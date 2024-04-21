Де Йонга унесли на носилках после столкновения с Вальверде. Вместо Френки вышел Педри
Френки де Йонг получил травму в матче с «Реалом».
На 3-й добавленной к первому тайму минуте полузащитник «Барселоны» получил удар по ноге от хавбека Федерико Вальверде, пытавшегося пробить по воротам.
Нидерландцу потребовалась медицинская помощь. Его унесли с поля на носилках. Вместо де Йонга вышел Педри.
Со статистикой выступлений Френки можно ознакомиться здесь.
Очень обидно, что сломался в концовке сезона в безобидной ситуации…