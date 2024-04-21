Де Йонга унесли на носилках после столкновения с Вальверде. Вместо Френки вышел Педри

Френки де Йонг получил травму в матче с «Реалом».

На 3-й добавленной к первому тайму минуте полузащитник «Барселоны» получил удар по ноге от хавбека , пытавшегося пробить по воротам.

Нидерландцу потребовалась медицинская помощь. Его унесли с поля на носилках. Вместо де вышел .

Со статистикой выступлений Френки можно ознакомиться здесь.