У «Реала» 3 победы в 3 матчах с «Барсой» – лучший результат с сезона-1935/36

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига Суперкубок Испании рекорды Класико Футбол

«Реал» выиграл 3 из 3 матчей против «Барселоны» в нынешнем сезоне.

Сегодня мадридцы одержали победу в класико (3:2) в 32-м туре Ла Лиги. Ранее «Реал» обыграл «Барселону» в 1-м круге чемпионата (2:1) и в финале Суперкубка Испании (4:1).

«Реал» повторил лучший результат по количеству побед в класико в своей истории – до этого мадридский клуб одержал 3 победы над «Барселоной» в сезоне-1935/36.

За 6 туров до завершения Ла Лиги «Реал» лидирует в турнирной таблице, оторвавшись от «Барсы» на 11 очков.

38 комментариев
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Ямаль самый молодой игрок, проигравший два Классико подряд
+74
-6
+68
Как Васкес не получил мвп?))) надо было через себя от бровки забить парочку?
+43
-1
+42
Ответ takehiko
Ямаль самый молодой игрок, проигравший два Классико подряд
Пока он в новостях орал, что гол забьет.
Васкес показывает это на поле.
+32
-4
+28
И это Реал перед сезоном потерял Бензема, который был главным лицом клуба в атаке на протяжении нескольких сезонов. Думаю мало кто ожидал, что такие юные Винисиус, Родриго и Беллингем так хорошо сыграются
+13
-1
+12
Поздравляю Мадрид с победой в чемпионате!!!
- Hala Madrid
+14
-2
+12
0:4
1:2
4:1
3:2

Красота :))

Фермин после гола (1:2) побежал к трибунам и в максимально ЧСВ-шной манере начал праздновать

Помнится Месси также праздновал в 2017 - в итоге Реал выиграл Ла Лигу, а на Камп Ноу в Суперкубке Роналду с Асенсио сделали 1:2 и 1:3 и утёрли нос ЧСВ
+15
-5
+10
Кто-то хочет вернуть 2007,а Реал возвращает 1935/1936
+7
0
+7
Ответ Ilya Chistyakov
Как Васкес не получил мвп?))) надо было через себя от бровки забить парочку?
Надо быть игроком барсы,иначе никак
+12
-5
+7
Ответ Бенисио Дель Пьеро
И это Реал перед сезоном потерял Бензема, который был главным лицом клуба в атаке на протяжении нескольких сезонов. Думаю мало кто ожидал, что такие юные Винисиус, Родриго и Беллингем так хорошо сыграются
Это тренерский гений Анчелотти. Безболезненно перестроился.
+9
-3
+6
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Эм,а кому дали, если Беллингему то ладно, но неужели опять танцору? Оо
Ямалю:)))
+6
0
+6
Ответ takehiko
Ямаль самый молодой игрок, проигравший два Классико подряд
Три за сезон
+4
0
+4
В Каталонии предусмотрительно не показывали матч по тв, а вели радио-эфир.

Итоговый счёт 1-3 в пользу Барсы, с победным от Ямаля.
+4
-1
+3
Спортс прекрати глумиться
+3
0
+3
Ответ Багамка Москва
0:4 1:2 4:1 3:2 Красота :)) Фермин после гола (1:2) побежал к трибунам и в максимально ЧСВ-шной манере начал праздновать Помнится Месси также праздновал в 2017 - в итоге Реал выиграл Ла Лигу, а на Камп Ноу в Суперкубке Роналду с Асенсио сделали 1:2 и 1:3 и утёрли нос ЧСВ
У них там видимо со школы детской комплекты к Мадриду.Видимо это то самое знаменитое ДНК Барсы
Жаль его лицо не показали после поражения и когда Беллингем забил на 90 минуте
+5
-2
+3
Ответ takehiko
Ямаль самый молодой игрок, проигравший два Классико подряд
И это в 16 лет . Страшно представить , что будет в 20 лет
+3
0
+3
Папа Карло показал мастер класс...
+5
-2
+3
Ответ Homelander_666
Ямалю:)))
Ржу))) Хорошо хоть не Месси или КриРо)
+2
0
+2
Ответ Ilya Chistyakov
Как Васкес не получил мвп?))) надо было через себя от бровки забить парочку?
У него ДНК не барселоновское
+2
0
+2
Всех с победой! Васкес сегодня затмил всех! Что за монстр! Абсолютный реальный мвп матча!
+2
0
+2
Великолепно, а скоро ещё Мбаппе подъедет. Hala Madrid!
+2
-1
+1
Анчелотти на классе.
+6
-5
+1
Ответ Игорь Новиков
Это тренерский гений Анчелотти. Безболезненно перестроился.
Только не говори это персофанам Мбаппе — Нефанатику и Чеботареву))
+1
0
+1
Ответ Ilya Chistyakov
Как Васкес не получил мвп?))) надо было через себя от бровки забить парочку?
Барсе МВП матча
Реалу золотые медали
Джуду памятник!!!
+1
-1
0
Дайте хави время.
0
0
0
Ответ takehiko
Ямаль самый молодой игрок, проигравший два Классико подряд
Да ладно вам, Ямаль безупречно сыграл, красавчик
0
0
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Ответ Ilya Chistyakov
Маня, ты модер что ли? Безобидный ответ тебе стерли..) комплексы, они такие😂😂но я повторюсь- говорят, лед помогает, мази там всякие.. Неделька тяжелая у вас бедолаг выдалась конечно)
Личным опытом делишься?
+1
-1
0
Ответ Бенисио Дель Пьеро
И это Реал перед сезоном потерял Бензема, который был главным лицом клуба в атаке на протяжении нескольких сезонов. Думаю мало кто ожидал, что такие юные Винисиус, Родриго и Беллингем так хорошо сыграются
У Анчи уже был опыт в Милане
Когда Шевченко летом 2006 ушел
0
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Ответ Raul14
Только не говори это персофанам Мбаппе — Нефанатику и Чеботареву))
Не знаю таких, к счастью.
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Ответ Chelios47
https://vk.com/video-150203736_456243250 а вот и не засчитанный гол подъехал с нужной камеры
Какой смешной бред.
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