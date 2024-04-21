Кержаков о гонке в РПЛ: «Кроме «Краснодара» еще «Динамо» может навязать борьбу «Зениту». Любое преимущество легко растерять, одна осечка – и все»

Теги Зенит Михаил Кержаков премьер-лига Россия Динамо Москва Оренбург Краснодар Футбол

Михаил Кержаков высказался о чемпионской гонке в РПЛ.

Сегодня «Зенит» победил «Оренбург» (1:0) в 25-м туре Мир РПЛ.

«Любое преимущество в чемпионской гонке легко растерять. Одна осечка – и все, ситуация может поменяться.

Кроме «Краснодара» еще «Динамо» может навязать борьбу «Зениту», – сказал вратарь «Зенита» Михаил Кержаков.

Сине-бело-голубые возглавляют турнирную таблицу с 50 очками. «Краснодар» отстает на 4 очка, «Динамо» – на 9.

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10 комментариев
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Сегодня Миша подтащил. Спасибо.
+5
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+5
Ответ igls54
Миша! А еще есть Спартак. У них, как раз, очередной цикл завершился 🤣
Чемпионы трёх последних туров теперь?)
+3
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+3
Миша! А еще есть Спартак. У них, как раз, очередной цикл завершился 🤣
+2
0
+2
Истину глаголишь Мишаня …..
+1
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Учитывая как играет зенит…..
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Ответ Дядя Дрон
у тебя фамилия не Пососян случаем?
Не. Дин Амоебян.
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Ответ igls54
Миша! А еще есть Спартак. У них, как раз, очередной цикл завершился 🤣
Как Зенит в Ростове сыграл?
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