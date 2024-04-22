Анчелотти о недовольстве Винисиуса заменой в класико: «Он хотел остаться на поле, но «Реалу» нужны были свежие ноги» 

Карло Анчелотти высказался о недовольстве Винисиуса заменой в игре с «Барсой» (3:2).

Вингер « » покинул поле на 82-й минуте.

– жаловался, когда его меняли…

– Ему это не понравилось, он хотел остаться на поле. Игроки атаки прилагали огромные усилия, учитывая, что было на «Этихаде» (дополнительное время и серия пенальти – прим. Sports). Мы просим их обороняться, работать на команду, они очень быстры и всегда атакуют глубоко. Они изрядно утомились.

Я понимаю, что он хотел продолжать играть, но нам нужны были свежие ноги, – сказал сказал главный тренер «Реала».