Слишкович о 5:1 с «Ростовом»: «Заслуженная победа «Спартака», особенно в такой момент и против такого соперника»

Владимир Слишкович назвал заслуженной победу над «Ростовом» (5:1).

«Легко говорить после 5:1 и сказать, что мы красавчики и умные. Но первый тайм – опасные моменты были со стандартов. Из игры мы сделали два‑три хороших момента. Да, тоже был стандарт, но что же.

Но сейчас, что важно, у нас не получалось забить со стандартов, тут мы это сделали.

В первом тайме пропустили после ошибки, а дальше стало только проще. « » стал атаковать. Наши игроки быстрые и могут создать всем проблемы.

Я считаю, что наша победа заслуженная. Особенно в такой момент и против такого соперника. Главное – ребята. Они играли и сделали все, что мы от них хотели», – сказал исполняющий обязанности главного тренера « ».