«Спартак» после ошибки Песьякова забил «Ростову». Медина перехватил пас вратаря и пробил в пустой угол

Теги Спартак Ростов премьер-лига Россия Сергей Песьяков Хесус Медина Максим Осипенко Футбол

Сергей Песьяков совершил результативную ошибку в матче со «Спартаком».

На 54-й минуте матча 25-го тура Мир РПЛ голкипер «Ростова», получив мяч от защитника Максима Осипенко, попытался первым же касанием сделать передачу одному из партнеров.

Полузащитник Хесус Медина совершил перехват и вторым касанием точно пробил в пустой угол, выведя московский клуб вперед – 2:1.

Мостовой об ошибке Песьякова перед голом Промеса: «Вратарские привозы просто бесят. Выбей мяч и стой – закури сигаретку, воду пей. Зачем разыгрывать?»

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14 комментариев
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Черданцев Ростов победит 3-1 все же так поставили 😁 Жора просто приговорил Валеру.
+39
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+39
Как тут не вспомнить сегодняшнюю статью Дорского про то, как Песьяков хорошо играет ногами))
А Карпин, конечно, мазахист. То в Спартаке Песьякова ставил, то сейчас в Ростове 😂
+25
0
+25
Карпин по-прежнему будет считать, что Песьяков лучше всех играет ногами)
+18
-1
+17
Когда в душе Мануэль Нойер, а на деле Сергей Песьяков. А Медина молодец, удачи ему в следующих играх.
+10
-1
+9
Просто у Карпина Пися плохо стоит (с)
+7
-4
+3
Ответ Ебздрогыч
Карпин по-прежнему будет считать, что Песьяков лучше всех играет ногами)
Вспомнил матч с Ираком когда его поставили в ворота сборной. Там иракцы чудом простили после его косяков. Зачем его творчество сборную в принципе вызывали? Какой-то компромат на Карпина наверное
+2
0
+2
Черданцев виноват, а не Песьяков
+2
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+1
Ответ Надоело париться в бане
Просто у Карпина Пися плохо стоит (с)
🤣🤣🤣👍
+1
0
+1
Браво Спартак!
+1
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Именно поэтому Песьякова давно нет в Спартаке.

П.с. самое ироничное в этой новости - это аналогичная новость про косяки Песьякова с которых Спартак забил в прошлом году в конце статьи))
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Ответ Надоело париться в бане
Просто у Карпина Пися плохо стоит (с)
+)))))))))
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Ответ Андрей Балабаев
Вспомнил матч с Ираком когда его поставили в ворота сборной. Там иракцы чудом простили после его косяков. Зачем его творчество сборную в принципе вызывали? Какой-то компромат на Карпина наверное
он зять Карпина))))
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