Слишкович о 5:1 с «Ростовом»: «Заслуженная победа «Спартака», особенно в такой момент и против такого соперника»
Владимир Слишкович назвал заслуженной победу над «Ростовом» (5:1).
«Легко говорить после 5:1 и сказать, что мы красавчики и умные. Но первый тайм – опасные моменты были со стандартов. Из игры мы сделали два‑три хороших момента. Да, тоже был стандарт, но что же.
Но сейчас, что важно, у нас не получалось забить со стандартов, тут мы это сделали.
В первом тайме пропустили после ошибки, а дальше стало только проще. «Ростов» стал атаковать. Наши игроки быстрые и могут создать всем проблемы.
Я считаю, что наша победа заслуженная. Особенно в такой момент и против такого соперника. Главное – ребята. Они играли и сделали все, что мы от них хотели», – сказал исполняющий обязанности главного тренера «Спартака».
Просто при 4-4-2 вообще ничего не выходило в атаке и Абаскаль почему-то ничего не хотел менять в структуре игры.