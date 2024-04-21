Винисиус станцевал перед трибунами после гола «Барсе» с пенальти, поцеловал эмблему «Реала» и похлопал по ней

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига болельщики Сантьяго Бернабеу Лукас Васкес Винисиус Жуниор Класико Пау Кубарси Футбол

Винисиус Жуниор станцевал после гола в класико.

«Реал» принимает «Барселону» в матче 32-го тура Ла Лиги.

Вингер «Реала» сравнял счет на 18-й минуте матча, реализовав пенальти после фола Пау Кубарси на Лукасе Васкесе. Празднуя гол, Винисиус подбежал к трибунам «Сантьяго Бернабеу», указывая на эмблему «Реала» на футболке и поцеловав ее. Затем он совершил несколько танцевальных движений, переступая из стороны в сторону и помахивая перед собой руками. После этого футболист похлопал по эмблеме клуба.

Sports ведет текстовую онлайн-трансляцию матча (1:1, перерыв).

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82 комментария
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Отлично,держите в курсе
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Вы это реально отдельной новостью подали? Мне не показалось же?
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Профессионально упал Васкес. Актер 🔥
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Ответ Арсен Талант-Уулу
Профессионально упал Васкес. Актер 🔥
Васкес редкостный актер. Его нырок в матче с Ювентусом вошел в историю
+49
-31
+18
Ответ Арсен Талант-Уулу
Профессионально упал Васкес. Актер 🔥
эх как же горит
+44
-28
+16
Как побеждать этот реал? Барса забила 2 гола, один просто так отменили
Игрок реала просто падает в штрафной, держи пенальти реал
Срывайте атаки реал, жк мы просто давать не будем
Играть грубо на грани фола можно только Реалу, Барселоне нельзя
+33
-19
+14
Ого ! Ничего себе ! Возьмите меня на работу, я могу 50 таких новостей в день писать !
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+13
Ответ Hella black
Отлично,держите в курсе
Ага, обычное празднование гола но нужны комментарии.
+13
-3
+10
Ответ Musashi Miyamoto
Васкес редкостный актер. Его нырок в матче с Ювентусом вошел в историю
Нырок ? Серьезно? Бенатия его всем телом снёс, попутно толкая в спину
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Вообще-то после того, как похлопал по эмблеме, он развернулся и пошёл к центру поля. Почему новость не до конца подаёте?
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Как может в одном игроке умещаться такой талант приковывающий внимание зрителя , и такой говеный характер и поведение. Вроде с игры кайфуешь а поведение все перечеркивает
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Ответ Евгений Орлов
Как побеждать этот реал? Барса забила 2 гола, один просто так отменили Игрок реала просто падает в штрафной, держи пенальти реал Срывайте атаки реал, жк мы просто давать не будем Играть грубо на грани фола можно только Реалу, Барселоне нельзя
Обычная игра Реала 🤷‍♂️
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Обычное демонстративное поведение, характерное для высших приматов. Чему тут удивляться?
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+6
Ответ OopsIDidItAgain
Очень интересный опыт поставили зоологи с обезьянами, живущими на островах. Их всех подкармливали чищенными бананами, кидая их на песок. Но есть бананы с песком то ещё удовольствие, Тогда одну особь обучили мыть банан перед едой. Она потихоньку начала обучать своих соплеменников на острове этому навыку, и когда количество продвинутых обезьян одстигло сотни 💯,произошло чюдо! Популяции обезьян с других островов тоже начали мыть бананы, хотя их никто не учил этому!
Они просто в инсте подписаны на канал лайф хак от тех обезьян.
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А попу при этом не почесал?) В носу не поковырял?)
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Круто! Вот это я понимаю Новость с большой буквы! Столько аналитики, и в такой лаконичной подаче!!!
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А ведь вместо танца должна была быть жк Васкесу за откровенную имитацию фола в стиле Букайо Сака, но реф даже пенку не отменил. Цирк.
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А потом ноет, что кругом расисты и его бедного унижают и оскорбляют.
Хотя самому, давно уже должны дать и штраф и дискву, за постоянные провокации и неуважение как к соперникам, так и к их болельщикам.
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И что? )
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Ответ Хасбулат Махаев
Вы это реально отдельной новостью подали? Мне не показалось же?
Ну это Анька Сунцова. Не зря получает 170к в месяц.
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Винисиус станцевал перед трибунами после гола «Барсе» с левейшего пенальти.

Вот такой заголовок должен быть.
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В кино ему надо.... Актёрище!
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С таким админресурсом за спиной, почему бы не станцевать
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животное из Южной Америки с Амазонки 8 букв
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Ответ adequat thinker
Как может в одном игроке умещаться такой талант приковывающий внимание зрителя , и такой говеный характер и поведение. Вроде с игры кайфуешь а поведение все перечеркивает
Не знаю от чего там кайфовать? Два рывка за игру?
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Винисиус надеялся что ему за эти действия дадут в обмен кроссовки, но никто не понял
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Ответ инна витенберг
Африканские корни берут свое
Ох слышал бы это Винисиус, вопли бы достигли небес)
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Фиг пойми был пенальти или нет. Стараюсь рассуждать правильно. На ЧМ 22 Ливакович так же стоял и сбил Альвареса. Был пенальти и как-то не было сомнений. Здесь схожая ситуация, но Кубарси не поднимал ногу, оставил без движения, и вдобавок отвернулся, то есть вроде как не действовал намеренно. С одной стороны естественно пенальти, но в эпоху вар хотелось чтобы судья посмотрел повтор. P.s. есть ощущение что судья судить с уклоном в одну сторону. Только лишь так показалось))
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Ответ Арсен Талант-Уулу
Профессионально упал Васкес. Актер 🔥
ахаха. нойте дальше,а Реал -чемпион.
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Ответ Musashi Miyamoto
Васкес редкостный актер. Его нырок в матче с Ювентусом вошел в историю
Нырок в матче с Ювентусом😂😂😂
Все ещё есть последователи "мусорного бака вместо сердца", хотя 2024))

Да-да, на последних минутах можно фолить сколько хочешь, судья не должен свистеть, ведь дух футбола, важный матч и баблабла

Upd. Фанат Барсы, а не Юве, оказывается)) вопросов нет, т. к при истериках Лапорты и Хави трезво на судейство не могут смотреть)
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