», в плей-офф прошла «Сепахан» (оба раза по 3:1), в 1/4 финала победила «Аль-Иттихад» (оба раза по 2:0).

В составе «Аль-Хилаля» блистает Александр Митрович. Серб отыграл в 35 матчах во всех турнирах, наколотил 33 гола, 11 с пенальти. На второй строчке идет хорошо знакомый российским болельщикам Малком. Бразилец явно нашел свою команду – в 44 поединках игрок забил 23 мяча. А на третьем месте располагается Салем Аль-Досари с 22 голами, четырьмя с пенальти, в 45 матчах.

Что же касается лучших ассистентов команды, то лидирует в списке распасовщиков Сергей Милинкович-Савич. Серб отдал 14 ассистов в 41 матче «Аль-Хилаля». На втором месте идет Рубен Невеш с 13 ассистами в 45 поединках, а третью строчку занимает Мухамед Аль-Брейк.

В предстоящем матче команде не поможет Неймар – звездный бразилец получил надрыв крестообразной связки, вернется в строй не раньше 30 апреля 2024 года. Также не сыграет лучший бомбардир команды – Александр Митрович. Серб получил травму подколенного сухожилия и пока нет точных сроков возвращения игрока в строй.

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«Аль-Айн»

Команда в последних пяти матчах выиграла однажды, два раза сыграла вничью и дважды проиграла. Команда из ОАЭ забила 9 голов и пропустила 10 голов. Коллектив владеет мячом на протяжении 54,2% игрового времени. Дома команда выиграла две встречи, дважды сыграла вничью и потерпела одно поражение.

В последних пяти играх команды были зафиксированы следующие результаты:

17.04.24 «Аль-Айн» – «Аль-Хиляль» 4:2;

11.04.24 «Аль-Айн» – «Аль-Джазира» 2:2;

07.04.24 «Аль-Айн» –«Аль-Наср Дубай» 1:3;

03.04.24 «Аль-Иттихад Кальба» – «Аль-Айн» 2:1;

30.03.24 «Аль-Айн» – «Аль-Шарджа» 1:1.

В чемпионате ОАЭ команда с 36 очками занимает третье место, отстает от лидера на солидные 15 очков, но при этом может побороться с «Шабабом Аль-Ахли» за второе место. В азитаской Лиге чемпионов подопечные Эрнана Креспо выступают довольно ярко – команда вышла в плей-офф с первого места в группе, набрала 15 очков. В плей-офф «Аль-Айн» по сумме двух встреч прошел «Насаф» (0:0, 2:1), в четвертьфинале справился со звездным «Аль-Насром» (1:0, 3:4, победа в серии пенальти), и вот в первом матче полуфинала обыграл «Аль-Хилаль».

Лучший бомбардир команды – Суфьяан Раими. Игрок отличился 20 голами, четырьмя с пенальти, в 32 играх. На втором месте идет Коджо Лаба с 18 голами, одним с пенальти в 27 встречах, на третьей строчке расположился Алехандро Ромеро. Парагваец забил девять голов, один с пенальти, в 30 встречах.

Впрочем, Алехандро Ромеро лидирует в списке лучших распасовщиков команды. Игрок отдал десять ассистов в 30 поединках, на втором месте идет Эрик Жорженс с десятью ассистами в 32 матчах, а на третьей строчке – Суфьяан Раими с семью голевыми пасами в 32 играх.

В лазарете команды нет травмированных игроков. В составе «Аль-Айна» нет дисквалифицированных футболистов.

Прогноз на матч «Аль-Хилаль» – «Аль-Айн»

История очных встреч команд насчитывает 13 матчей, в которых шесть раз выигрывал «Аль-Хилаль», а пять раз победу праздновали футболисты «Аль-Айна». В последних пяти матчах были зафиксированы следующие результаты:

17.04.24 «Аль-Айн» – «Аль-Хиляль» 4:2;

06.05.19 «Аль-Хиляль» – «Аль-Айн» 2:0;

05.03.19 «Аль-Айн» – «Аль-Хиляль» 0:1;

02.04.18 «Аль-Айн» – «Аль-Хиляль» 2:1;

13.02.18 «Аль-Хиляль» – «Аль-Айн» 0:0.

Букмекерская контора «БетБум», несмотря на поражение саудитов в первой встрече, продолжает верить в команду Жорже Жезуша. Победа команды из Эр-Рияда оценивается в 1,30, а вот на победу «Аль-Айна» в ответной встрече предлагают солидные 9,47. Ничья же оценена в 5,70.

Несмотря на предполагаемое отсутствие в составе «Аль-Хилаля» лучшего бомбардира команды – Александра Митровича, предположим, что коллектив из Эр-Рияда сможет забить достаточно голов для выхода в финал Лиги чемпионов АФК. В составе команды Жорже Жезуша феерят Малком и Салем Аль-Досари, а бомбардиров результативными передачами сможет снабдить Сергей Милинкович-Савич.

В предстоящем мачте довольно сложно сделать точный прогноз на исход (впрочем, мы все-таки поверили бы в команду Жорже Жезуша) противостояния, поэтому обратимся к дополнительным маркетам. Например, букмекер предполагает, что в матче будет забито не менее 2.5 гола – дает на маркет коэффициент 1,37, а вариант, при котором забьют обе команды, оценен в 1,84.

Наши варианты ставок на игру:

победа «Аль-Хилаля» (1,30)

ТБ 2.5 (1,37)

ОЗ да (1,84).

В букмекерских конторах постоянно происходит смена котировок. Для получения точных коэффициентов, регулярно посещайте страницу матча «Аль-Хилаль» – «Аль-Айн» на сайте и в приложениях БК «БетБум».

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