У «Реала» 3 победы в 3 матчах с «Барсой» – лучший результат с сезона-1935/36
«Реал» выиграл 3 из 3 матчей против «Барселоны» в нынешнем сезоне.
Сегодня мадридцы одержали победу в класико (3:2) в 32-м туре Ла Лиги. Ранее «Реал» обыграл «Барселону» в 1-м круге чемпионата (2:1) и в финале Суперкубка Испании (4:1).
«Реал» повторил лучший результат по количеству побед в класико в своей истории – до этого мадридский клуб одержал 3 победы над «Барселоной» в сезоне-1935/36.
За 6 туров до завершения Ла Лиги «Реал» лидирует в турнирной таблице, оторвавшись от «Барсы» на 11 очков.
Васкес показывает это на поле.
- Hala Madrid
1:2
4:1
3:2
Красота :))
Фермин после гола (1:2) побежал к трибунам и в максимально ЧСВ-шной манере начал праздновать
Помнится Месси также праздновал в 2017 - в итоге Реал выиграл Ла Лигу, а на Камп Ноу в Суперкубке Роналду с Асенсио сделали 1:2 и 1:3 и утёрли нос ЧСВ
Итоговый счёт 1-3 в пользу Барсы, с победным от Ямаля.
Жаль его лицо не показали после поражения и когда Беллингем забил на 90 минуте
Реалу золотые медали
Джуду памятник!!!
Когда Шевченко летом 2006 ушел