Мантуан о неназначенном 11-метровом «Зенита»: «Чистый пенальти, даже «Оренбург» назначил бы, думаю. Если бы мяч не попал в руку, то направился бы к воротам»

Теги Зенит премьер-лига Россия судьи Владислав Безбородов Оренбург Спорт-Экспресс Данила Прохин Густаво Мантуан Футбол

Густаво Мантуан прокомментировал эпизод с неназначенным пенальти «Зенита».

«Зенит» дома победил «Оренбург» (1:0) в 25-м туре Мир РПЛ.

На 77-й минуте мяч, летевший в створ после удара Густаво Мантуана, попал в руку защитника гостей Данилы Прохина, находившуюся за корпусом игрока. Главный судья Владислав Безбородов не зафиксировал фол и не изменил решение после просмотра видеоповтора.
 
– По мне, это был чистый пенальти: если бы мяч не попал сопернику в руку, то направился бы к воротам. Поэтому для меня и для всех зрителей это был пенальти. Но таково решение судьи, к сожалению. Мы должны его уважать.

Другие игроки думают так же?

– Да все! Думаю, даже «Оренбург» назначил бы пенальти. Не знаю причину, по которой судья не дал 11-метровый. Посмотрим, что он скажет позже, но это уже ничего не изменит, – сказал полузащитник «Зенита» Густаво Мантуан.

Генич о неназначенном пенальти «Зенита»: «Максимально странное решение Безбородова. Максимально»

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10 комментариев
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Опорофинился Безбородов в своём стремлении стать судьёй не из Петербурга.
+19
0
+19
Ну, если Соболеву можно рукой подыгрывать в штрафной, то почему Прохину нельзя рукой мяч отбить? Все последовательно и восхитительно! А если серьезно, судьи наши просто обнаглели от безнаказанности.
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+16
Ответ Александр Жердин
Опорофинился Безбородов в своём стремлении стать судьёй не из Петербурга.
Если вспомнить портфолио Безбородова - все закономерно. Этот судейка, наравне с Москалевым, отстранялся за результативную помощь Спартаку.
+17
-1
+16
А прикиньте Зениту бы такой не засчитали и не было пенальти. Все новостные колонки были бы забиты новостями от экспертов, как Питер тащат
+10
0
+10
Ответ Александр Жердин
Опорофинился Безбородов в своём стремлении стать судьёй не из Петербурга.
На самом деле Безбородов кроме всего прочего крайне слабый арбитр и какое-то чудо, что он вообще до сих пор продолжает судить.
+8
0
+8
Он вообще уже обнаглел, этот безбородов. То семь странных пенальти даёт в первом тайме: матч ЦСКА с кем-то играл, то в других матчах явные пенальти не ставит. Его надо отвести на полиграф, пусть его как следует проверят.
+6
-2
+4
пендаль 100% к вару не ходи.
+2
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Ответ АланСмити
На самом деле Безбородов кроме всего прочего крайне слабый арбитр и какое-то чудо, что он вообще до сих пор продолжает судить.
Судит, потому что он необходим "Спартаку".
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Скорее пенальти был, да
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Ответ Александр Жердин
Опорофинился Безбородов в своём стремлении стать судьёй не из Петербурга.
Тут, кажется нужно принудительное, медицинское вмешательство.
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