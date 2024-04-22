Мантуан о гонке в РПЛ: «Осталось шесть финалов, в которых нужно побеждать. Только в конце сезона сможем сказать, что «Зенит» – чемпион»

Теги Зенит премьер-лига Россия Густаво Мантуан Футбол

Густаво Мантуан оценил шансы «Зенита» в чемпионской гонке в Мир РПЛ.

В воскресенье петербуржцы обыграли «Оренбург» (1:0) и после 24 матчей опережают идущий вторым «Краснодар» на 4 очка.

— Думаю, в матче с «Оренбургом» нам не хватило собранности. Но главное, что мы смогли удержать победу, взять три очка, а это самое важное.

— Что сказал тренер после игры?

— Сказал, что нам нужно быть более сконцентрированными в таких матчах. Это то, что нам необходимо улучшить. И мы знаем это, поэтому должны слушать то, что говорит тренер.

— Отрыв от второго места по-прежнему составляет четыре очка. Все еще не считаете себя чемпионами?

— Конечно, нет. Осталось еще шесть игр — шесть финалов, в которых нам нужно побеждать, чтобы сохранить этот отрыв. Только в конце сезона мы сможем сказать, что мы чемпионы, – сказал полузащитник «Зенита».

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5 комментариев
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Меня немного напрягает календарь, особенно майская серия из трёх игр с ЦСКА.

Причем, в моменте, там вообще какой-то сюр: две игры дома с ЦСКА подряд - в чемпионате и в кубке.

А так всё нормально в плане ожиданий.
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Если так,как играли вчера,просерите чемпионство.
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Да надо каждый матч играть, как финал с самого начала чемпионата.
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Почему 6 туров?
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