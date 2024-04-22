Анчелотти о недовольстве Винисиуса заменой в класико: «Он хотел остаться на поле, но «Реалу» нужны были свежие ноги» 

Теги Карло Анчелотти Барселона Реал Мадрид Ла Лига Винисиус Жуниор Класико Футбол

Карло Анчелотти высказался о недовольстве Винисиуса заменой в игре с «Барсой» (3:2).

Вингер «Реала» покинул поле на 82-й минуте.

Винисиус жаловался, когда его меняли…

– Ему это не понравилось, он хотел остаться на поле. Игроки атаки прилагали огромные усилия, учитывая, что было на «Этихаде» (дополнительное время и серия пенальти – прим. Sports). Мы просим их обороняться, работать на команду, они очень быстры и всегда атакуют глубоко. Они изрядно утомились.

Я понимаю, что он хотел продолжать играть, но нам нужны были свежие ноги, – сказал сказал главный тренер «Реала».

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18 комментариев
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Вини провел хороший матч, несмотря на свои тупые решения в паре моментов.. Набрал с Барсой уже дежурные для себя 1+1, посадил на жёлтую Кунде.. И все это из кармана Араухо..

Нет, конечно, это не выдающееся выступление Ямаля, но тоже ничего..
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-13
+46
Понятно его недовольство
Спокойно оформил 1+1 и мог ещё забить своей любимой команде)
+35
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+31
Ответ Александр Белоусов
Комментарий скрыт
Гола не было по мнению французского Canal+, испанского Relevo и катарского beIN Sports и их анализа. Гол был только по мнению секты бчк и каталонских СМИ и то не всех.
+25
-3
+22
Замена сработала! Было видно что устал, назад еле возвращался. Ну и при 3 голе на мест Винисиуса оказался Джуд
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Ответ войд
Понятно его недовольство Спокойно оформил 1+1 и мог ещё забить своей любимой команде)
Но Карло прав. Он устал. В атаке ещё возможно мог что нибудь создать, но в обороне уже был не помощник
+16
0
+16
Невероятна самоотдача всех игроков в этот вечер, молодцы. Вини сделал за 9 минут до этого важнейший гол, его недовольство понятно, но решение Анчелотти сработало и я думаю, что он его принял в итоге и остыл.
+13
-3
+10
Ответ Real_v_dushe
Невероятна самоотдача всех игроков в этот вечер, молодцы. Вини сделал за 9 минут до этого важнейший гол, его недовольство понятно, но решение Анчелотти сработало и я думаю, что он его принял в итоге и остыл.
да, Реал просто космос!
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как бы не было, Браим вышел и сделал гол. Впечатляющий игрок. не уверен, что с Вини смогли бы забить, было видно что устал
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Не понятна реакция Вини, когда ему Лунин закинул он еле добежал и после эпизода остался там у трибуны, на это даже Джуд указал показывая: Либо возвращался либо меняйся

Понятно, что все устали и все хотят играть по максимуму все равно, но если ты хочешь остаться то будь любезен, вон тот же Джуд через силу рывки делал, потому что понимал, что сейчас не тот матч где можно постоять
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Анчелоти был прав ,что заменил его,левый фланг прекрасно работал до конца игры
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Если Винни не хотел меняться - надо было больше бегать. Что такое прессинг - бразил в этом матче почти забыл. Понимаю что тяжело после матча с Сити, но тот же Джуд прессовал и отбирал куда бодрее.
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сколько явных моментов прос₽ал
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Ответ Gadja05
Надо было менять сото Градо, под конец видно как испанец запыхался и в ворота Барсы добил беллингем а не он
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