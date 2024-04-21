Кассьерра установил личный рекорд по гол+пас за сезон в РПЛ – 19 (16+3). Сегодня форвард «Зенита» сделал ассист с «Оренбургом»

Матео Кассьерра побил личный рекорд по гол+пас за сезон.

« » на своем поле победил «Оренбург» (1:0) в 25-м туре Мир РПЛ.

Нападающий петербургской команды отдал голевую передачу на Клаудиньо и установил личный рекорд по гол+пас за сезон в – 19 (16+3).

Предыдущий рекорд колумбиец установил в сезоне-2021/22 – тогда было 18 очков за « ».

Статистику Кассьерры можно увидеть здесь.