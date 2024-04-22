У «Реала» 3 победы в 3 матчах с «Барсой» – лучший результат с сезона-1935/36

«Реал» выиграл 3 из 3 матчей против «Барселоны» в нынешнем сезоне.

Сегодня мадридцы одержали победу в класико (3:2) в 32-м туре . Ранее « » обыграл «Барселону» в 1-м круге чемпионата (2:1) и в финале Суперкубка Испании (4:1).

«Реал» повторил лучший результат по количеству побед в класико в своей истории – до этого мадридский клуб одержал 3 победы над «Барселоной» в сезоне-1935/36.

За 6 туров до завершения Ла Лиги «Реал» лидирует в турнирной таблице, оторвавшись от «Барсы» на 11 очков.