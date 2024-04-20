Почеттино о 0:1 с «Сити»: «Челси» был немного лучше и заслуживал большего. Но нужно использовать моменты, чего мы не сделали»

Маурисио Почеттино дал комментарий после поражения от «Ман Сити» в Кубке Англии.

«Синие» уступили со счетом 0:1 на стадии 1/2 финала и завершили выступление в турнире.

«Это легко объяснить. Мы пропустили в момент, когда не должны были пропускать. Нам не хватило эффективности, у нас было много моментов, но мы не забили.

Думаю, по игре мы были немного лучше и заслуживали большего, но дело не в том, чтобы заслужить, а в том, чтобы использовать шансы, чего мы сегодня не сделали.

В понедельник мы забили шесть « », но сегодня мы не смогли забить, даже имея, возможно, больше моментов и больше явных шансов для взятия ворот».

О том, демонстрирует ли сегодняшнее поражение проблемы всего сезона

«Нет, я думаю, сегодня мы играли с очень хорошей командой – « ». Это было нелегко, но мы показали очень хорошую игру, были очень конкурентоспособны. В будущем мы хотим опираться на это, иногда на вашем пути случаются такие игры, и главное – извлечь из них положительные моменты».

О борьбе за еврокубки

«Мы сосредоточены на игре в следующий вторник, осталось не так много матчей, и это будет еще одна сложная игра. Конечно, нам нужно выиграть в позитивном ключе, пытаться выигрывать больше матчей в лиге и приблизиться к зоне еврокубков», – сказал главный тренер «Челси» .

« » на данный момент идет на 9-й строчке в турнирной таблице с 47 очками после 31 матча.