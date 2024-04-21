Слишкович о матче «Спартака» с «Ростовом»: «Заработаем 3 очка, уверен. Мы должны играть по‑спартаковски. Нужно вернуть футбол, который мы потеряли»

Теги Спартак Ростов премьер-лига Россия Матч ТВ Александр Соболев Владимир Слишкович Футбол

Владимир Слишкович рассказал о задаче «Спартака» на игру с «Ростовом».

– Вы назвали «Ростов» самой стабильной командой сезона. Как сегодня должен действовать «Спартак», чтобы дестабилизировать «Ростов» на его поле?

– «Ростов» в последнее время играет хорошо, зарабатывает очки. Мы должны играть по‑спартаковски. Нужно вернуть футбол, который мы в последнее время потеряли.

Уверен, что сегодня хороший момент для того, чтобы показать все, что мы умеем. Прекрасный стадион, хороший соперник. Уверен, что сегодня заработаем три очка.

– Почему Соболев в запасе?

– Он важный игрок, но и остальные футболисты заслуживают играть. В последнее время он играл по 90 минут, ему нужно чуть‑чуть отдыхать.

Хорошо, что у меня есть возможность поставить других игроков, которые будут играть очень хорошо, – сказал исполняющий обязанности главного тренера «Спартака».

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14 комментариев
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Бодрый дядька. И состав интересный.
+20
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+20
Ответ Eugene88
Что именно интересного в медине?
Что-то всё-таки есть)
+13
0
+13
Слишковича надо оставлять
+5
0
+5
Ответ Рука Дзюбы на шляпе Боярского
Фантазер))))
Спартак 5-1 победил, так что про фантазера ты ….нул в лужу)
+5
0
+5
Ответ Eugene88
Что именно интересного в медине?
до матча тоже так считал,но 2+1
+4
0
+4
бог всё видит и должен вернуть за наши неудачи!
+8
-6
+2
Назад в Будущее
+2
0
+2
Оставлять Слишковича! Он приведёт Спартак к чемпионству.
+1
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Так счастье было близко
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Явно просматриваются параллели с Каррерой....
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Ответ Eugene88
Что именно интересного в медине?
Например 2 забитых мяча )
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