Винисиус забил «Барселоне» 4 гола в 2 матчах в 2024-м. Всего – 7 мячей за 17 игр с «блауграной»

Винисиус Жуниор забил в обоих матчах против «Барселоны» в этом году.

Сегодня вингер « » сравнял счет ударом с пенальти на 18-й минуте игры 32-го тура .

14 января в финале Суперкубка Испании бразилец оформил в ворота каталонцев хет-трик.

Всего у 7 голов в 17 матчах против «Барселоны» за все время. Подробно со статистикой 23-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.