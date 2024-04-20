Де Йонг, Куман и ван дер Варт посетили ужин королей Испании и Нидерландов в Амстердаме

Теги Рафаэл ван дер Варт сборная Нидерландов по футболу Роналд Куман Барселона Ла Лига Политика Френки де Йонг Футбол

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг с супругой посетил королевский банкет .

В среду в Королевском дворце в Амстердаме прошел государственный банкет, организованный нидерландской королевской семьей по случаю визита в страну испанского монарха Филиппа VI и его супруги, королевы Летисии.

В нем принял участие полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг вместе с женой. Одетый в парадный костюм, игрок пожал руку королю Нидерландов Виллему-Александру, королеве Максиме и испанской королевской чете, а также коротко пообщался с королями.

На вечере также присутствовали тренер сборной Нидерландов Роналд Куман и бывший футболист Рафаэл ван дер Варт с супругой, гандболисткой Эставаной Полман.

Поскольку государственный ужин был организован с целью укрепления отношений между Нидерландами и Испанией, выбор приглашенных также не был случайным. Так, де Йонг играет в футбол в Испании, ван дер Варт выступал в мадридском «Реале», а его мать – испанка, Куман был игроком и тренером «Барселоны».

Фото: bd.nl

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4 комментария
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Ну и ладно. И я пойду яичницу отужинаю
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Ответ Буручага
Ну и ладно. И я пойду яичницу отужинаю
Можем поучаствовать
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