Анчелотти о 3:2 с «Барселоной»: «Чемпионство стало намного ближе. «Реалу» дважды пришлось отыгрываться, и из последних сил мы забили победный гол. Тяжелая, но незабываемая неделя»

Карло Анчелотти доволен победой «Реала» над «Барселоной» (3:2).

«Это был равный матч, борьба шла на равных, мы встречались с соперником, который приложил все усилия для того, чтобы постараться вернуть интригу в чемпионат. Нам удавалось хорошо справляться с различными ситуациями. Дважды нам пришлось отыгрываться, и мы смогли это сделать. И из последних сил, использовав последнюю каплю энергии, которая у нас осталась на этой неделе, мы сумели забить победный мяч, и это незабываемо.

Я горжусь командой, она провела два очень тяжелых матча. Мы отлично с ними справились и теперь счастливы. Теперь нужно подготовиться к финальной части сезона. Мы в хорошем положении, в нас много желания и энтузиазма, а на «Бернабеу» мы играем в прекрасной атмосфере. Верю, что вместе мы добьемся чего-то позитивного в этом сезоне.

Чемпионство стало намного ближе. Давайте продолжать в том же духе. Теперь нужно отдохнуть, потому что неделя получилась тяжелой, но незабываемой», – сказал главный тренер « ».