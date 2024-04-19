«Бавария» возобновила интерес к де Йонгу и может подписать его летом. «Барса» готова выслушать предложения и хочет 60-70 млн евро (Relevo)

Теги Бавария бундеслига Германия Барселона Ла Лига возможные трансферы Френки де Йонг деньги Футбол

«Бавария» возобновила интерес к Френки де Йонгу.

Как пишет Relevo, мюнхенцы рассматривают возможность летнего перехода нидерландского хавбека.

Де Йонгу комфортно в «Барселоне», но каталонский клуб готов выслушать предложения и будет рад хорошей сумме, поскольку нуждается в сбалансировании счетов. «Барса» считает, что может выручить за де Йонга 60-70 млн евро.

Кроме того, де Йонг является одним из самых высокооплачиваемых игроков «Барселоны» наряду с Робертом Левандовски, его трансфер поможет разгрузить ведомость.

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29 комментариев
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Ответ Южанин78
Один из самых желаемых трансферов для Барсы. Я говорил, говорю и буду говорить, что Френки топ полузащитник, но он вообще не подходит Барселоне, он сильно тормозит игру. Продать его и попробовать купить Бруну Гимараэша.
Барселоне, по моему мнению, он подходит почти идеально (иногда удивительно, насколько у разных людей разнятся мнения об одном и том же игроке, не правда ли?), но если получится обменять на Киммиха, думаю, будет неплохой вариант
+13
-1
+12
Ответ Artmen007
Если Барса это сделает то на ближайшие пару сезонов можно ставить крест
Купить нормального полноценного опорника и иметь полузащиту с Гюндо, Гави, Педри, Фермином - это крест
+9
0
+9
Де Йонга нужно продавать, так будет лучше для всех. Откровенно говоря, Френки так и не оправдал надежд и не вышел на действительно топ уровень, он не играет на те 86 млн, которые за него заплатили и он явно не оправдывает свою высокую зарплату
+14
-5
+9
Какой 60-70???!! Он стоит минимум 100
+12
-6
+6
Ответ Vlad Zhadejko
В теории можно на Киммиха попробовать обменять, тогда это неплохой вариант
На Упамекано можно)
+10
-5
+5
Ответ chiscuid
Де Йонга нужно продавать, так будет лучше для всех. Откровенно говоря, Френки так и не оправдал надежд и не вышел на действительно топ уровень, он не играет на те 86 млн, которые за него заплатили и он явно не оправдывает свою высокую зарплату
Угараешь? Фрэнки без травм это один из лучших цп в футболе. А если продавать за 70, то Барса втупую не найдёт на рынке игрока похожего калибра за такую сумму
+11
-6
+5
В теории можно на Киммиха попробовать обменять, тогда это неплохой вариант
+8
-4
+4
Ответ Vlad Zhadejko
Барселоне, по моему мнению, он подходит почти идеально (иногда удивительно, насколько у разных людей разнятся мнения об одном и том же игроке, не правда ли?), но если получится обменять на Киммиха, думаю, будет неплохой вариант
У которого год контракта? Пусть доплачивают.
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+4
А что там было про сотку за Араухо? Давайте сначала с этим разберемся))
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Думает долго, на его позиции нужно принимать решение быстро и правильно, без ошибок. Увы оказывается у него нет таких качеств.
Если поступит выгодный вариант-нужно продать однозначно.
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Надо оставлять всех игроков , кроме арендованных ( попробовать продать как можно выгодней ), покупать опорника , найти хорошего тренера и можно в бой . Состав не плохой , много молодых игроков и впринципе можно выигрывать.
+5
-3
+2
Если Барса это сделает то на ближайшие пару сезонов можно ставить крест
+2
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+1
Ответ ljolik888
Надо оставлять всех игроков , кроме арендованных ( попробовать продать как можно выгодней ), покупать опорника , найти хорошего тренера и можно в бой . Состав не плохой , много молодых игроков и впринципе можно выигрывать.
Всё это идёт на ### если у команды нет яиц
+2
-1
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Ответ &_Bishep_&
де Йонга и Араухо продать бы пока есть спрос. Как показала практика, в больших матчах оба абсолютно не выдающиеся. Да даже Рафинью, при всем уважении, ради финансового выздоровления. Если под 200 лямов за троих дадут , не плохо бы.
+. По-хорошему Френки можно оставить при снижении им зп. А вот Араухо можно выгодно продать, потому что в защите у Барсы нет проблем. И Рафинью бы хорошо тоже продать, а то жутко нестабильный и не стоит своих денег
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Ответ Overkiller
"каталонский клуб готов выслушать предложения" Вот эта фраза не значит вообще абсолютно ничего. Это не значит что ФдЙ на продажу готовят. Любой клуб может получить любое предложение по любому игроку, рассмотреть его нужно и отправить ответ тоже. Неймара тоже продавать не собирались, но 222 ляма... Так что тут вопрос цены.
Неймара и не хотели продавать, это была сумма отступных. Говорили, что в таких случаях переговоры с клубом уже не ведут, начинают напрямую с окружением игрока
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Ответ DimaBayern
На Упамекано можно)
Только при условии включения в сделку Ромеу)))
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Ответ usman703
Купить нормального полноценного опорника и иметь полузащиту с Гюндо, Гави, Педри, Фермином - это крест
Мне кажется Де Йонг так же один из главных игроков в команде. Я бы его пытался сохранить. Можно Леву спихнуть
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Читаю комменты про то что его нужно продавать и удивляюсь. Лучшего полузащитника в команде нет. Гюндоган отличный игрок, но возраст не позволит рассчитывать на пару-тройку лет. Педри хрупок, Гави с характером, но скиллы пока не те. Фермин явно ещё не готов становиться основным. Аренда дала бы больше пользы. Продажу через год, я бы понял, но не сейчас.
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Какие ещё 70-80? Реал Морату продал за 80 вроде и это ещё несколько лет назад
А вообще продавать нельзя его
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Бавария не так уж часто приобретает дорогих игроков.
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да продавайте всех лидеров,чтоб разгрузить ведомости,херли ведь есть кантера,пока реал кубки будет брать,все ведомости разгрузите,че уж там!
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0
де Йонга и Араухо продать бы пока есть спрос. Как показала практика, в больших матчах оба абсолютно не выдающиеся. Да даже Рафинью, при всем уважении, ради финансового выздоровления. Если под 200 лямов за троих дадут , не плохо бы.
+2
-2
0
"каталонский клуб готов выслушать предложения"

Вот эта фраза не значит вообще абсолютно ничего. Это не значит что ФдЙ на продажу готовят. Любой клуб может получить любое предложение по любому игроку, рассмотреть его нужно и отправить ответ тоже. Неймара тоже продавать не собирались, но 222 ляма... Так что тут вопрос цены.
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