Почеттино о 0:1 с «Сити»: «Челси» был немного лучше и заслуживал большего. Но нужно использовать моменты, чего мы не сделали»
Маурисио Почеттино дал комментарий после поражения от «Ман Сити» в Кубке Англии.
«Синие» уступили со счетом 0:1 на стадии 1/2 финала и завершили выступление в турнире.
«Это легко объяснить. Мы пропустили в момент, когда не должны были пропускать. Нам не хватило эффективности, у нас было много моментов, но мы не забили.
Думаю, по игре мы были немного лучше и заслуживали большего, но дело не в том, чтобы заслужить, а в том, чтобы использовать шансы, чего мы сегодня не сделали.
В понедельник мы забили шесть «Эвертону», но сегодня мы не смогли забить, даже имея, возможно, больше моментов и больше явных шансов для взятия ворот».
О том, демонстрирует ли сегодняшнее поражение проблемы всего сезона
«Нет, я думаю, сегодня мы играли с очень хорошей командой – «Манчестер Сити». Это было нелегко, но мы показали очень хорошую игру, были очень конкурентоспособны. В будущем мы хотим опираться на это, иногда на вашем пути случаются такие игры, и главное – извлечь из них положительные моменты».
О борьбе за еврокубки
«Мы сосредоточены на игре в следующий вторник, осталось не так много матчей, и это будет еще одна сложная игра. Конечно, нам нужно выиграть в позитивном ключе, пытаться выигрывать больше матчей в лиге и приблизиться к зоне еврокубков», – сказал главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино.
«Челси» на данный момент идет на 9-й строчке в турнирной таблице АПЛ с 47 очками после 31 матча.
Никто в мире не способен играть первым номером сейчас против Сити, даже если у них вчера был матч, не говоря уже о 3.днях отдыха.
Что с местными юзерами не так???
C Почем невозможно побеждать и брать трофеи.Даже сегодня он играл вторым номером, вместо того, чтобы пытаться перебегать наевшийся Сити.Тоже самое было и с Ливерпулем, когда не стал играть первым номером в овертайме.
Пеп: - Как я тебя понимаю!
А вот коуч, увы, ни о чем.