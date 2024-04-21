«Зенит» 5 игр подряд не пропускает дома в РПЛ. Последний раз такое было в 2011-м при Спаллетти

«Зенит» пятый раз подряд не пропустил на своем поле в матче РПЛ.

« » на своем поле победил «Оренбург» (1:0) в 25-м туре Мир .

Сине-бело-голубые не пропускают дома в матчах РПЛ пятый матч подряд. Это их лучшая серия с осени 2011 года, когда так же было 5 матчей при .

При этом, « » нанес больше ударов, чем « » (11-10), и превзошел соперника по xG (0,64 против 0,56). При Сергее это четвертый подобный случай в домашнем матче. Последний был в мае 2023 года против «Спартака».