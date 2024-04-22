Арсенал – Челси где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры АПЛ 23 апреля
Во вторник, 23 апреля, сыграют Арсенал и Челси в 29 туре АПЛ.
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- Игра пройдет на стадионе «Эмирейтс».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Setanta Sports.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Арсенал – Челси
- Начало матча запланировано на 22:00 по московскому времени.
Последние матчи Арсенал
- Вулверхэмптон – Арсенал : 0 – 2
- Бавария – Арсенал : 1 – 0
- Арсенал – Астон Вилла : 0 – 2
- Арсенал – Бавария : 2 – 2
- Брайтон – Арсенал : 0 – 3
Последние матчи Челси
- Манчестер Сити – Челси : 1 – 0
- Челси – Эвертон : 6 – 0
- Шеффилд Юнайтед – Челси : 2 – 2
- Челси – Манчестер Юнайтед : 4 – 3
- Челси – Бернли : 2 – 2
Прогноз на матч Арсенал – Челси
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