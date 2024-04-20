Почеттино о 0:1 с «Сити»: «Челси» был немного лучше и заслуживал большего. Но нужно использовать моменты, чего мы не сделали»

Теги Челси Манчестер Сити премьер-лига Англия Кубок Англии Маурисио Почеттино Футбол

Маурисио Почеттино дал комментарий после поражения от «Ман Сити» в Кубке Англии.

«Синие» уступили со счетом 0:1 на стадии 1/2 финала и завершили выступление в турнире.

«Это легко объяснить. Мы пропустили в момент, когда не должны были пропускать. Нам не хватило эффективности, у нас было много моментов, но мы не забили.

Думаю, по игре мы были немного лучше и заслуживали большего, но дело не в том, чтобы заслужить, а в том, чтобы использовать шансы, чего мы сегодня не сделали.

В понедельник мы забили шесть «Эвертону», но сегодня мы не смогли забить, даже имея, возможно, больше моментов и больше явных шансов для взятия ворот».

О том, демонстрирует ли сегодняшнее поражение проблемы всего сезона

«Нет, я думаю, сегодня мы играли с очень хорошей командой – «Манчестер Сити». Это было нелегко, но мы показали очень хорошую игру, были очень конкурентоспособны. В будущем мы хотим опираться на это, иногда на вашем пути случаются такие игры, и главное – извлечь из них положительные моменты».

О борьбе за еврокубки

«Мы сосредоточены на игре в следующий вторник, осталось не так много матчей, и это будет еще одна сложная игра. Конечно, нам нужно выиграть в позитивном ключе, пытаться выигрывать больше матчей в лиге и приблизиться к зоне еврокубков», – сказал главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино.

«Челси» на данный момент идет на 9-й строчке в турнирной таблице АПЛ с 47 очками после 31 матча.

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22 комментария
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Ответ Гол в девятину
У Почеттино всегда есть логичные оправдания и причины, почему проигран очередной большой матч.То травмы, то реализация, то у соперника залтают шальные голы, как в ПСЖ-Сити.Только вот результат всегда один и тот же- поражение. C Почем невозможно побеждать и брать трофеи.Даже сегодня он играл вторым номером, вместо того, чтобы пытаться перебегать наевшийся Сити.Тоже самое было и с Ливерпулем, когда не стал играть первым номером в овертайме.
"Даже сегодня он играл вторым номером"
Никто в мире не способен играть первым номером сейчас против Сити, даже если у них вчера был матч, не говоря уже о 3.днях отдыха.
+11
-1
+10
Оливер в соло победил Челсю по факту
+21
-13
+8
Ответ madaev
0 титулов вне псж, так еще и лигу 1, суперкубок и кубок сливал в париже, за челси уже слил финал один, за шпор слил также, плюс слил финал лч, конечно же он днарь
Он довел Тоттенхэм до финала ЛЧ и проиграл из-за левого пенальти в подмыху, играя против одной из лучших команд Европы на тот момент.

Что с местными юзерами не так???
+15
-7
+8
Ответ Topwintop
Оливер в соло победил Челсю по факту
Ага, Оливер мешал Челси забивать
+13
-7
+6
У Почеттино всегда есть логичные оправдания и причины, почему проигран очередной большой матч.То травмы, то реализация, то у соперника залтают шальные голы, как в ПСЖ-Сити.Только вот результат всегда один и тот же- поражение.

C Почем невозможно побеждать и брать трофеи.Даже сегодня он играл вторым номером, вместо того, чтобы пытаться перебегать наевшийся Сити.Тоже самое было и с Ливерпулем, когда не стал играть первым номером в овертайме.
+9
-4
+5
Почеттино: - Думаю, по игре мы были немного лучше и заслуживали большего...
Пеп: - Как я тебя понимаю!
+5
-1
+4
Ответ Dr.Hapot
После псж еще оставались сомнения топ он или нет, но в челси он их развеял
0 титулов вне псж, так еще и лигу 1, суперкубок и кубок сливал в париже, за челси уже слил финал один, за шпор слил также, плюс слил финал лч, конечно же он днарь
+7
-4
+3
После псж еще оставались сомнения топ он или нет, но в челси он их развеял
+8
-6
+2
У меня уже нет сил комментировать игру Джексона, Кайседо и других цветных. Замены Поча это нечто. Я бы на месте Поча сразу бы заменил Джексона после его перформанса 1 в 1. Должны были хоронить Сити. Нет уже сил никаких
+2
0
+2
Арг особенно хорош в послематчевых интервью. Топище!
А вот коуч, увы, ни о чем.
+3
-1
+2
Нужно было забить Эвертону 4 и потом Сити 2 и были бы счастливы, жадность сгубила Почетино
+3
-1
+2
Поч - трофейный лузер
+3
-1
+2
Не вижу причин для грусти. Вместо очередного слитого финала на Уэмбли с Почем больше шансов на его уход летом.
+2
-1
+1
Ответ celebrity
Он довел Тоттенхэм до финала ЛЧ и проиграл из-за левого пенальти в подмыху, играя против одной из лучших команд Европы на тот момент. Что с местными юзерами не так???
И что теперь? Священную корову из него сделать? Когда - то мог, потом утратил скилл. Не понимаю местных юзеров которые живут прошлым.
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Жалко конечно Челси, поражения не заслужили, стоит этого признать, но какой же бездарь этот джексон 🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️
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По факту Поч прав, играли нормально, в отличие от многих невнятных игр сезона
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Ответ Иван Шаров
Счёт на табло
Да, вы верно подметили назначение табло. Счет всегда на нем, даже еще до начала игры.
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Ответ Полуэктов Пётр
Да, вы верно подметили назначение табло. Счет всегда на нем, даже еще до начала игры.
Я Вам больше скажу, когда нет игры табло не горит
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Ответ celebrity
Он довел Тоттенхэм до финала ЛЧ и проиграл из-за левого пенальти в подмыху, играя против одной из лучших команд Европы на тот момент. Что с местными юзерами не так???
А что если его основной плюс - это подтягивать молодых и/или неопытных игроков до хорошего уровня? Он мне именно так в шпорах и запомнился - этаким "развиватором молодежи". В ПСЖ такая стилистика кажется недоступной из-за денег и амбиций...а, в Челси он вытянул Палмера, например. Я предположу, что его деятельность максимизируется в условиях клуба с отличной академией, где нет бесконечного трансферного бюджета и надо в ограниченных условиях подтягивать своих воспитанников и прочий молодняк
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Ответ madaev
0 титулов вне псж, так еще и лигу 1, суперкубок и кубок сливал в париже, за челси уже слил финал один, за шпор слил также, плюс слил финал лч, конечно же он днарь
Тренер топ команды должен иметь " железные " яйца, а у этого арго они всмятку....
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