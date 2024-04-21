Кассьерра установил личный рекорд по гол+пас за сезон в РПЛ – 19 (16+3). Сегодня форвард «Зенита» сделал ассист с «Оренбургом»
Матео Кассьерра побил личный рекорд по гол+пас за сезон.
«Зенит» на своем поле победил «Оренбург» (1:0) в 25-м туре Мир РПЛ.
Нападающий петербургской команды Матео Кассьерра отдал голевую передачу на Клаудиньо и установил личный рекорд по гол+пас за сезон в РПЛ – 19 (16+3).
Предыдущий рекорд колумбиец установил в сезоне-2021/22 – тогда было 18 очков за «Сочи».
Статистику Кассьерры можно увидеть здесь.
Посмотрел статистику Азмуна за Зенит в РПЛ(полные сезоны) и вот что там:
Сезон 19/20 – 28 матчей, 17+8
Сезон 20/21 – 24 матча, 19+6
Ещё у Азмуна 2 неполных сезона (вторая половина 18/19 и первая половина 21/22), но для чистоты статистики беру полные. У Кассьерры пока вот так:
22/23 – 26 матчей, 2+6
23/24 – 22 матча, 16+4
До Азмуновых 25 очков за полный сезон ещё 5 очков!)