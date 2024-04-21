«Зенит» 5 игр подряд не пропускает дома в РПЛ. Последний раз такое было в 2011-м при Спаллетти
«Зенит» пятый раз подряд не пропустил на своем поле в матче РПЛ.
«Зенит» на своем поле победил «Оренбург» (1:0) в 25-м туре Мир РПЛ.
Сине-бело-голубые не пропускают дома в матчах РПЛ пятый матч подряд. Это их лучшая серия с осени 2011 года, когда так же было 5 матчей при Лучано Спаллетти.
При этом, «Оренбург» нанес больше ударов, чем «Зенит» (11-10), и превзошел соперника по xG (0,64 против 0,56). При Сергее Семаке это четвертый подобный случай в домашнем матче. Последний был в мае 2023 года против «Спартака».
Уже не раз писал, но повторюсь: один из любимейших, если не любимейший футболист Зенита того времени. Все кайфовали от Халка, Дании (и делали это абсолютно заслуженно), я же кайфовал от игры Гарая.
Никогда в жизни не думал, что буду так влюбленно смотреть за игрой ЗАЩИТНИКА!