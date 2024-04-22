Арсенал – Челси где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры АПЛ 23 апреля

Теги Челси премьер-лига Англия Арсенал Футбол

Во вторник, 23 апреля, сыграют Арсенал и Челси в 29 туре АПЛ.

💰 Угадывайте счет матчей и получайте бонусы ➡➡➡

Во сколько играют Арсенал – Челси

  • Начало матча запланировано на 22:00 по московскому времени.

Арсенал: все новости

Челси: все новости

АПЛ: все новости

Последние матчи Арсенал

Последние матчи Челси

Прогноз на матч Арсенал – Челси

➡ Угадывайте результаты матчей 💰💰💰

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий