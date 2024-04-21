358 ударов по воротам «МЮ» нанесли соперники в 2024 году. Это худший результат в АПЛ

Ни один клуб АПЛ не дает бить по своим воротам чаще «Манчестер Юнайтед».

В 2024 году соперники команды Эрика тен в чемпионате и Кубке Англии, а также в Кубке английской лиги нанесли суммарно 358 ударов. Это худший результат в высшем дивизионе.

В пятерку слабейших по этому параметру также входят « » (322 удара), « » (281), « » (280) и « » (279).