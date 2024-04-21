Мантуан о неназначенном 11-метровом «Зенита»: «Чистый пенальти, даже «Оренбург» назначил бы, думаю. Если бы мяч не попал в руку, то направился бы к воротам»
Густаво Мантуан прокомментировал эпизод с неназначенным пенальти «Зенита».
«Зенит» дома победил «Оренбург» (1:0) в 25-м туре Мир РПЛ.
На 77-й минуте мяч, летевший в створ после удара Густаво Мантуана, попал в руку защитника гостей Данилы Прохина, находившуюся за корпусом игрока. Главный судья Владислав Безбородов не зафиксировал фол и не изменил решение после просмотра видеоповтора.
– По мне, это был чистый пенальти: если бы мяч не попал сопернику в руку, то направился бы к воротам. Поэтому для меня и для всех зрителей это был пенальти. Но таково решение судьи, к сожалению. Мы должны его уважать.
– Другие игроки думают так же?
– Да все! Думаю, даже «Оренбург» назначил бы пенальти. Не знаю причину, по которой судья не дал 11-метровый. Посмотрим, что он скажет позже, но это уже ничего не изменит, – сказал полузащитник «Зенита» Густаво Мантуан.
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