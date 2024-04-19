«Бавария» возобновила интерес к де Йонгу и может подписать его летом. «Барса» готова выслушать предложения и хочет 60-70 млн евро (Relevo)
«Бавария» возобновила интерес к Френки де Йонгу.
Как пишет Relevo, мюнхенцы рассматривают возможность летнего перехода нидерландского хавбека.
Де Йонгу комфортно в «Барселоне», но каталонский клуб готов выслушать предложения и будет рад хорошей сумме, поскольку нуждается в сбалансировании счетов. «Барса» считает, что может выручить за де Йонга 60-70 млн евро.
Кроме того, де Йонг является одним из самых высокооплачиваемых игроков «Барселоны» наряду с Робертом Левандовски, его трансфер поможет разгрузить ведомость.
Если поступит выгодный вариант-нужно продать однозначно.
А вообще продавать нельзя его
Вот эта фраза не значит вообще абсолютно ничего. Это не значит что ФдЙ на продажу готовят. Любой клуб может получить любое предложение по любому игроку, рассмотреть его нужно и отправить ответ тоже. Неймара тоже продавать не собирались, но 222 ляма... Так что тут вопрос цены.