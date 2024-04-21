Слишкович о 5:1 с «Ростовом»: «Заслуженная победа «Спартака», особенно в такой момент и против такого соперника»

Теги Спартак Ростов премьер-лига Россия Матч ТВ Владимир Слишкович Футбол

Владимир Слишкович назвал заслуженной победу над «Ростовом» (5:1).

«Легко говорить после 5:1 и сказать, что мы красавчики и умные. Но первый тайм – опасные моменты были со стандартов. Из игры мы сделали два‑три хороших момента. Да, тоже был стандарт, но что же.

Но сейчас, что важно, у нас не получалось забить со стандартов, тут мы это сделали.

В первом тайме пропустили после ошибки, а дальше стало только проще. «Ростов» стал атаковать. Наши игроки быстрые и могут создать всем проблемы.

Я считаю, что наша победа заслуженная. Особенно в такой момент и против такого соперника. Главное – ребята. Они играли и сделали все, что мы от них хотели», – сказал исполняющий обязанности главного тренера «Спартака».

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13 комментариев
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Слишковича с почином в чемпионате России! Успехов по пути Карреры на багаже Абаскаля!
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Всех неравнодушных с победой главного клуба России!
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Спартак молодец, я думаю тренера пока не надо менять, тем более на Чертесова
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Ответ Вячеслав Припузов
Слишковича с почином в чемпионате России! Успехов по пути Карреры на багаже Абаскаля!
да не, он же уже Спартак выводил и в чемпионате, да и в кубке по-моему, могу ошибаться
+9
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+8
Есть ощущение, что при Слишковиче атмосфера в команде намного лучше. Слишкович благодарен игрокам, футболисты своей игрой и победой демонстрируют полное доверие тренеру.
+7
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+6
Ответ Влад Бахолдин
да не, он же уже Спартак выводил и в чемпионате, да и в кубке по-моему, могу ошибаться
В Кубке, конечно, выводил. Предыдущий матч:)
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+6
Оставить Слишковича , как минимум до конца сезона, даже , если что-то будет не получаться !
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Тьфу ты,Слишкович,ну что ты творишь,и как теперь не оглядываясь искать другого тренера? ))
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Урааааа
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заслуженная победа, но нужно продолжать побеждать!
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На самом деле, то что команда хорошо готова физически - было видно во всех матчах.
Просто при 4-4-2 вообще ничего не выходило в атаке и Абаскаль почему-то ничего не хотел менять в структуре игры.
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Ответ Вячеслав Припузов
Слишковича с почином в чемпионате России! Успехов по пути Карреры на багаже Абаскаля!
Да нет никакого багажа у Абаскаля. И не было никогда.
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