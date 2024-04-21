Винисиус станцевал перед трибунами после гола «Барсе» с пенальти, поцеловал эмблему «Реала» и похлопал по ней
Винисиус Жуниор станцевал после гола в класико.
«Реал» принимает «Барселону» в матче 32-го тура Ла Лиги.
Вингер «Реала» сравнял счет на 18-й минуте матча, реализовав пенальти после фола Пау Кубарси на Лукасе Васкесе. Празднуя гол, Винисиус подбежал к трибунам «Сантьяго Бернабеу», указывая на эмблему «Реала» на футболке и поцеловав ее. Затем он совершил несколько танцевальных движений, переступая из стороны в сторону и помахивая перед собой руками. После этого футболист похлопал по эмблеме клуба.
Sports ведет текстовую онлайн-трансляцию матча (1:1, перерыв).
Игрок реала просто падает в штрафной, держи пенальти реал
Срывайте атаки реал, жк мы просто давать не будем
Играть грубо на грани фола можно только Реалу, Барселоне нельзя
Хотя самому, давно уже должны дать и штраф и дискву, за постоянные провокации и неуважение как к соперникам, так и к их болельщикам.
Вот такой заголовок должен быть.
Все ещё есть последователи "мусорного бака вместо сердца", хотя 2024))
Да-да, на последних минутах можно фолить сколько хочешь, судья не должен свистеть, ведь дух футбола, важный матч и баблабла
Upd. Фанат Барсы, а не Юве, оказывается)) вопросов нет, т. к при истериках Лапорты и Хави трезво на судейство не могут смотреть)