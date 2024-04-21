Кержаков о гонке в РПЛ: «Кроме «Краснодара» еще «Динамо» может навязать борьбу «Зениту». Любое преимущество легко растерять, одна осечка – и все»

Михаил Кержаков высказался о чемпионской гонке в РПЛ.

Сегодня « » победил « » (1:0) в 25-м туре Мир .

«Любое преимущество в чемпионской гонке легко растерять. Одна осечка – и все, ситуация может поменяться.

Кроме « » еще «Динамо» может навязать борьбу «Зениту», – сказал вратарь « » .

Сине-бело-голубые возглавляют турнирную таблицу с 50 очками. «Краснодар» отстает на 4 очка, «Динамо» – на 9.