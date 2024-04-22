Модрич после 3:2 с «Барсой»: «Все не случайно – «Реал» никогда не сдается. Эта победа приближает нас к титулу, осталось совсем немного»

Лука Модрич поделился эмоциями после победы «Реала» в класико.

В 32-м туре « » обыграл «Барселону» (3:2) благодаря голу Джуда Беллингема на 91-й минуте. По ходу игры мадридский клуб дважды уступал в счете.

– Это потрясающе. Эта победа приближает нас к цели, к [титулу] Ла Лиги. Отличный вечер, прекрасная игра команды. Мы никогда не сдаемся. Мы дважды уступали в счете, но продолжали настаивать, оказывать давление и в конце концов снова и снова отыгрывались. Отличный вечер, как и многие другие на « ».

– Что позволяет команде [отыгрываться] так часто и в таких важных матчах?

– Кроме необходимого качества, это вера и невероятный характер, ведь все это не случайно. И с такой поддержкой, как сегодня, все становится проще.

– Что вы чувствовали в конце, когда трибуны «Бернабеу» праздновали победу?

– Это невероятно. Мы были очень рады и благодарны болельщикам. Они создали потрясающую атмосферу. Мы находимся там, где хотим быть, [лидируем] с отрывом в 11 очков, и нам остается совсем немного до победы в Лиге.

Мы вышли на поле после тяжелого матча [против «Манчестер Сити»] – 120 минут, изматывающих физически и морально. Но мы еще раз доказали, что у команды все в порядке с физической формой и настроем. Надо идти до конца, – сказал полузащитник «Реала» в интервью клубному телевидению.