358 ударов по воротам «МЮ» нанесли соперники в 2024 году. Это худший результат в АПЛ
Ни один клуб АПЛ не дает бить по своим воротам чаще «Манчестер Юнайтед».
В 2024 году соперники команды Эрика тен Хага в чемпионате и Кубке Англии, а также в Кубке английской лиги нанесли суммарно 358 ударов. Это худший результат в высшем дивизионе.
В пятерку слабейших по этому параметру также входят «Лутон» (322 удара), «Вест Хэм» (281), «Челси» (280) и «Вулверхэмптон» (279).
чую, что Хаг вновь впишет свое имя в историю МЮ
Тен Хаг - новатор: изобрел бомбардиров-опорников после прошлогоднего успешного изобретения опорного нападающего
Теперь за бóльшие деньги приходится и работать больше.