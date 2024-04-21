Кин об «МЮ» с «Ковентри»: «Они едва не опозорились в конце, им повезло. Не вижу лидеров в этом «МЮ»

Рой Кин раскритиковал игру «Манчестер Юнайтед» в Кубке Англии.

«МЮ» сыграл вничью с « » (3:3) в полуфинале Кубка Англии и выиграл в серии пенальти (4:2). «Ковентри» отыгрался с 0:3 в конце основного времени.

«Игроки и болельщики « » не радовались победе, потому что им повезло. В конце они едва не опозорились.

Мне не нравится наблюдать за этим «Юнайтед». Я не вижу лидеров. Они упускают моменты, они пропускают голы, мы видим это весь сезон, и сегодня им повезло», – сказал бывший игрок «МЮ» Рой Кин.

В финале Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Манчестер Сити».

Рой Кин: «Ковентри» выглядел как команда АПЛ, а «МЮ» – как команда Чемпионшипа»