Анчелотти о 3:2 с «Барселоной»: «Чемпионство стало намного ближе. «Реалу» дважды пришлось отыгрываться, и из последних сил мы забили победный гол. Тяжелая, но незабываемая неделя»
Карло Анчелотти доволен победой «Реала» над «Барселоной» (3:2).
«Это был равный матч, борьба шла на равных, мы встречались с соперником, который приложил все усилия для того, чтобы постараться вернуть интригу в чемпионат. Нам удавалось хорошо справляться с различными ситуациями. Дважды нам пришлось отыгрываться, и мы смогли это сделать. И из последних сил, использовав последнюю каплю энергии, которая у нас осталась на этой неделе, мы сумели забить победный мяч, и это незабываемо.
Я горжусь командой, она провела два очень тяжелых матча. Мы отлично с ними справились и теперь счастливы. Теперь нужно подготовиться к финальной части сезона. Мы в хорошем положении, в нас много желания и энтузиазма, а на «Бернабеу» мы играем в прекрасной атмосфере. Верю, что вместе мы добьемся чего-то позитивного в этом сезоне.
Чемпионство стало намного ближе. Давайте продолжать в том же духе. Теперь нужно отдохнуть, потому что неделя получилась тяжелой, но незабываемой», – сказал главный тренер «Реала».
Реалу как-то гол Бэйла не засчитали
Из-за того что он мешал Альбе выпрыгнуть.
Сото Граде забил 3 мяча в ворота барсы, вот же черт)
Хлопнуть два ватоката за три дня мог только хозяин этих клубов)
Одного не понял - признания Ямала игроком матча при таком Васкесе. Но это уже частное, и оно вытекает из общего - того самого равенства по игре.
Теперь за Ла Лигу спокойнее - надеюсь, в ближайших играх будет ротация. Те же Васкес, Фран и Браим заслужили больше минут.