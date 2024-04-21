358 ударов по воротам «МЮ» нанесли соперники в 2024 году. Это худший результат в АПЛ

Теги Манчестер Юнайтед Челси Вест Хэм премьер-лига Англия Кубок Англии рейтинги Кубок английской лиги Вулверхэмптон Лутон Эрик тен Хаг Футбол

Ни один клуб АПЛ не дает бить по своим воротам чаще «Манчестер Юнайтед».

В 2024 году соперники команды Эрика тен Хага в чемпионате и Кубке Англии, а также в Кубке английской лиги нанесли суммарно 358 ударов. Это худший результат в высшем дивизионе.

В пятерку слабейших по этому параметру также входят «Лутон» (322 удара), «Вест Хэм» (281), «Челси» (280) и «Вулверхэмптон» (279).

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22 комментария
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Бьют - значит любят!
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лидируем с солидным отрывом.
чую, что Хаг вновь впишет свое имя в историю МЮ
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Зато Мактоминей и Каземиро забивают почти больше всех в команде, а никто эту задумку не понимает
Тен Хаг - новатор: изобрел бомбардиров-опорников после прошлогоднего успешного изобретения опорного нападающего
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Ответ Ебздрогыч
Бьют - значит любят!
Зачем подсказываешь ЭТХ, что говорить на пресс-конференциях?
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Кто бы мог подумать что сезон для Хага будет тащить Онана. Ну в смысле чтобы в борьбу за выживание не спуститься.
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Если смотреть матчи мю вполне очевидно почему это проиходит, игроки просто сваливают ответственность за опеку друг на друга, бросают преследовать своего игрока, надеясь что партнер подстрахует, тем самым создают дыру в обороне. Вингеры и опорники постоянно этим занимаются.
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Ответ Любезный Коссутий
лидируем с солидным отрывом. чую, что Хаг вновь впишет свое имя в историю МЮ
Лысый пока идёт на худший результат МЮ в апл за последние 10 лет. При этом еще постоянно отскакивает.
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Очередной антирекорд пал! Спасибо ЭТХ, за наши счастливые дни!
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Ответ Андрей Andrey
Хахах мю спасибо что ты есть. Такие игры. Какие же Конверти молодцы. Мю чудом отскочил. Но в финале будет унижение....
Где-то ранее читал подобное заявление от любителей ливерпуля а потом были оправдания
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Ответ Андрей Andrey
Хахах мю спасибо что ты есть. Такие игры. Какие же Конверти молодцы. Мю чудом отскочил. Но в финале будет унижение....
А то что МЮ первый тайм возил Ковентри мордой об газон? Просто не повезло во втором тайме, много ошибок которые зависли не от тренера, а от игроков
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Ответ ОттоДракула
Лысый пока идёт на худший результат МЮ в апл за последние 10 лет. При этом еще постоянно отскакивает.
я долго был уверен, что 7 место, при Мойесе, останется худшим результатом МЮ в постСАФовскую эпоху, но Тен Хаг, походу, вызов принял, а зная его склонность к рекордам, почти уверен, что и тут рекорд будет побит
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Ответ Андрей Andrey
Хахах мю спасибо что ты есть. Такие игры. Какие же Конверти молодцы. Мю чудом отскочил. Но в финале будет унижение....
Прямо как в играх с Ливерпулем , наша вы ванга .
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Ответ Любезный Коссутий
лидируем с солидным отрывом. чую, что Хаг вновь впишет свое имя в историю МЮ
Каким образом? Взяв Кубок Англии? Тогда согласен.
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Ну это же Тен Хаг виноват а не вылетевшие защитники , это же очевидно !
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Даже Великий МЮ не владел таким достижением)) Продлите контракт этому господину! (нет).
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Ложная девятка была. Ложный фулбэк был. Тен Хаг изобрёл ложную команду. Новатор!
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А если МЮ возьмёт и выиграет КА, тогда вся эта "худшая" статистика будет ненужной и не актуальной.
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Хахах мю спасибо что ты есть. Такие игры. Какие же Конверти молодцы. Мю чудом отскочил. Но в финале будет унижение....
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Онана хотел больше зарплату?
Теперь за бóльшие деньги приходится и работать больше.
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Тен Хаг: "Вообще-то стакан всегда на половину полон. Это лучший результат!!! Фигушки вы сами такого добьётесь!!!")
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