Лацио — Ювентус: прогноз на матч 23 апреля 2024, Кубок Италии

23 апреля, во вторник, римский «Лацио» на своем поле примет туринский «Ювентус» в ответном матче полуфинала Кубка Италии. Встреча пройдет на Олимпийском стадионе в столице Италии и начнется в 22:00 по московскому времени.

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Рекомендуемые ставки: 1Х; ТМ 2,5.

Лацио

«Лацио», если клуб хочет выиграть трофей, предстоит сложнейшая задача — отыграть разницу в два мяча после поражения в Турине в первом матче полуфинала.

Игра в Турине, которая прошла 2 апреля, проходила в равной борьбе, но во втором тайме туринцы ударно провели пятнадцать минут, в которые уместились два гола Федерико Кьезы и Душана Влаховича.

У «Лацио» в целом сезон выходит скомканным: команда идет всего лишь шестой в турнирной таблице, хотя в прошлом году она попала в четверку лучших и завоевала право сыграть в Лиге Чемпионов.

В главном еврокубке римляне вышли в плей-офф, став второй в группе с мадридским «Атлетико», голландским «Фейеноордом» и шотландским «Селтиком».

«Лацио» набрал десять очков и не позволил представителям Шотландии и Нидерландов навязать себе борьбу за место в плей-офф.

В ⅛ финала «Лацио» выпало играть с мюнхенской «Баварией». В Риме в первой игре итальянцы победили с минимальным счетом благодаря голу Чиро Иммобиле с пенальти.

Однако в ответной игре «Бавария» буквально смяла «Лацио», выиграла 3:0 и прошла дальше в четвертьфинал.

Во внутреннем же чемпионате команда выглядит нестабильно, чередуя победные серии с проигрышными.

Самый удачный период римляне провели с декабря по январь, одержав четыре подряд победы над «Эмполи» (2:0), «Фрозиноне» (3:1), «Удинезе» (2:1) и «Лечче» (1:0).

Но в конце февраля и в начале марта у команды случился провал: «Лацио» проиграл трижды подряд «Фиорентине» (1:2) в гостях и «Милану» (0:1) и «Удинезе» (1:2) на своем поле.

После этой неудачной серии у команды сменился главный тренер — Маурицио Сарри был вынужден уйти в отставку. Команда помимо вылета из Лиги Чемпионов еще и опустилась на девятое место турнирной таблицы, поэтому ей была необходима какая-то встряска.

На смену Сарри пришел Игор Тудор. Новый главный тренер стартовал успешно, обыграв в своем дебютном матче туринский «Ювентус» на своем поле с минимальным счетом. Победу римлянам принес черногорец Адам Марушич, забивший победный гол в компенсированное время.

Далее были два поражения: сначала проигрыш в первом матче полуфинала от того же «Ювентуса» (0:2), а затем болезненное поражение от «Ромы» в римском дерби 0:1.

Перед ответной игрой с «Ювентусом» футболисты «Лацио» поправили себе настроение двумя победами. Сначала римляне разгромили «Салернитану» со счетом 4:1.

А в предыдущем туре «Лацио» на выезде был сильнее «Дженоа». Победный гол забил Луис Альберто.

Кстати, автор победного гола уже заявил, что покинет клуб после восьми лет игры за римлян. Несмотря на действующий до 2028 года контракт, испанец хочет уехать из Рима и найти новый вызов в карьере.

Еще один игрок, который точно покинет «Лацио» летом, — Фелипе Андерсон. 31-летний бразилец сначала собирался в «Ювентус», но затем игрока перехватил чемпион Бразилии «Палмейрас».

«Лацио» в текущем чемпионате забивает не так много — 42 гола. Даже идущая на десятом месте «Фиорентина» забила на один мяч больше.

Не слишком здорово выглядит лучший бомбардир римлян Чиро Иммобиле. В этом чемпионате итальянский форвард забил всего шесть голов, что, безусловно, для него очень низкий показатель.

По пять голов забили Фелипе Андерсон и Луис Альберто. С учетом того , что игроки покидают клуб, римлянам придется хорошо поработать на трансферном рынке, чтобы восполнить атакующий потенциал команды.

Что касается самого розыгрыша Кубка, то римляне начали выступление с ⅛ финала. «Лацио дома с минимальным счетом обыграл Дженоа».

В четвертьфинале было очередное римское дерби. В нем уже сильнее был «Лацио» со счетом 1:0 — победный гол забил Маттиа Дзакканьи.

Прогноз на матч Милан – Интер

Ювентус

«Ювентусу» в этом году очень важно выиграть Кубок Италии, так как команда давно не завоевывала трофеев, и болельщики по ним очень соскучились.

За скудетто туринцы уже не борются. Когда в чемпионате играет такой «Интер», который идет практически без осечек, конкурировать с ним нереально. Сейчас отставание от лидера у тринцев составляет 19 очков, и даже математических шансов у команды Массимилиано Аллегри уже не осталось.

Зато команда Аллегри практически наверняка вернется в Лигу Чемпионов. В прошлом сезоне «Ювентус» стал только седьмым и пропустил текущий евросезон. Так что в этому году путевка в Лигу Чемпионов была приоритетной задачей для туринцев, и они ее практически решили.

Сейчас «Ювентус» идет на третьем месте турнирной таблицы. С учетом того, что от Италии в следующем сезоне в главном еврокубке будет выступать пять команд, то «Ювентусу» беспокоиться о своем месте в Лиге Чемпионов уже практически не стоит.

Отрыв от шестого места, которое сейчас как раз занимает «Лацио», составляет 12 очков, которые отыграть за оставшееся время нереально.

Возможно, именно поэтому «Ювентус» уже с прохладцей относится к играм в серии А: в двух последних турах туринцы набрали всего два очка.

Сначала «Ювентус» сыграл вничью в туринском дерби — игра на поле «Торино» завершилась со счетом 0:0.

В следующем туре «Ювентус» гостил в Кальяри. Хозяева после первого тайма вели 2:0 после двух реализованных в ворота гостей пенальти.

Во втором тайме «Ювентус» собрался и забил два мяча. Один гол забил Душан Влахович, а в самой концовке хозяева отправили мяч в собственные ворота.

После этой ничьей «Ювентус» закрепился на третьем месте таблицы, опережая «Болонью» на пять очков.

В Кубке Италии «Ювентус» стартовал со стадии ⅛ финала. В этом раунде туринцы разгромили «Салернитану» со счетом 6:1 и прошли дальше.

В четвертьфинале был еще один разгром. На этот раз туринцы не оставили шансов «Фрозиноне» — 4:0.

Примечательно, что все игры Кубка туринцы пока проводили дома, и матч в Риме станет первым гостевым.

Лацио — Ювентус: история личных встреч

В текущем сезоне команды встречались уже трижды. В чемпионате соперники обменялись домашними победами: в Турине подопечные Аллегри выиграли 3:1 с победным дублем Влаховича, а в Риме хозяева взяли реванш с минимальным счетом.

Первая игра полуфинала, как мы уже писали выше, завершилась со счетом 2:0 в пользу туринцев.

В целом на своем поле «Лацио» успешно играет с «Ювентусом» — за последние пять матчей гости лишь раз сумели уехать из Рима с победой. В 2002 году «Ювентус» выиграл 2:0.

В остальных встречах «Лацио» трижды одерживал победы, а еще один раз была зафиксирована ничья.

Лацио — Ювентус: прогноз на матч

Букмекерская компания BetBoom предлагает следующие коэффициенты на предстоящий матч:

Победа «Лацио» — 2.9

Ничья — 3.09

Победа «Ювентуса» — 2.63

Аналитики считают, что с небольшим перевесом фаворитом матча выглядит «Ювентус». Но история игр в Риме между этими соперниками все-таки говорит в пользу хозяев. Да и римлянам нужно забивать, чтобы вернуться борьбу за выход в финал.

В данном случае можно поставить на 1Х за 1.5.

При этом много голов букмекеры в этой игре не ждут — на ТМ 2,5 дается коэффициент 1.58, который и можно взять.

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