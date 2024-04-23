Арсенал — Челси: прогноз на матч 23.04.2024, АПЛ

Любой оставшийся тур в английской Премьер-лиге полон интриг и матчей, которые напрямую влияют как на положение команд внизу турнирной таблицы, так и на борьбу за чемпионский титул. Лондонский «Арсенал» один из претендентов на первое место, но уже третий сезон подряд команду Микеля Артеты в апреле настигает какой-то «вирус». «Канониры» начинают терять очки. Причем не первый раз определенным триггером становится поединок против «Манчестер Сити». В прошлом сезоне после такого матча стало ясно, что лондонцы в очередной раз не выиграют трофей. Теперь в конце марта «Арсенал» сыграл на выезде с главным соперником вничью, и это было уже большим достижением. Затем последовало две победы подряд, но все испортила Лига чемпионов. За короткий недельный отрезок состоялся не только вылет из главного европейского турнира, но и неожиданное поражение от «Астон Виллы» на своем поле.

Если спад происходит третий раз подряд примерно в одно и то же время, то можно говорить о каком-то системном сбое или психологических проблемах. «Челси» тоже далеко до радужных настроений, но чего у команды Маурисио Почеттино не отнять, так это огромного желания сражаться в каждом поединке за победу. Когда аргентинец подписывал контракт, он прекрасно понимал, что ему предстоит большая работа по созданию команды. Хорошо, что это понимает и руководство. «Аристократы» ни шатко ни валко выступали на протяжении всего сезона. У них было громкое имя, но положение в турнирной таблице ему не соответствовало. Сейчас команда делает все, чтобы попасть в зону еврокубков. Матч состоится на стадионе Эмирейтс, начало в 22:00 по московскому времени.

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Арсенал

Каждую неделю в английской Премьер-лиге происходит смена лидера. Для интриги это хорошо, для поклонников «Манчестер Сити» еще лучше, поскольку теперь уже за ними преимущество по потерянным очкам. Правда, еще неизвестен исход поединка «горожан» с «Тоттенхэмом», но тенденция такова, что все может произойти как в прошлом сезоне, когда команда Хосепа Гвардиолы накатила на финиши и взяла титул. Требла уже не будет, но доминирование в английском футболе это как своеобразный знак качества для команды.

Микель Артета ученик Гвардиолы. Обычно за учеников радуются, когда они превосходят своих учителей. В нынешнем сезоне предполагалось, что все сложится. «Арсенал» долгое время лидировал, болельщики хоть и осторожно, но потирали руки, но остается пять матчей, и опять надежда только на то, чтобы основные соперники теряли очки. Поражение по сумме двух встреч от «Баварии» хоть и входит в ту же канву весенних неудач, оно болезненно, но его можно пережить. Все-таки «Арсенал» и победа для него в Лиге чемпионов понятия пока не совместимые, и неизвестно, когда будут таковыми.

Но очередной провал в домашнем чемпионате станет серьезным ударом. «Арсенал» как-то внезапно потерял все свои основные козыри, команду стали «читать». Унаи Эмери с «Астон Виллой» и самим несладко после вылета из Лиги Европы, но лондонцев в предыдущем туре они полностью переиграли. В минувшую субботу в матче против «Вулверхэмптона» «Арсенал» продемонстрировал, что неудачи его не сломили, бороться команда будет до последнего. но «Челси» это серьезное испытание, после которого многое будет понятно. Перед вами результаты пяти последних матчей «канониров».

АПЛ. 20.04.2024, «Вулверхэмптон» — «Арсенал» — 0 : 2

— 0 : Лига чемпионов. 17.04.2024, «Бавария» — «Арсенал» — 1 : 0

— «Арсенал» — : 0 АПЛ. 14.04.2024, «Арсенал» — «Астон Вилла» — 0 : 2

— 0 : Лига чемпионов. 09.04.2024, «Арсенал» — «Бавария» — 2 : 2

АПЛ. 06.04.2024, «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Арсенал» — 0 : 3

Факты и цифры

«Арсенал» 13 раз в своей истории выигрывал чемпионат Англии, но с последнего подобного успеха прошло уже 20 лет

В прошлом сезоне «канониры» набрали 84 очка и заняли 2 место, сейчас на их счету 74 очка и 1 место

Лучший бомбардир команды нападающий Букайо Сака, на его счету 14 забитых мячей, он же лучший ассистент — 8 голевый передач

Самый недисциплинированный немецкий полузащитник Кай Хавертц, на его счету 9 предупреждений

Челси

К «Челси» пока еще можно относится снисходительно, команда строится, и для строительства у Маурисио Почеттино есть отличный материал. Когда тренер только занял свою должность, на контракте с клубом находилось чуть ли не четыре десятка футболистов, и все претендовали на попадание в основной состав. Первой задачей было навести в этом плане порядок. Некоторые считали, что процесс затянулся. «Челси» с самого начала чемпионата крепко засел в середняках без особых перспектив. Но во второй половине сезона результаты работы пргентинскогт специалиста начали давать плоды.

Команда включилась в борьбу за попадание в еврокубки, а некоторые ее игроки раскрылись так, что уже несколько недель не сходят с первых полос английских газет. Речь, прежде всего, идет о Коуле Палмере, который начал разрывать Премьер-лигу своими голами. Кто бы перед началом сезона мог подумать, что в чемпионате будет еще один главный бомбардир после переезда Харри Кейна в Германию. Тем не менее на первой строчке находятся Холанд и Палмер. Последний в поединке с «Эвертоном» оформил покер.

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Успехи последних месяцев в Премьер-лиге несколько были нивелированы поражением в полуфинале Кубка Англии от «Манчестер Сити», но это простительно. Главное, «Челси» — это молодые перспективные футболисты, которые на годы вперед могут задавать тон в английском футболе. Уже в следующем сезоне от них можно будет ждать прорыва. Но и в этом еще пару месяцев назад мало бы кто поставил на то что «синие» будут претендовать на еврокубки, но сейчас отставание от шестого места всего три очка при игре в запасе. Перед вами результаты пяти последних матчей «Челси».

АПЛ. 17.02.2024, «Манчестер Сити» — «Челси» — 1 : 1

АПЛ. 12.02.2024, «Кристал Пэлас» — «Челси» — 1 : 3

— 1 : Кубок Англии. 07.02.2024, «Астон Вилла» — «Челси» — 1 : 3

— 1 : АПЛ. 04.02.2024, «Челси» — «Вулверхэмптон» — 2 : 4

— 2 : АПЛ. 31.01.2024, «Ливерпуль» — «Челси» — 4 : 1

Факты и цифры

«Челси» 6 раз становился чемпионом Англии, последний успех датирован сезоном 2016-2017 года

В прошлом сезоне команда заняла для себя самое низкое 12 место в Премьер-лиге, набрав 44 очка, сейчас она идет на 9 позиции с 47 очками

Лучший бомбардир команды и всей Премьер-лиги на пару с Кевином Холандом — Коул Палмер, на счету обоих по 20 забитых мячей

Он же лучший ассистент — 9 голевых передач, и лишь на одну он отстает от лидеров чемпионата

История личных встреч Арсенала и Челси

Предстоящая встреча для команд будет 213-й по счету. Первая игра состоялась в 1907 году в рамках чемпионата, и «Челси» выиграл на своем поле со счетом 2 : 1. Преимущество по победам за «Арсеналом», но и «синим» есть чем похвастать. Они ведут в Кубке лиги и еврокубках, пусть в этих турнирах было сыграно мало матчей. На сегодняшний день цифры выглядят следующим образом.

Победы «Арсенала» — 83

Победы «Челси» — 61

Ничьи — 68

Самая крупная победа «Арсенала» — 5 : 1, 4 : 0

Самая крупная победа «Челси» — 6 : 0

Дерби ко многому обязывает. Команды постоянно играют результативно. Нулевая ничья последний раз была зафиксирована шесть лет назад. С тех пор сыграно 16 матчей, и всегда в них какая-то из команд как минимум один раз поражала ворота соперника. В последнее время преимущество за «Арсеналом», но эти победы совпали со взлетом «канониров» и упадком «Челси». Результаты пяти последних матчей соперников друг с другом перед вами.

АПЛ. 21.10.2023, «Челси» — «Арсенал» — 2 : 2

АПЛ. 02.05.2023, «Арсенал» — «Челси» — 3 : 1

— «Челси» — : 1 АПЛ. 06.11.2022, «Челси» — «Арсенал» — 0 : 1

— 0 : Товарищеский. 24.07.2044, «Арсенал» — «Челси» — 4 : 0

— «Челси» — : 0 АПЛ. 20.04.2022, «Челси» — «Арсенал» — 2 : 4

Коэффициенты букмекеров на матч Арсенал — Челси

«Челси» последний раз выигрывал у «Арсенала» в августе 2021 года. Победа вполне могла состояться в матче первого круга. На 15-й минуте игры Коул Палмер с пенальти открыл счет, а в самом начале второго тайма Михаил Мудрик удвоил преимущество. Но молодо-зелено. В конце второго тайма в течение семи минут Деклан Райс и Леандро Троссард дважды поразили ворота Роберта Санчеса, и матч завершился вничью. У «Арсенала» очень сложный календарь. После предстоят матчи с «Тоттенхэмом» и «Манчестер Юнайтед». Что ж, именно в таких поединках закаляется характер. Будет ли он чемпионским, увидим уже через неделю. У «Челси» календарь тоже не из простых, но команда на подъеме. BetBoom предлагает следующие коэффициенты.

Победа «Арсенала» — 1,56

Ничья — 4,59

Победа «Челси» — 5,55

«Арсенал», конечно играет на своем стадионе, и поддержка болельщиков будет огромной, но все же цифры, которые предлагают букмекеры представляются не совсем адекватными. «Челси», как минимум, навяжет борьбу и может взять очки, несмотря на чемпионскую гонку, в которой участвуют «канониры». Как вариант, можно поставить Х2, тут коэффициент 2,48.

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