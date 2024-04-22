Анчелотти о недовольстве Винисиуса заменой в класико: «Он хотел остаться на поле, но «Реалу» нужны были свежие ноги»
Карло Анчелотти высказался о недовольстве Винисиуса заменой в игре с «Барсой» (3:2).
Вингер «Реала» покинул поле на 82-й минуте.
– Винисиус жаловался, когда его меняли…
– Ему это не понравилось, он хотел остаться на поле. Игроки атаки прилагали огромные усилия, учитывая, что было на «Этихаде» (дополнительное время и серия пенальти – прим. Sports). Мы просим их обороняться, работать на команду, они очень быстры и всегда атакуют глубоко. Они изрядно утомились.
Я понимаю, что он хотел продолжать играть, но нам нужны были свежие ноги, – сказал сказал главный тренер «Реала».
Нет, конечно, это не выдающееся выступление Ямаля, но тоже ничего..
Спокойно оформил 1+1 и мог ещё забить своей любимой команде)
Понятно, что все устали и все хотят играть по максимуму все равно, но если ты хочешь остаться то будь любезен, вон тот же Джуд через силу рывки делал, потому что понимал, что сейчас не тот матч где можно постоять