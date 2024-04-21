Винисиус станцевал перед трибунами после гола «Барсе» с пенальти, поцеловал эмблему «Реала» и похлопал по ней

Винисиус Жуниор станцевал после гола в класико.

«Реал» принимает «Барселону» в матче 32-го тура .

Вингер « » сравнял счет на 18-й минуте матча, реализовав пенальти после фола на . Празднуя гол, подбежал к трибунам «Сантьяго Бернабеу», указывая на эмблему «Реала» на футболке и поцеловав ее. Затем он совершил несколько танцевальных движений, переступая из стороны в сторону и помахивая перед собой руками. После этого футболист похлопал по эмблеме клуба.

Sports ведет текстовую онлайн-трансляцию матча (1:1, перерыв).