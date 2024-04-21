«Зенит» 5 игр подряд не пропускает дома в РПЛ. Последний раз такое было в 2011-м при Спаллетти

Теги Зенит Сергей Семак Лучано Спаллетти премьер-лига Россия Оренбург Футбол

«Зенит» пятый раз подряд не пропустил на своем поле в матче РПЛ.

«Зенит» на своем поле победил «Оренбург» (1:0) в 25-м туре Мир РПЛ.

Сине-бело-голубые не пропускают дома в матчах РПЛ пятый матч подряд. Это их лучшая серия с осени 2011 года, когда так же было 5 матчей при Лучано Спаллетти.

При этом, «Оренбург» нанес больше ударов, чем «Зенит» (11-10), и превзошел соперника по xG (0,64 против 0,56). При Сергее Семаке это четвертый подобный случай в домашнем матче. Последний был в мае 2023 года против «Спартака».

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4 комментария
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Связка Нино - Эракович топ, лучшие со времён Ивановича и Ракицкого, хоть это и было не так давно)
+16
0
+16
Ответ Miron_8383
Связка Нино - Эракович топ, лучшие со времён Ивановича и Ракицкого, хоть это и было не так давно)
Топ - это связка Гарай + Ломбертс
+12
0
+12
Ответ Зелёный гопник
Топ - это связка Гарай + Ломбертс
Гарай вообще сам по себе 10 из 10.
Уже не раз писал, но повторюсь: один из любимейших, если не любимейший футболист Зенита того времени. Все кайфовали от Халка, Дании (и делали это абсолютно заслуженно), я же кайфовал от игры Гарая.
Никогда в жизни не думал, что буду так влюбленно смотреть за игрой ЗАЩИТНИКА!
+9
0
+9
Ответ Miron_8383
Связка Нино - Эракович топ, лучшие со времён Ивановича и Ракицкого, хоть это и было не так давно)
Сегодня Нино был не очень хорош. куча ошибок.
+1
0
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