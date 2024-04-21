«Спартак» после ошибки Песьякова забил «Ростову». Медина перехватил пас вратаря и пробил в пустой угол
Сергей Песьяков совершил результативную ошибку в матче со «Спартаком».
На 54-й минуте матча 25-го тура Мир РПЛ голкипер «Ростова», получив мяч от защитника Максима Осипенко, попытался первым же касанием сделать передачу одному из партнеров.
Полузащитник Хесус Медина совершил перехват и вторым касанием точно пробил в пустой угол, выведя московский клуб вперед – 2:1.
Мостовой об ошибке Песьякова перед голом Промеса: «Вратарские привозы просто бесят. Выбей мяч и стой – закури сигаретку, воду пей. Зачем разыгрывать?»
А Карпин, конечно, мазахист. То в Спартаке Песьякова ставил, то сейчас в Ростове 😂
П.с. самое ироничное в этой новости - это аналогичная новость про косяки Песьякова с которых Спартак забил в прошлом году в конце статьи))