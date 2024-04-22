Модрич после 3:2 с «Барсой»: «Все не случайно – «Реал» никогда не сдается. Эта победа приближает нас к титулу, осталось совсем немного»

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига Лука Модрич Сантьяго Бернабеу Класико Футбол

Лука Модрич поделился эмоциями после победы «Реала» в класико.

В 32-м туре Ла Лиги «Реал» обыграл «Барселону» (3:2) благодаря голу Джуда Беллингема на 91-й минуте. По ходу игры мадридский клуб дважды уступал в счете.

– Это потрясающе. Эта победа приближает нас к цели, к [титулу] Ла Лиги. Отличный вечер, прекрасная игра команды. Мы никогда не сдаемся. Мы дважды уступали в счете, но продолжали настаивать, оказывать давление и в конце концов снова и снова отыгрывались. Отличный вечер, как и многие другие на «Бернабеу».

– Что позволяет команде [отыгрываться] так часто и в таких важных матчах?

– Кроме необходимого качества, это вера и невероятный характер, ведь все это не случайно. И с такой поддержкой, как сегодня, все становится проще.

– Что вы чувствовали в конце, когда трибуны «Бернабеу» праздновали победу?

– Это невероятно. Мы были очень рады и благодарны болельщикам. Они создали потрясающую атмосферу. Мы находимся там, где хотим быть, [лидируем] с отрывом в 11 очков, и нам остается совсем немного до победы в Лиге.

Мы вышли на поле после тяжелого матча [против «Манчестер Сити»] – 120 минут, изматывающих физически и морально. Но мы еще раз доказали, что у команды все в порядке с физической формой и настроем. Надо идти до конца, – сказал полузащитник «Реала» в интервью клубному телевидению.

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31 комментарий
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Реал настолько легко отыгрывался. Если бы захотели, то и 4-5 голов могли забить.
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+22
В свои 38 бегает спокойно по 90 минут. Вообще монстр
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+16
Ответ Роман
Реал настолько легко отыгрывался. Если бы захотели, то и 4-5 голов могли забить.
Да,играть по-настоящему начинали только после пропущенных. Заметно экономили силы.
+11
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+11
Было видно что команда подсевшая физически, но как всегда выгрызли победу на моральных качествах, браво Реал.
+8
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Ответ meringue
Было видно что команда подсевшая физически, но как всегда выгрызли победу на моральных качествах, браво Реал.
Да не было этого видно, в конце носились просто как угорелые.
Скорее было видно, что они на спокухе играют и не парятся, понимая, что в любой момент могут включить режим берсерка и раскатать региональных.
+8
-1
+7
После 120 минут против одной из сильнейших команд мира,Модрич и Ко выходят и просто на классе деклассируют бчк,браво команда👏
+11
-5
+6
Ответ Владимир Маньков
Лука наиграл как минимум на 2 ЖК, но получил одну, да и то в конце. Всем бы такую возможность бороться!
ну у Гави она по дэфолту в каждом матче
+6
-1
+5
Реал никогда не сдается - это главная особенность величайшего клуба на планете.
+6
-2
+4
Ответ ХавиГави_Паратрупер
А зачем Реалу напрягаться? Тылы надёжно прикрыты😉 https://vk.com/video-190570310_456240245?access_key=cab17e1a0774f749ed
и что эти кадры доказывают? на них проекция не покинула линию ни разу
+7
-3
+4
Реалу осталось набрать 7 очков в 6 играх чтобы оформить чемпионство!!!!
+4
-1
+3
Ответ ХавиГави_Паратрупер
А зачем Реалу напрягаться? Тылы надёжно прикрыты😉 https://vk.com/video-190570310_456240245?access_key=cab17e1a0774f749ed
Лёд, лёд и мази😂уже в оф сторе спотифай арены пора продавать
+3
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Ответ igorkruglov
ну у Гави она по дэфолту в каждом матче
причем тут Гави? речь идет о Луке Модриче и именно про этот матч)))) 😂😂😂😂
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Ответ Иван Баланар
Да не было этого видно, в конце носились просто как угорелые. Скорее было видно, что они на спокухе играют и не парятся, понимая, что в любой момент могут включить режим берсерка и раскатать региональных.
после такого изнурительного матча с Сити, не думаю что это так. Посмотри на Камавингу, в нормальном физическом состоянии он бы съел Ямала.
+2
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Какие вопросы? Продить контракт с Лукой и повысить зп!
+2
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Крутой 😎! Маэстро 👏
Дед даёт огня! Выходит на весь матч. И просто жгет! Оооочень грустно что его время в Мадриде подходит к концу 😔
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Ответ igorkruglov
ну у Гави она по дэфолту в каждом матче
Ну это другое)
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С ПОБЕДОЙ!
Если бы не два рандомных гола от Барселоны, то был бы лютый разгром. Реал после игры с праймовым Манчестер Сити на расслабоне выиграл каталонский средняк

Беллингем будущее Реала, думаю ему сто процентов достанется ЗМ в этом году 🤘
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Ответ Abbos Turdiev
причем тут Гави? речь идет о Луке Модриче и именно про этот матч)))) 😂😂😂😂
ну человек сказал, что все бы хотели иметь такую возможность бороться, я привел в пример футболиста, у которого она есть в каждом матче, просто, наверное, надо было побольше смайлов поставить, без них ты смысл не уловил
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Ответ igorkruglov
ну у Гави она по дэфолту в каждом матче
Казалось бы, причем здесь Гави и этот матч? Фанатская логика беспощадна. Ну а определения по типу "в каждом матче", "всегда" и т.п. вообще великолепны!
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Да, только вот тебя к 60 на поле из-за красной быть не должно было
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Мадридский судейка не дал несколько желтых ему сегодня
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Бред сивой лошади
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Ответ xQcoW
В свои 38 бегает спокойно по 90 минут. Вообще монстр
Секрет прост. Он ест окрошку
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почему не дали КК носатому?весь матч только фолил псевдобладатель ЗМ.
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Ответ meringue
после такого изнурительного матча с Сити, не думаю что это так. Посмотри на Камавингу, в нормальном физическом состоянии он бы съел Ямала.
так он и так его съел. хз о какой там мифической игре ямаля говорят. Пару навесов сделал и всё.
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Ответ сларк
С ПОБЕДОЙ! Если бы не два рандомных гола от Барселоны, то был бы лютый разгром. Реал после игры с праймовым Манчестер Сити на расслабоне выиграл каталонский средняк Беллингем будущее Реала, думаю ему сто процентов достанется ЗМ в этом году 🤘
Нужно подождать кто выиграет ЛЧ(может и ПСЖ с Мбапе) + ЧЕ
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Ответ Владимир Маньков
Казалось бы, причем здесь Гави и этот матч? Фанатская логика беспощадна. Ну а определения по типу "в каждом матче", "всегда" и т.п. вообще великолепны!
ну ты же не написал, что всем бы именно в этом матче иметь такую возможность, а вообще про возможность, вот я грешным делом и подумал, что ты забыл про одного паренька, прости, ради Бога, тебе и так не сладко
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Ответ igorkruglov
ну ты же не написал, что всем бы именно в этом матче иметь такую возможность, а вообще про возможность, вот я грешным делом и подумал, что ты забыл про одного паренька, прости, ради Бога, тебе и так не сладко
Сейчас бы расстраиваться за результаты команд, к которым я не имею никакого прямого отношения. Матч испорчен судейскими решениями - вот, что жаль...
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Ответ Владимир Маньков
Сейчас бы расстраиваться за результаты команд, к которым я не имею никакого прямого отношения. Матч испорчен судейскими решениями - вот, что жаль...
ну мне так не показалось, но переубеждать тебя не буду, каждый все равно останется при своем мнении
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