Де Йонга унесли на носилках после столкновения с Вальверде. Вместо Френки вышел Педри

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига травмы Френки де Йонг Федерико Вальверде Педри Здоровье Футбол

Френки де Йонг получил травму в матче с «Реалом».

На 3-й добавленной к первому тайму минуте полузащитник «Барселоны» получил удар по ноге от хавбека Федерико Вальверде, пытавшегося пробить по воротам.

Нидерландцу потребовалась медицинская помощь. Его унесли с поля на носилках. Вместо де Йонга вышел Педри.

Со статистикой выступлений Френки можно ознакомиться здесь.

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8 комментариев
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Здоровья Де Йонгу
+25
-2
+23
Френки здоровья !
Очень обидно, что сломался в концовке сезона в безобидной ситуации…
+17
-1
+16
Вот оно, отсутствие бойцовских качеств у Френки. Нельзя в последний момент убирать ногу из таких стыков, по итогу подпрыгнул и расслабил стопу, получил сумасшедший удар мячом, растянувший или, не дай бог, разорвавший мышцы голеностопа. Здоровья Де Йонгу!
+14
-7
+7
Здоровья, Френки! обидный игровой момент.
+1
0
+1
Будем надеяться ничего серьезного
+1
-1
0
Вот болелы отличные у Реала поддержали овациями Дейонга ,не то что вечно скулящие плаксы куталонии
+13
-13
0
Ответ сларк
Вот болелы отличные у Реала поддержали овациями Дейонга ,не то что вечно скулящие плаксы куталонии
+
0
0
0
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