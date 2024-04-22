Модрич после 3:2 с «Барсой»: «Все не случайно – «Реал» никогда не сдается. Эта победа приближает нас к титулу, осталось совсем немного»
Лука Модрич поделился эмоциями после победы «Реала» в класико.
В 32-м туре Ла Лиги «Реал» обыграл «Барселону» (3:2) благодаря голу Джуда Беллингема на 91-й минуте. По ходу игры мадридский клуб дважды уступал в счете.
– Это потрясающе. Эта победа приближает нас к цели, к [титулу] Ла Лиги. Отличный вечер, прекрасная игра команды. Мы никогда не сдаемся. Мы дважды уступали в счете, но продолжали настаивать, оказывать давление и в конце концов снова и снова отыгрывались. Отличный вечер, как и многие другие на «Бернабеу».
– Что позволяет команде [отыгрываться] так часто и в таких важных матчах?
– Кроме необходимого качества, это вера и невероятный характер, ведь все это не случайно. И с такой поддержкой, как сегодня, все становится проще.
– Что вы чувствовали в конце, когда трибуны «Бернабеу» праздновали победу?
– Это невероятно. Мы были очень рады и благодарны болельщикам. Они создали потрясающую атмосферу. Мы находимся там, где хотим быть, [лидируем] с отрывом в 11 очков, и нам остается совсем немного до победы в Лиге.
Мы вышли на поле после тяжелого матча [против «Манчестер Сити»] – 120 минут, изматывающих физически и морально. Но мы еще раз доказали, что у команды все в порядке с физической формой и настроем. Надо идти до конца, – сказал полузащитник «Реала» в интервью клубному телевидению.
Скорее было видно, что они на спокухе играют и не парятся, понимая, что в любой момент могут включить режим берсерка и раскатать региональных.
Дед даёт огня! Выходит на весь матч. И просто жгет! Оооочень грустно что его время в Мадриде подходит к концу 😔
Если бы не два рандомных гола от Барселоны, то был бы лютый разгром. Реал после игры с праймовым Манчестер Сити на расслабоне выиграл каталонский средняк
Беллингем будущее Реала, думаю ему сто процентов достанется ЗМ в этом году 🤘