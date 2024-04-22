Анчелотти о 3:2 с «Барселоной»: «Чемпионство стало намного ближе. «Реалу» дважды пришлось отыгрываться, и из последних сил мы забили победный гол. Тяжелая, но незабываемая неделя»

Теги Карло Анчелотти Барселона Реал Мадрид Ла Лига Сантьяго Бернабеу Класико Футбол

Карло Анчелотти доволен победой «Реала» над «Барселоной» (3:2).

«Это был равный матч, борьба шла на равных, мы встречались с соперником, который приложил все усилия для того, чтобы постараться вернуть интригу в чемпионат. Нам удавалось хорошо справляться с различными ситуациями. Дважды нам пришлось отыгрываться, и мы смогли это сделать. И из последних сил, использовав последнюю каплю энергии, которая у нас осталась на этой неделе, мы сумели забить победный мяч, и это незабываемо.

Я горжусь командой, она провела два очень тяжелых матча. Мы отлично с ними справились и теперь счастливы. Теперь нужно подготовиться к финальной части сезона. Мы в хорошем положении, в нас много желания и энтузиазма, а на «Бернабеу» мы играем в прекрасной атмосфере. Верю, что вместе мы добьемся чего-то позитивного в этом сезоне.

Чемпионство стало намного ближе. Давайте продолжать в том же духе. Теперь нужно отдохнуть, потому что неделя получилась тяжелой, но незабываемой», – сказал главный тренер «Реала».

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44 комментария
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Катерина, Ригоберка, Климов затаились и злобно всех минусят 😂
+55
-3
+52
Какие разные интервью профессионала Карло и нытика Хави.
+31
-4
+27
Фирменная четверка для Чапи 🤣🤣🤣
+15
-3
+12
Замены Анчелотти сыграли очень важную роль в концовке матча. Чего не скажешь о заменах Хави. Переиграл старина Карло на классе)
+13
-2
+11
Ответ Yobo
Катерина, Ригоберка, Климов затаились и злобно всех минусят 😂
А что им еще остается этим озлобленным фр икам
+12
-2
+10
Ответ Yobo
Катерина, Ригоберка, Климов затаились и злобно всех минусят 😂
Ригоберка до сегодня заблокирован. Как же он обрадуется
+8
0
+8
Да уставший Реал и то победил на классе
+8
-1
+7
Ответ meringue
Какие разные интервью профессионала Карло и нытика Хави.
И это Анчелотти ничего не сказал про первый гол Барсы
Реалу как-то гол Бэйла не засчитали
Из-за того что он мешал Альбе выпрыгнуть.
+8
-1
+7
Ответ Всем мир
Замены Анчелотти сыграли очень важную роль в концовке матча. Чего не скажешь о заменах Хави. Переиграл старина Карло на классе)
Мне кажется, тут уже не класс, а уже чисто магия Карло и выстроенная им какая-то чудо-модель. Кого ни выпустит, кого в оборону ни поставит - все отработают и отбегают и за себя и за другого парня. Поражаюсь, как Мадрид и благодаря и вопреки иногда как танк прёт)
+5
-1
+4
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Мне кажется, тут уже не класс, а уже чисто магия Карло и выстроенная им какая-то чудо-модель. Кого ни выпустит, кого в оборону ни поставит - все отработают и отбегают и за себя и за другого парня. Поражаюсь, как Мадрид и благодаря и вопреки иногда как танк прёт)
Тоже верно. В кого превратился сегодня тот же Васкес? Как это работает? Удивительно, согласен
+4
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+4
Ответ ScaRy_Clown
Комментарий скрыт
А че не 0:5?))

Сото Граде забил 3 мяча в ворота барсы, вот же черт)
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+3
Ответ Cruel Snake
Ригоберка до сегодня заблокирован. Как же он обрадуется
Так он здесь модератор, после гола Белингема сам себя заблокировал
+2
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+2
Ответ Yobo
Катерина, Ригоберка, Климов затаились и злобно всех минусят 😂
Ты что их уже целую неделю не видать молюсь что бы были живы 🤣, наверняка ноют сидят как большинство фанов барсы сейчас 🤣
+2
0
+2
Неделя 🔥для Мадрида. И прозвище Барселоны для них. Факт
+2
0
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👑
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Ответ Yobo
Катерина, Ригоберка, Климов затаились и злобно всех минусят 😂
котерина 🐒 🐓🐒
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Шикарная неделя,согласен
Хлопнуть два ватоката за три дня мог только хозяин этих клубов)
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Как же прекрасно складывается всё у Реала и как печально у Барсы.
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Все же Хави должен принять пример у Анчелотти/Гвардиолы как профессионально дать интервью, он че-то слишком эмоциальный
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Ответ Всем мир
Замены Анчелотти сыграли очень важную роль в концовке матча. Чего не скажешь о заменах Хави. Переиграл старина Карло на классе)
Эти замены прям напрашивались. И кстати он опоздал заменами минут 15. Родриго сразу после первого тайма смело можно было менять на Хоселу. Выпустить Милитау вместо Крооса и передвинуть Тчуамени в центр поля. И плюс выпустить Франа Гарсию чтобы расширить левый фланг.
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Ответ meringue
Какие разные интервью профессионала Карло и нытика Хави.
Хави молодой и горячий и не понимает, что такие речи оправдывают команду и футболисты, тем более молодые, начинают жалеть себя. А Карло, как психолог, очень крут, сказал, то что нужно после такой победы. После такого у Барсы - 20% от потенциала команды, у Реала + 20%.
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Папа Карло батя!
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Ответ Всем мир
Тоже верно. В кого превратился сегодня тот же Васкес? Как это работает? Удивительно, согласен
Не удивлюсь, что даже если Карло напьется, и по приколу кого из молодёжки выпустит, тот тоже банку положит...ааа ... Стоп ... Там же уже один выходил и забил🤣
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Ответ ScaRy_Clown
Комментарий скрыт
В вашем никнейме первое слово лишнее
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Ответ Всеволод Бобров
Барса выносила реал 5:0
(с) Хави
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🤨👏👏
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Ответ Эрнандес Эрнандес
👑
Hala Madrid!!!
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Сегодня было эпично!
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Не могу выбрать по степени мерзости между Барселоной, Манч Сити, Уралом, Факелом!
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Моментов было много в обе стороны. Реал выглядел уставшим, даже Камавинга проигрывал дуэли. Никакого "на классе" не было, горячие головы в комментариях - успокойтесь, пожалуйста. Реал дожал до конца, но и ничья по такой игре нормально бы смотрелась.

Одного не понял - признания Ямала игроком матча при таком Васкесе. Но это уже частное, и оно вытекает из общего - того самого равенства по игре.

Теперь за Ла Лигу спокойнее - надеюсь, в ближайших играх будет ротация. Те же Васкес, Фран и Браим заслужили больше минут.
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