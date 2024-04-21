Винисиус забил «Барселоне» 4 гола в 2 матчах в 2024-м. Всего – 7 мячей за 17 игр с «блауграной»

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига Суперкубок Испании Винисиус Жуниор Футбол

Винисиус Жуниор забил в обоих матчах против «Барселоны» в этом году.

Сегодня вингер «Реала» сравнял счет ударом с пенальти на 18-й минуте игры 32-го тура Ла Лиги.

14 января в финале Суперкубка Испании бразилец оформил в ворота каталонцев хет-трик.

Всего у Винисиуса 7 голов в 17 матчах против «Барселоны» за все время. Подробно со статистикой 23-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

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11 комментариев
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У Вини и голевая и гол, норм стату набивает на Барсе
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-2
+15
Хоселу молодец
Не стал трогать мяч
+14
0
+14
у Винисиуса тейп на ногах сильно чернее его самого.
+8
-3
+5
Ответ Vitor Dia
Комментарий скрыт
не удивлюсь, если такой лицемер будет орать что была пенка на Фирмине).
+8
-3
+5
Ответ Vitor Dia
Комментарий скрыт
огнетушитель дать?
+5
0
+5
Хозяин кабинета
+2
-1
+1
Вини и Беллингем как и Роналду набивают больше всего стату против каталонского середняка.
+3
-2
+1
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