Кин об «МЮ» с «Ковентри»: «Они едва не опозорились в конце, им повезло. Не вижу лидеров в этом «МЮ»

Теги Манчестер Юнайтед Рой Кин премьер-лига Англия Кубок Англии Ковентри Футбол

Рой Кин раскритиковал игру «Манчестер Юнайтед» в Кубке Англии.

«МЮ» сыграл вничью с «Ковентри» (3:3) в полуфинале Кубка Англии и выиграл в серии пенальти (4:2). «Ковентри» отыгрался с 0:3 в конце основного времени.

«Игроки и болельщики «Манчестер Юнайтед» не радовались победе, потому что им повезло. В конце они едва не опозорились.

Мне не нравится наблюдать за этим «Юнайтед». Я не вижу лидеров. Они упускают моменты, они пропускают голы, мы видим это весь сезон, и сегодня им повезло», – сказал бывший игрок «МЮ» Рой Кин.

В финале Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Манчестер Сити».

Рой Кин: «Ковентри» выглядел как команда АПЛ, а «МЮ» – как команда Чемпионшипа»

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10 комментариев
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Что значит чуть не опозорились? По-моему это был очередной позор, к которому к сожалению фанаты уже привыкли
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Да не хватает этому МЮ футболиста с огромными биг болс как у Роя Кина.
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Ну пропустить 3 за 20 минут - это позор ))
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Было б не плохо проиграть финал, попрощаться с 10 хагом и расторгнуть со всеми контракты. Наберите команду из академии - результат будет явно не хуже, но глядишь через пару лет и конкуренцию смогут составить. Эх, пример Ферги ни для кого не пример.
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+6
С такой игрой шансов в финале примерно ноль
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И вправду, миллиметровая головка бутсы отыграла за лысого))
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