«Спартак» после ошибки Песьякова забил «Ростову». Медина перехватил пас вратаря и пробил в пустой угол

Сергей Песьяков совершил результативную ошибку в матче со «Спартаком».

На 54-й минуте матча 25-го тура Мир голкипер « », получив мяч от защитника Максима Осипенко, попытался первым же касанием сделать передачу одному из партнеров.

Полузащитник Хесус Медина совершил перехват и вторым касанием точно пробил в пустой угол, выведя московский клуб вперед – 2:1.

Мостовой об ошибке Песьякова перед голом Промеса: «Вратарские привозы просто бесят. Выбей мяч и стой – закури сигаретку, воду пей. Зачем разыгрывать?»