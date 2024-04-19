«Бавария» возобновила интерес к де Йонгу и может подписать его летом. «Барса» готова выслушать предложения и хочет 60-70 млн евро (Relevo)

«Бавария» возобновила интерес к Френки де Йонгу.

Как пишет Relevo, мюнхенцы рассматривают возможность летнего перехода нидерландского хавбека.

Де Йонгу комфортно в «Барселоне», но каталонский клуб готов выслушать предложения и будет рад хорошей сумме, поскольку нуждается в сбалансировании счетов. «Барса» считает, что может выручить за де Йонга 60-70 млн евро.

Кроме того, де Йонг является одним из самых высокооплачиваемых игроков «Барселоны» наряду с Робертом Левандовски, его трансфер поможет разгрузить ведомость.