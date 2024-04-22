Арсенал – Челси где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры АПЛ 23 апреля

Во вторник, 23 апреля, сыграют Арсенал и Челси в 29 туре АПЛ.

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Игра пройдет на стадионе «Эмирейтс».

Встречу будет в прямом эфире показывать Setanta Sports.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Арсенал – Челси

Начало матча запланировано на 22:00 по московскому времени.

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