Слишкович о матче «Спартака» с «Ростовом»: «Заработаем 3 очка, уверен. Мы должны играть по‑спартаковски. Нужно вернуть футбол, который мы потеряли»

Владимир Слишкович рассказал о задаче «Спартака» на игру с «Ростовом».

– Вы назвали « » самой стабильной командой сезона. Как сегодня должен действовать «Спартак», чтобы дестабилизировать «Ростов» на его поле?

– «Ростов» в последнее время играет хорошо, зарабатывает очки. Мы должны играть по‑спартаковски. Нужно вернуть футбол, который мы в последнее время потеряли.

Уверен, что сегодня хороший момент для того, чтобы показать все, что мы умеем. Прекрасный стадион, хороший соперник. Уверен, что сегодня заработаем три очка.

– Почему Соболев в запасе?

– Он важный игрок, но и остальные футболисты заслуживают играть. В последнее время он играл по 90 минут, ему нужно чуть‑чуть отдыхать.

Хорошо, что у меня есть возможность поставить других игроков, которые будут играть очень хорошо, – сказал исполняющий обязанности главного тренера « ».