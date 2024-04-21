Кассьерра установил личный рекорд по гол+пас за сезон в РПЛ – 19 (16+3). Сегодня форвард «Зенита» сделал ассист с «Оренбургом»

Теги Зенит премьер-лига Россия рекорды Оренбург Матео Кассьерра Сочи Футбол

Матео Кассьерра побил личный рекорд по гол+пас за сезон.

«Зенит» на своем поле победил «Оренбург» (1:0) в 25-м туре Мир РПЛ.

Нападающий петербургской команды Матео Кассьерра отдал голевую передачу на Клаудиньо и установил личный рекорд по гол+пас за сезон в РПЛ – 19 (16+3).

Предыдущий рекорд колумбиец установил в сезоне-2021/22 – тогда было 18 очков за «Сочи».

Статистику Кассьерры можно увидеть здесь.

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7 комментариев
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Добиваем до 30 очков, продаем саудитам за 60 лямов, покупаем Гуарирапа из Сочи миллионов за 5, повторяем схему.
+26
0
+26
Ответ Miron_8383
Добиваем до 30 очков, продаем саудитам за 60 лямов, покупаем Гуарирапа из Сочи миллионов за 5, повторяем схему.
Купите Кейна тогда. Ну с Зенитом-то должно же повезти человеку наконец..
+6
0
+6
Для сравнения - В прошлом сезоне было 2+6.
+6
-1
+5
Парень реально хорош в завершении атак (в этом сезоне). Да, теряется иногда на поле, но моменты уверенно реализует. Азмун в этом плане немного другой персонаж был))

Посмотрел статистику Азмуна за Зенит в РПЛ(полные сезоны) и вот что там:
Сезон 19/20 – 28 матчей, 17+8
Сезон 20/21 – 24 матча, 19+6
Ещё у Азмуна 2 неполных сезона (вторая половина 18/19 и первая половина 21/22), но для чистоты статистики беру полные. У Кассьерры пока вот так:
22/23 – 26 матчей, 2+6
23/24 – 22 матча, 16+4

До Азмуновых 25 очков за полный сезон ещё 5 очков!)
+3
0
+3
Молодец!
+2
0
+2
Я верил в него и прошлом сезоне. Ему катастрофически не везло. А тут ещё и адаптировался и поперло.
+2
0
+2
Ответ Даниил Гутин
Купите Кейна тогда. Ну с Зенитом-то должно же повезти человеку наконец..
Ну, нет. Только не Кейн.
+1
0
+1
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